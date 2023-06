Prix ​​Du Jockey Club: Christopher Head enchérit pour continuer la dynastie familiale dans le Derby français avec Big Rock | Nouvelles de la course

Christopher Head cherchera à ajouter à l’incroyable record de sa famille dans les classiques français ce week-end alors qu’il traquera un remarquable doublé Derby et Oaks à sa cinquième saison seulement en tant qu’entraîneur.

Le fils du légendaire entraîneur Freddy Head et neveu de Criquette est la cinquième génération d’une remarquable dynastie de coureurs basée à Chantilly, un nom qui a entraîné de nombreux vainqueurs de l’Arc, des victoires dans la Classique française et d’innombrables succès dans le Groupe 1.

Il serait facile pour Christopher de maintenir le statu quo, de s’entraîner dans le même chantier et sans aucun doute de connaître beaucoup de succès en même temps.

Alec Head (à droite) photographié avec la reine Elizabeth II





Mais après avoir initialement loué des box à Pascal Bary, Head tient à faire sa propre impression et c’est exactement ce qu’il a fait en décrochant un premier Groupe Un avec Rose Bleue dans le Prix Marcel Boussac en 2022.

Depuis, la pouliche de trois ans a remporté les 1000 Guinées françaises et est favorite pour les Chênes français, tandis que Gros rocher semble avoir une chance de premier plan dans le Derby français ce week-end.

« Cela apporte un avantage parce que les gens sont confiants avec le nom, donc ils ont confiance », a déclaré Head en exclusivité Sky Sport Racing. « Vous avez besoin de cette confiance avec les propriétaires pour avoir de bons chevaux dans votre écurie.

« Je suis dans cette écurie depuis 12 ans, j’ai appris de mon père et je m’entraîne maintenant depuis quatre ans. C’est un endroit où il y a eu de nombreux champions, donc j’essaie d’obtenir plus de qualité de ces boîtes.

« Mon père a été ma principale source d’inspiration depuis le tout début. Mon grand-père a été le bâtisseur de la famille. Tout l’héritage que nous avons maintenant en termes de connaissances et de passion vient de lui. Je lui dois tout. »

Une riche tradition familiale s’accompagne de nombreuses responsabilités et il ne fait aucun doute que les vainqueurs de Groupe seront attendus presque immédiatement.

Et avec cela vient un niveau de pression sur lequel Head semble prospérer, avec un taux de frappe exceptionnel et sa juste part de stars dans la cour avant le Prix du Jockey Club, en direct sur Sky Sports Racing.

« C’est un peu les deux. Bien sûr, il y a de la pression parce que les gens attendent les résultats et qu’ils doivent venir mais nous avons eu la chance d’avoir de bons chevaux.

Freddy Head avec Queen Elizabeth II Stakes après sa victoire à Ascot





« Le plus important est de me le prouver. C’est un travail sur lequel je travaille tous les jours – on ne s’arrête jamais. Nous devrons le faire chaque année maintenant – la pression est toujours là !

« Blue Rose Cen fait vraiment partie de ces types brillants et j’ai hâte de voir quelle étape elle franchira ensuite.

« Elle a été très professionnelle tout le temps, mais c’était un défi très important pour nous de faire d’elle une star de trois ans.

« Nous avons maintenant prouvé que nous pouvions le faire et j’ai le sentiment que nous pouvons le faire à nouveau. »

Alors que Blue Rose Cen était une sensation de deux ans et toujours susceptible d’être en tête dans les 1000 Guinées françaises et les Oaks, Big Rock est venu du chantier Mathieu Brasme après avoir échoué à gagner en trois départs.

Mais il a prospéré depuis qu’il a rejoint l’écurie Head en février, remportant quatre victoires consécutives, dont un duo de manches du groupe trois, se hissant ainsi au sommet du marché français du Derby.

« Big Rock est incroyable et a travaillé dur ici », a-t-il ajouté. « J’ai vraiment le sentiment qu’il s’améliore à chaque course.

Le légendaire entraîneur français Alec Head





« Comme tous les chevaux, il a une vitesse de croisière mais la sienne est d’environ 61 km/h, ce qui est assez incroyable. Il peut garder ça pendant toute une course et ensuite aller encore plus loin. Je n’ai jamais entraîné un cheval comme ça de ma vie.

« Il épuise les autres à cause de cette vitesse. »

« Christopher est un professionnel incroyable »

Le jockey régulier Aurélien Lemaitre a prospéré aux côtés de Christopher Head et fera les courses stellaires sur Big Rock dimanche et Blue Rose Cen plus tard ce mois-ci.

Et le coureur aurait difficilement pu être plus enthousiaste en louant le gestionnaire basé à Chantilly avant un mois énorme pour la paire.

« Christopher est un professionnel incroyable », a ajouté Lemaitre. « Nous avons gravi les échelons ensemble et quand il a commencé à s’entraîner, il m’a demandé si je pouvais l’aider, ce que j’ai fait avec grand plaisir. Maintenant, nous travaillons ensemble, main dans la main.

Alec Head aux côtés de la reine Elizabeth II





« C’est un visionnaire, pas comme quand je l’ai connu dans sa jeunesse. Il voit les choses différemment des autres et ça marche bien pour lui.

« Il est difficile de trouver des chevaux classiques et il a réussi à le faire avec le Blue Rose Cen. Tout le mérite revient à Christopher car il a élevé la pouliche quand elle était jeune.

« Partir de zéro, évoluer toujours progressivement et maintenir cette qualité à trois ans, c’est incroyable de faire ça, surtout pour quelqu’un comme lui avec si peu d’expérience. »

Regardez le Derby français sur Sky Sports Racing le dimanche 4 juin.