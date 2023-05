Prix ​​du joueur de l’année PFA Scotland: Kyogo Furuhashi, Reo Hatate, Callum McGregor et Kevin van Veen présélectionnés | Nouvelles du football

Le trio celtique Kyogo Furuhashi, Reo Hatate et Callum McGregor ont été nominés pour le prix PFA Scotland Scottish Premiership Player of the Year.

Ils sont présélectionnés pour le prix, votés par leurs coéquipiers, aux côtés de l’attaquant de Motherwell Kevin van Veen.

Kyōgo a disputé 32 matches de championnat pour le Celtic jusqu’à présent cette saison et est le meilleur buteur de la Premiership avec 24 buts, mais fait face à une concurrence féroce de la part de deux de ses coéquipiers.

Milieu de terrain Hater a prospéré sous Ange Postecoglou cette saison avec cinq buts et sept passes décisives en 28 matches de championnat.

Capitaine des cerceaux Callum Mc Gregor a continué d’impressionner depuis qu’il a remporté le prix la saison dernière, menant son équipe à des titres consécutifs.

Il a disputé 27 des 34 matchs de Premiership du Celtic jusqu’à présent, marquant trois buts.

Faits saillants du match de Premiership écossaise entre Hearts et Celtic



Attaquant de Motherwell Kévin van Veen poursuit Kyogo pour le prix du meilleur buteur après avoir aidé à éloigner l’équipe de Fir Park de la menace de relégation.

Le Néerlandais, qui a encore un an sur son contrat, a marqué 21 buts en championnat en 34 apparitions pour les Steelmen.

Qui pourrait remporter le prix du jeune joueur de l’année ?

Liel Abada, Charlie Reilly, Malik Tillman et Matt O’Riley sont sur la liste des jeunes joueurs de l’année





Le Celtic domine les nominations aux prix de cette saison avec deux joueurs faisant également partie de la liste restreinte des jeunes joueurs.

Matt O’Riley a été l’un des nombreux joueurs les plus remarquables de l’équipe cette saison avec trois buts et 11 passes décisives en championnat, attirant l’attention des clubs de Premier League et de toute l’Europe.

Ailier Liel Abada pourrait être sur le point de partir cet été, mais il est en lice pour remporter le prix pour une deuxième année. Bien qu’il soit limité pour les départs cette saison, il a quand même accumulé 10 buts et trois passes décisives.

Malik Tillman a marqué avec une frappe fantastique contre Motherwell



Ce fut une saison de déception pour les Rangers cette saison sans aucune chance d’argenterie, mais le milieu de terrain Malik Tilman pourrait décrocher le prix du jeune joueur.

Le milieu de terrain, prêté par le Bayern Munich jusqu’à la fin de la saison, compte 10 buts en championnat à son actif ainsi que trois passes décisives.

Albion Rovers pourrait abandonner la SPFL après une saison décevante, mais de Charlie Reilly forme impressionnante le voit compléter la liste restreinte.

Le milieu de terrain a marqué 22 buts en Ligue 2 cette saison et fourni 14 passes décisives.

Jacynta doublement récompensée

Caitlin Hayes, Jacynta Galabadaarachchi, Brogan Hay et Amy Gallacher sont en lice pour le POTY féminin





PFA Scotland a également dévoilé la liste restreinte des prix de la joueuse féminine et de la jeune joueuse de l’année, avec le Celtic Jacynta Galabadaarachchi en lice pour les deux prix.

Ses coéquipiers des Hoops Amy Gallacher et Caitlin Hayes sont également en lice pour le prix POTY, avec l’attaquant des Rangers Foin Brogan.

Duo de Rangers Emma Watson et Kirsty Mc Lean sont sur la liste des jeunes joueurs avec Celtic’s Shen Menglu.

Glasgow City est actuellement en tête de la SWPL, cinq points devant le Celtic et les Rangers avec seulement trois matchs de la saison restants.

VOTE : but de la saison en Premiership écossaise

Les plus beaux buts de la Scottish Premiership de la saison ont été choisis, maintenant c'est à vous de choisir un gagnant



Alors que la saison 2022/23 touche à sa fin, nous vous donnons la possibilité de voter pour votre objectif de la saison en Premiership écossaise jusqu’à présent.

Regardez les prétendants et votez par en cliquant ici. Le gagnant sera annoncé lors des PFA Scotland Awards le dimanche 14 mai ! Clôture des votes le vendredi 12 mai à 17h.