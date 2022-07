Prix ​​Guillaume d’Ornano : James Ferguson prévoit un autre raid français avec El Bodegon | Nouvelles de la course

James Ferguson prépare un autre voyage transmanche en France avec El Bodegon après son troisième du Grand Prix de Paris à ParisLongchamp.

Le joueur de trois ans a été deux fois vainqueur sur le continent lors de sa saison juvénile, remportant le Groupe Un Critérium de Saint-Cloud lors de son dernier départ à deux ans.

Il a également terminé dans l’argent lors de deux missions de raid en France ce trimestre, se classant deuxième derrière Vadeni dans le Prix du Jockey Club, avant son effort le plus récent lorsqu’il a été porté à un mile et demi pour le long métrage du 14 juillet.

Alors que les conditions restent sèches à domicile et que la meilleure forme d’El Bodegon vient avec une coupe dans le sol, Ferguson, basé à Newmarket, s’est désormais inscrit dans le Groupe Deux Prix Guillaume d’Ornano à Deauville le 15 août comme prochaine destination probable du poulain.

“Il est vraiment bon. C’est formidable d’avoir un cheval de ce calibre dans la cour”, a déclaré Ferguson. “Il a couru une énorme course pour terminer troisième dans ce qui était un Groupe Un très compétitif la dernière fois.

“Il a montré qu’il ne pose aucun problème et le fait qu’il ait si bien couru sur un terrain que nous ne pensions probablement pas être idéal pour lui – parce que c’était rapide, c’était bon à raffermir je dirais – est encourageant et je suis hâte de le sortir de nouveau bientôt.

“C’est un cheval qui a procuré beaucoup de plaisir à ses propriétaires et qui, espérons-le, continuera à le faire.

“Avec le manque de pluie en ce moment, il est assez difficile de le faire courir ici. J’ai fait une entrée pour le Prix Guillaume D’Ornano à Deauville le 15 août. Il a un très bon prix, quelque chose comme E400, 000 pour un groupe deux, et il y irait avec toutes ses chances.”

Plus tard dans la saison, El Bodegon détient une entrée pour Doncaster’s St Leger, pour lequel il est un meilleur prix de 16-1, et Ferguson a confirmé qu’il pourrait faire monter le fils de Kodiac en voyage pour la dernière Classique de la saison, après avoir prouvé sa capacité à rester à l’étranger.

Il a poursuivi : “Absolument (la course serait une option), il a montré en France qu’il restait bien et je pense qu’il est passé un peu sous le radar. Je pense que nous devrions certainement prendre cette course en considération s’il a raison à ce moment-là.” .”