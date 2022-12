Prix ​​du Team MRF Tires Bag European Rally Championship 2022 au gala de la FIA

L’équipe MRF Tyres a remporté les prix du Championnat d’Europe des Rallyes 2022 lors du prestigieux gala de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) où toutes les équipes championnes et gagnantes du championnat ont reçu leurs titres.

La présentation a marqué le point culminant d’une saison victorieuse pour l’équipe MRF Tyres, renforçant sa place parmi les meilleures équipes.

Arun Mammen, vice-président et directeur général de MRF Ltd., a reçu le prix de l’équipe gagnante, tandis qu’Efren Llarena a reçu le titre de pilote gagnant et Sara Fernandez a reçu le titre de copilote gagnant pour le championnat d’Europe des rallyes. Javier Pardo de l’équipe MRF Tyres a été le finaliste des Championnats d’Europe des Rallyes 2022.

S’exprimant après avoir reçu le prix, Arun Mammen a déclaré : « C’est en effet un moment de fierté et de repère dans notre parcours en tant qu’entreprise de pneus de pouvoir atteindre ce succès en si peu de temps. Nous sommes entrés en ERC en 2020 et avons pu apporter nos compétences techniques et de développement pour pouvoir lutter contre les plus grandes marques de pneus et remporter ce championnat.

“Cette victoire signifie beaucoup pour l’équipe d’hommes et de femmes MRF dans les usines et en Inde et est une réalisation formidable et une réalisation de leur travail acharné. Nous espérons que ce sera le premier d’une longue série à venir”, a-t-il déclaré dimanche dans un communiqué.

