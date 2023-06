Prix ​​du Jockey Club: Ace Impact épate ses rivaux du Derby français à Chantilly alors que Jean-Claude Rouget se tourne vers Coral-Eclipse | Nouvelles de la course

L’Ace Impact de Jean-Claude Rouget a prolongé son invincibilité avec une brillante performance pour décrocher le Qatar Prix du Jockey Club à Chantilly.

Après avoir réussi un tour du chapeau lors de sa précédente course sur 10 stades sur cette piste le mois dernier, il a remporté un quatrième succès de manière scintillante, venant de bien loin du rythme entre les mains de Cristian Demuro pour coller le leader de longue date et favori Big Rock à l’intérieur du dernier sillon.

Le demi-tour supplémentaire a certainement aidé le fils de Cracksman, car Ace Impact avait meilleure mine à mesure qu’il avançait.

Le raider britannique Epictetus, entraîné par John et Thady Gosden, avait toutes les chances de se présenter, mais la monture de Frankie Dettori s’est estompée pour terminer cinquième, tandis que Continu d’Aidan O’Brien était troisième tout au long, avant de ne pas voir le dernier furlong, terminant finalement huitième de les 11 coureurs.

Rouget a dit Sky Sport Racing: « J’imaginais cette course avant et c’est plus facile quand on est sûr d’avoir un bon cheval [Big Rock] devant. Venir le battre n’a pas été facile mais au final il l’a bien fait.

Image:

Cristian Demuro célèbre après la victoire d’Ace Impact à Chantilly





« Je pensais dans ma tête qu’il avait le potentiel pour faire ça. Secrètement, j’étais très optimiste ! »

Interrogé sur les futurs objectifs d’Ace Impact, qui détient une participation dans le Coral-Eclipse à Sandown, Rouget a ajouté : « Nous verrons comment il va dans les prochaines semaines et ferons un programme. »