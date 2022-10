Prix ​​du Cadran: Kyprios détruit ses rivaux à ParisLongchamp alors qu’il s’accroche aux tribunes | Nouvelles de la course

Kyprios a viré violemment sur la piste mais a survécu au drame tardif après s’être dégagé pour éliminer un impressionnant vainqueur du Groupe Un Qatar Prix du Cadran à ParisLongchamp samedi.

Le quatre ans d’Aidan O’Brien a confirmé son statut de nouveau roi de la division restante, ajoutant un autre premier prix à un CV déjà brillant qui comprend l’Ascot Gold Cup de cette année et l’Irish St Leger.

Un favori clair après avoir remporté chacune de ses cinq courses cette campagne, l’alezan a couru en milieu de division sous Ryan Moore jusqu’au virage pour rentrer à la maison, quand il a pris une avance significative.

Bien qu’il n’y ait pas eu un cheval assez proche pour compromettre son succès, le poulain a créé un petit drame dans le dernier furlong alors qu’il virait dramatiquement à gauche avant la ligne.

Ses chances n’ont cependant jamais été entravées et il a tout de même dominé par 20 longueurs l’outsider Almacado Gree.

Tashkhan de Brian Ellison est arrivé troisième, devant Princess Zoe And Lismore. Le deuxième favori, Quickthorn, a terminé loin en sixième, car deux n’ont pas réussi à terminer le marathon de deux milles et demi dans le sol épuisant de la capitale française.

Ryan Moore a réalisé un doublé ce jour-là à ParisLongchamp et roule le Luxembourg favori de l'Arc dimanche





O’Brien a déclaré à Sky Sports Racing: “C’est un cheval incroyable et il a une capacité incroyable. Il est toujours en deuxième vitesse.

“A mi-chemin de la ligne droite, il s’est dit : ‘Ma course est terminée et c’est là que je suis sorti !’ Il devient tellement paresseux et détendu et je pense qu’il a décidé qu’il rentrait à la maison.

“Il était si loin devant, Ryan aurait probablement pu sauter de lui et resurgir ! Pour l’avenir, nous saurons ne pas y aller trop tôt avec lui.”

Lorsqu’on lui a demandé si nous reverrions Kyprios cette année, O’Brien a déclaré: “Je ne sais pas où il irait si nous y allions. Il y a le mile et demi en Amérique et à Hong Kong, mais il a fait beaucoup alors nous le ramènerons à la maison et nous verrons. Il ne se précipitera pas.