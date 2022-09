Prix ​​hors du marché immobilier de Toronto? L’Alberta veut que vous tourniez vos yeux vers l’ouest

Si vous avez été écarté du marché immobilier de Toronto, l’Alberta espère que son dernier stratagème vous incitera à regarder vers l’ouest pour réaliser vos rêves de clôture blanche.

Dans le but d’attirer les acheteurs potentiels fatigués, le La province a dévoilé la deuxième phase de sa campagne intitulée “Alberta is Calling”.

“Nous avons les impôts les plus bas au Canada et le coût de la vie le plus bas, ainsi que les salaires et les revenus les plus élevés et de nombreuses grandes opportunités”, a déclaré le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, dans une vidéo sur Twitter.

La campagne vante des revenus hebdomadaires légèrement plus élevés en Alberta par rapport à ceux de l’Ontario, en moyenne de 1 245 $ à 1 186 $, respectivement.

Bien que le revenu moyen soit comparable, il existe une différence significative en matière d’immobilier. Selon Kenney, le coût moyen d’une maison individuelle est de 490 000 $ à Edmonton et de 700 000 $ à Calgary — à Toronto, c’est 1,4 million de dollars.

Des personnages comme ceux-là sont ce qui a incité Yash Chauhan à déraciner sa vie à Toronto.

“J’ai déménagé au Canada il y a trois ans, et compte tenu des loyers extrêmement élevés à Toronto et de l’augmentation des prix de l’immobilier pendant la pandémie – évidemment, tout le monde veut posséder une maison – Calgary semblait être une bonne idée”, a-t-il déclaré à CBC Toronto.

En février, après avoir pré-acheté une maison à Calgary, Chauhan a fait ses valises dans son appartement de Toronto, a mis toutes ses affaires dans sa voiture et s’est dirigé vers l’ouest.

“Au départ, j’ai déménagé ici à titre expérimental”, a-t-il déclaré. “C’était un mouvement d’impulsion.”

Mais après seulement quelques jours, Chauhan a déclaré qu’il savait qu’il voulait rester.

L’Ontario offre une plus grande variété d’emplois, selon les experts

En échange des «nombreux avantages de la vie en Alberta en matière de coût de la vie, de carrière et de style de vie», la province espère que des personnes comme Chauhan combleront certains de ses 100 000 postes vacants – une pénurie qui, selon elle, empêche 78% des entreprises albertaines de répondre à la demande.

Malgré cette pénurie, la province affirme qu’elle a quand même connu la plus forte croissance de l’emploi au pays jusqu’à présent en 2022. Entre décembre 2021 et août 2022, l’emploi en Alberta a augmenté de 61 700 par rapport à une augmentation de 28 600 en Ontario, malgré une plus grande population.

Mais certains experts disent que trouver du travail dans des villes moins peuplées comme Calgary et Edmonton n’est pas si simple.

Dans sa campagne intitulée « L’Alberta vous appelle », la province vante ses salaires moyens élevés, ses faibles impôts, sa « croissance économique sans précédent » et son marché du logement abordable. (Gouvernement de l’Alberta)

“Certains des autres facteurs qui sont beaucoup plus importants que les coûts de logement sont les opportunités d’emploi”, a déclaré Anil Verma, professeur émérite à la Rotman School of Management.

Verma soutient que l’économie de l’Alberta – et donc les opportunités d’emploi – est largement limitée au pétrole, au gaz et à d’autres industries extractives comme l’exploitation minière.

“L’Ontario a à peu près la même chose, mais sa portée est beaucoup plus large”, a-t-elle déclaré.

“Donc, pour les couples ou les familles à double carrière, il y a plus de chances que vous trouviez quelque chose dans la RGT qu’en Alberta.”

“C’est juste plus facile ici”

Quant à Chauhan, son déménagement vers l’ouest a fonctionné jusqu’à présent.

“C’est juste plus facile ici parce que je paie le même montant – mon hypothèque est fondamentalement la même que mon loyer à Toronto”, a-t-il déclaré.

“Donc, je construis des fonds propres, je ne paie pas seulement tout cet argent en loyer.”

La nature de l’Alberta, dit Chauhan, n’est qu’un avantage supplémentaire.

“Quand je sors de chez moi … je peux voir les montagnes en deux minutes”, a-t-il déclaré.

“Ce que j’imaginais – ça s’est avéré bien plus beau que ça.”

Situé en Alberta, le lac Peyto est un lac alimenté par un glacier dans le parc national Banff. Yash Chauhan dit que les magnifiques paysages de la province l’ont aidé à décider de ranger son appartement de Toronto et de déménager plus à l’ouest. (Envoyé par Yash Chauhan)

Il encourage les autres à suivre ses traces.

“Si vous voulez vivre une vie riche et peut-être mourir pauvre et si vous voulez vivre pauvre et mourir riche, vous devriez probablement rester à Toronto.”