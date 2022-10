Prix ​​du gaz : l’OPEP+ envisage une importante réduction du pétrole

FRANCFORT, Allemagne –

L’alliance OPEP+ des pays exportateurs de pétrole a décidé de réduire fortement la production pour soutenir la baisse des prix du pétrole.

Cette décision de mercredi pourrait porter un nouveau coup dur à l’économie mondiale en difficulté et augmenter les prix à la pompe politiquement sensibles pour les conducteurs américains juste avant les principales élections nationales.

Les ministres de l’énergie réunis au siège de Vienne du cartel pétrolier de l’OPEP ont réduit la production de 2 millions de barils par jour lors de leur première réunion en face à face depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Outre une réduction symbolique de la production de pétrole le mois dernier, la réduction majeure est un revirement brutal après des mois de restauration de coupes profondes effectuées au plus fort de la pandémie et pourrait aider la Russie, membre de l’alliance, à surmonter une interdiction européenne imminente des importations de pétrole.



L’alliance OPEP + des pays exportateurs de pétrole débattra mercredi d’une réduction potentiellement importante de la quantité de brut qu’elle expédie vers l’économie mondiale – une décision qui pourrait aider la Russie à surmonter une interdiction européenne imminente des importations de pétrole et à augmenter les prix de l’essence pour les conducteurs américains juste avant les élections nationales de mi-mandat.

Les ministres de l’Énergie du cartel de l’OPEP, dont le principal membre est l’Arabie saoudite, et des alliés non membres, dont la Russie, se réunissent en personne au siège du groupe à Vienne pour la première fois depuis début 2020 au début de la pandémie de COVID-19. Le vice-Premier ministre russe Alexander Novak, qui a été sanctionné par les États-Unis, assistait à la réunion dans la capitale autrichienne.

Une réduction de la production pourrait profiter à la Russie en établissant des prix plus élevés avant une interdiction par l’Union européenne de la plupart des importations de pétrole russe, une sanction contre l’invasion de l’Ukraine qui prend effet à la fin de l’année, selon les analystes de la Commerzbank.

La Russie “devra trouver de nouveaux acheteurs pour son pétrole lorsque l’embargo de l’UE entrera en vigueur début décembre et devra vraisemblablement faire de nouvelles concessions sur les prix pour ce faire”, ont écrit les analystes dans une note. “Des prix plus élevés en amont – stimulés par des réductions de production ailleurs – seraient donc sans aucun doute les bienvenus.”

Moscou fait également face à une pression distincte des États-Unis et des autres démocraties riches du Groupe des Sept pour imposer un plafond des prix du pétrole russe d’ici le 5 décembre. L’UE a convenu mercredi de nouvelles sanctions qui devraient inclure un plafond des prix du pétrole russe, un a déclaré un responsable de l’UE.

Les prix du pétrole ont bondi cet été alors que les marchés s’inquiétaient de la perte des approvisionnements russes à cause des sanctions liées à la guerre en Ukraine, mais ils ont chuté alors que les craintes de récessions dans les principales économies et les restrictions chinoises liées au COVID-19 pesaient sur la demande de brut.

La chute des prix du pétrole a été une aubaine pour les conducteurs américains, qui ont vu les prix de l’essence baisser à la pompe avant que les coûts ne commencent récemment à augmenter, et pour le président américain Joe Biden alors que son parti démocrate se prépare pour les élections au Congrès le mois prochain.

On ne sait pas quel impact une réduction de la production aurait sur les prix du pétrole – et donc sur les prix de l’essence – car les membres ne sont déjà pas en mesure de respecter les quotas fixés par l’OPEP+. Pourtant, l’Arabie saoudite peut ne pas vouloir tendre ses relations avec la Russie, même si le plus grand exportateur mondial de pétrole avait des réserves sur les réductions et a récemment attiré des dirigeants de Biden au chancelier allemand Olaf Scholz pour parler d’approvisionnement énergétique.

Les analystes de la Commerzbank ont ​​déclaré qu’une petite réduction entraînerait probablement une nouvelle baisse des prix du pétrole, tandis que le groupe devrait retirer au moins 500 000 barils par jour du marché pour soutenir les prix.

Une telle réduction de la production “signalerait sans aucun doute au marché la détermination et la détermination du cartel à soutenir les prix du pétrole”, a déclaré l’économiste d’UniCredit Edoardo Campanella. Mais l’offre baisserait moins qu’annoncé.

“Si le groupe réduisait la production cible d’un million de barils par jour, la production réelle chuterait probablement d’environ 550 000 barils par jour, car des pays comme la Russie ou le Nigeria qui produisent en dessous de leur quota verraient leur objectif officiel baisser mais rester au-dessus de ce qu’ils peuvent. produisent actuellement », a déclaré Campanella.

Lors de sa dernière réunion en septembre, le groupe a réduit la quantité de pétrole qu’il produit de 100 000 barils par jour en octobre. Cette réduction symbolique n’a pas fait grand-chose pour faire baisser les prix du pétrole, mais elle a averti les marchés que l’OPEP+ était prête à agir si les prix continuaient de baisser.

La référence internationale du Brent a chuté à 84 dollars ces derniers jours après avoir passé la majeure partie des mois d’été à plus de 100 dollars le baril. Les prix du pétrole américain sont tombés en dessous de 80 dollars le baril vendredi. Avant la réunion, le brut américain s’échangeait à 86,38 $ et le Brent à 91,66 $.

La Maison Blanche a refusé de commenter avant que les dirigeants de l’OPEP ne prennent une décision finale sur la production de pétrole, mais l’attachée de presse Karine Jean-Pierre a déclaré aux journalistes mardi que les États-Unis ne prolongeraient pas les libérations de leur réserve stratégique pour augmenter l’offre mondiale.

“Nous n’envisageons pas de nouvelles versions”, a déclaré Jean-Pierre.

Biden a tenté de recevoir un crédit pour la baisse des prix de l’essence par rapport à leur pic moyen de 5,02 dollars en juin – les responsables de l’administration soulignant une annonce fin mars selon laquelle un million de barils par jour seraient libérés de la réserve stratégique pendant six mois. Une inflation élevée est un frein fondamental à l’approbation de Biden et a réduit les chances des démocrates aux élections de mi-mandat.

Les prix de l’essence ont récemment augmenté en raison de pannes de raffineries en Californie et dans l’Ohio, et varient considérablement, allant de plus de 6 dollars le gallon en Californie à moins de 3 dollars dans certaines parties du Texas et de la côte du golfe, selon la fédération des clubs automobiles AAA. La moyenne nationale de 3,80 $ est en légère hausse mais en baisse par rapport au niveau record du 14 juin.

L’un des principaux facteurs pesant sur les prix du pétrole a été les craintes de récessions dans des endroits comme les États-Unis et l’Europe et les ralentissements dus aux mesures strictes de la Chine contre le COVID-19.

La hausse de l’inflation sape le pouvoir d’achat des consommateurs, tandis que les banques centrales augmentent les taux d’intérêt pour calmer la surchauffe des prix, une mesure qui pourrait ralentir la croissance économique. Les prix du pétrole à leurs sommets de l’été et la hausse des prix du gaz naturel stimulée par les compressions russes en Europe ont contribué à alimenter l’inflation.



Le journaliste d’Associated Press Josh Boak a contribué de Washington