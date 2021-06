Prix, fonctionnalités et disponibilité de l’iO Series 6

Oral-B a annoncé l’iO Series 6 lors de sa présentation au MWC le 28 juin.

La gamme iO a été lancée en 2020 et représentait une refonte considérable des brosses à dents électriques Oral-B, avec une nouvelle tête de brosse et de nouvelles fonctionnalités, notamment un écran OLED qui fournit à l’utilisateur des informations sur le brossage et les paramètres.

Mais le plus grand changement concerne les performances de la brosse. Grâce à l’entraînement magnétique linéaire sans friction qui alimente la tête de brosse, l’iO nettoie avec des micro-vibrations ainsi que l’oscillation traditionnelle d’Oral-B.







Et c’est ce nouveau design et ces nouvelles performances de nettoyage que vous pourrez obtenir à un prix (légèrement ?) plus économique, même si l’iO Series 6 n’est pas livré avec toutes les fonctionnalités des autres modèles.

Il existe actuellement trois modèles dans la gamme iO : l’iO Series 7, le 8 et le 9.

Quand l’iO Series 6 sera-t-il disponible à l’achat ?

Un porte-parole d’Oral-B a déclaré que la nouvelle brosse serait disponible en Europe dans un avenir proche. Nous nous attendons à ce qu’il soit publié au cours de l’été.

Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie pour les États-Unis ou pour d’autres marchés.

Combien coûtera l’Oral B iO Series 6 ?

Oral-B n’a pas encore annoncé de prix pour la série 6. Cependant, nous nous attendons à ce qu’elle soit plus abordable que la série 7, la série 8 ou la série 9. L’annonce du MWC a clairement indiqué que les prix seraient fixés par chaque pays, il peut donc y avoir une différence de prix selon l’endroit où vous achetez.

Actuellement au Royaume-Uni, la série 7 a un prix de vente conseillé de 400 £, la série 8 un prix de vente conseillé de 450 £ et la série 9 un prix de vente conseillé de 500 £.

Cependant, dans ce cas, le RRP ne représente pas son meilleur prix. Sur certains marchés, comme le Royaume-Uni, une brosse à dents électrique se voit attribuer un prix de vente conseillé, qui baisse souvent de moitié après quelques mois, voire quelques semaines après sa mise en vente.

Les iO Series 7, 8 et 9 sont régulièrement disponibles pour environ la moitié de leur prix de vente conseillé au Royaume-Uni. Par exemple, au moment de la rédaction, vous pouvez acheter l’Oral-B iO Série 8 d’Amazon au Royaume-Uni pour 159,99 £.

Il n’y a pas d’offres sur les iO Series 7 ou 9 pour le moment, mais elles arriveront bientôt. Pour trouver les meilleurs prix au fur et à mesure, consultez notre article sur les meilleures offres brosses à dents électriques du moment.

Nous nous attendons à ce que l’iO Series 6 soit lancé avec un prix de vente conseillé de 350 £ ou moins au Royaume-Uni, mais nous imaginons qu’il deviendra bientôt disponible pour moins de 150 £. Mais si l’ensemble des fonctionnalités est considérablement réduit, le prix pourrait l’être aussi.







Quelles seront les fonctionnalités de l’iO Series 6 ?

La série 6 aura moins de fonctionnalités que les autres brosses de la série iO. Mis à part le chargeur magnétique qui est définitivement hors de la liste, nous ne savons pas exactement où seront les compromis.







Voici les ensembles de fonctionnalités des brosses actuelles et ce que nous savons de l’iO Series 6.

Fonctionnalité iO série 7 iO série 8 iO série 9 iO série 6 Affichage Noir blanc Couleur Couleur Inconnu Technologie de l’IA Oui Oui Suivi des dents en 3D avec l’IA Attendu Modes de brossage 5 6 7 4 ou 5 ? Capteur de pression intelligent Oui Oui Oui Attendu Chargeur magnétique Oui Oui Oui Non Valise de voyage Oui Oui Oui Inconnu Étui de recharge Oui Oui Oui Inconnu

Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles. En attendant, pour en savoir plus sur l’utilisation de l’iO Series 9, consultez notre examen pratique. Ou, pour plus d’options de brosses à dents électriques, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleures brosses à dents électriques que nous avons testées.