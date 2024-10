Prix ​​du livre photo africain de l’année 2024 – Les finalistes

Grand promoteur de la photographie africaine, la Fondation Eiger dévoile les quatre finalistes de cette nouvelle édition de son The Eiger African Photobook of the Year Award 2024.

Fondée en 2012 à Genève, en Suisse, la Fondation Eiger se consacre à la promotion de la photographie en tant que forme d’art importante en Afrique et dans le monde. Grâce à une série d’initiatives comprenant des expositions, des programmes éducatifs, des échanges culturels, ainsi que des prix et des bourses, la fondation favorise la croissance de l’art photographique, avec un accent particulier sur le soutien aux photographes africains.

Parmi ses initiatives, la Fondation récompense Le prix Eiger du livre photo africain de l’année chaque année à un photographe originaire d’Afrique ou travaillant en Afrique. Cette édition 2024 du prix a été conçue en étroite collaboration avec le Inside Out Center for The Arts basé à Johannesburg en Afrique du Sud, fondé en 2023 par l’artiste et photographe Roger Ballen, avec qui la Fondation Eiger s’est récemment associée pour renforcer sa mission.

Quatre finalistes ont été récemment annoncés après une sélection effectuée parmi une multitude de candidatures basée sur plusieurs critères : la force du message, les techniques photographiques innovantes et leur capacité à offrir de nouvelles perspectives sur la vie et la culture africaines contemporaines.

Dans Guerre inachevée : un voyage à travers la guerre civile au Yémenla photojournaliste égyptienne Asmaa Waguih Eltobi explore l’impact de cette guerre sur la vie quotidienne de ses habitants, donnant un visage humain à un conflit qui dure depuis plus d’une décennie. Après une introduction factuelle essentielle, les 150 photographies nous plongent au cœur des différentes facettes de la vie en temps de guerre et de la résilience avec laquelle le peuple yéménite fait face aux drames quotidiens.

Adoptant une approche plus formelle, le photographe belgo-congolais Léonard Pongo se concentre sur les questions d’identité et de mémoire dans le contexte de la République démocratique du Congo. Dans L’étrangetéses images richement en noir et blanc sont empreintes d’une atmosphère parfois éthérée qui provoque la désorientation : où est la nuit, où est le jour ? À travers ces temporalités abstraites, sans fil narratif clair, Pongo nous entraîne dans la vision de ses proches qui l’ont guidé dans un voyage quasi initiatique qui lui permettra de renouer avec ses racines.

L’identité, et plus particulièrement le sentiment d’appartenance à une communauté, est au cœur de l’ouvrage. Isivumelwanopublié par le photographe sud-africain Sabelo Mlangeni. Pour cette série de photographies en noir et blanc, ponctuées de quelques clichés couleur au grain élevé, Mlangeni a capturé les cérémonies de mariage au sein de différentes communautés noires d’Afrique du Sud. Soixante-dix images, chacune étant une manière de remettre en question les principes entourant le mariage blanc, que ce soit en s’éloignant des normes hétéronormatives ou en épousant les traditions culturelles des populations locales.

Dans Triangle de vuesle photographe algérien Fethi Sahraoui mêle son histoire personnelle et la mémoire collective pour offrir un portrait unique de la société algérienne. Dans ce livre au format original – un triangle une fois fermé et un carré une fois ouvert – les images occupent toute la page, ininterrompue par une marge, nous confrontant directement à l’Algérie qu’il photographie sans réserve.

Le gagnant sera annoncé lors d’une cérémonie qui se tiendra le jeudi 3 octobre à 17h (UTC+2).

