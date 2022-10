Prix, disponibilité, spécifications et plus de Fossil Gen 6

Deux ans après leur dernier rafraîchissement majeur, Fossil a enfin jugé bon de faire le saut vers une nouvelle génération de smartwatches. La gamme Fossil Gen 6 est désormais officielle, avec un chipset mis à jour qui promet de meilleures performances et une meilleure autonomie que ses prédécesseurs.

Comme par le passé, cette mise à jour affecte également les montres intelligentes en dehors des montres de marque propre de Fossil, les montres Gen 6 de Michael Kors arrivant également en même temps (les montres intelligentes Michael Kors appartiennent au groupe Fossil, qui comprend des marques comme Diesel, Skagen et Suite).

Quand le Fossil Gen 6 est-il lancé?

Fossil a dévoilé sa gamme Gen 6 le 30 août 2021, mais les montres ont été mises en vente en septembre.

Il a été rejoint un an plus tard par la Gen 6 Wellness Edition, qui est sortie en magasin le 17 octobre 2022.

Combien coûte le Fossil Gen 6 ?

Le prix varie selon la configuration, le matériau du bracelet semblant être le principal facteur qui affecte le prix, plutôt que la taille du boîtier ou le style de carrosserie. La majorité des SKU de lancement Gen 6 coûtent 299 $ / 279 £, certaines variantes passant à 319 $ / 299 £.

L’édition Wellness est un prix similaire, à partir de 299 $ aux États-Unis.

Quelles sont les fonctionnalités du Fossil Gen 6 ?

Au lancement, la Gen 6 arrive dans trois options de boîtier en acier inoxydable de 42 mm et quatre coloris de boîtier de 44 mm, chacun prenant en charge des bandes remplaçables par l’utilisateur de 18 mm et 22 mm, respectivement.

Alors que, à première vue, le matériel de la Gen 6 semble presque identique à son prédécesseur, Fossil a principalement mis à niveau le Snapdragon Wear 3100 de la Gen 5 vers un nouveau chipset Snapdragon Wear 4100+ qui, selon lui, offrira une augmentation de 30% des performances (ce qui signifie une application plus courte temps de chargement) et une plus grande efficacité énergétique (ce qui signifie une meilleure autonomie de la batterie).

Le capteur de fréquence cardiaque optique PPG qui faisait déjà partie de la recette de la smartwatch de Fossil (bien que celui-ci soit apparemment une amélioration par rapport à celui trouvé sur la Gen 5) est désormais accompagné d’un capteur IR hors corps, qui ajoute un suivi de la saturation en oxygène du sang (SpO2 ) dans le mélange aussi.

Bien que Samsung commercialise déjà la première montre Wear OS dans sa Galaxy Watch 4, les montres Gen 6 de Fossil ont été lancées sur Wear OS 2, avec une mise à niveau promise vers Wear OS 3 qui ne semble être disponible que dans la dernière partie de 2022.

Au-delà des ajustements clés ci-dessus, la fiche technique de la Gen 6 ressemble principalement à la Gen 5. Voici le récapitulatif complet de tout ce qu’elle apporte à la table :

Écran tactile AMOLED circulaire de 1,28 pouces (416 × 416)

Boîtier en acier inoxydable

Tailles de boîtier de 42 mm ou 44 mm

Jeu de puces Qualcomm Snapdragon Wear 4100+

1 Go de RAM

8 Go de stockage

Résistant à la natation jusqu’à 3ATM

Prend en charge les sangles de 18 mm ou 22 mm remplaçables par l’utilisateur

Livré avec bracelet silicone, cuir, lien métal ou nylon (selon modèle)

Deux boutons physiques

Couronne/bouton rotatif

Lecture Spotify hors ligne (abonnés Spotify Premium uniquement)

Bluetooth 5.0 LE

Wifi

GPS

NFC (prend en charge Google Pay pour les paiements sans contact)

Accéléromètre

Gyroscope

Boussole

Altimètre

Capteur de fréquence cardiaque PPG

Suivi de la SpO2 (saturation en oxygène du sang)

IR hors corps

Détecteur de lumière ambiante

Wear OS 2 (évolutif vers Wear OS 3 fin 2022)

80% de charge en 30 minutes

Nous discutons du Fossil Gen 6 et de sa place sur le marché des smartwatch dans le cadre de l’épisode 81 de notre podcast hebdomadaire, Fast Charge :

Qu’en est-il de l’édition bien-être Fossil Gen 6?

L’édition Wellness a suivi un an plus tard et se distingue surtout par le fait qu’elle est lancée avec Wear OS 3 et qu’elle est la première montre Fossil à utiliser le logiciel.

Fossile

Wear OS 3 apporte quelques avantages, notamment une meilleure prise en charge des applications tierces, comme YouTube Music, Spotify et Facer. Étrangement, bien qu’il n’y ait pas de support Google Assistant, il est Alexa inclus.

Comme son nom l’indique, le suivi de la santé est également amélioré, avec une surveillance continue de la fréquence cardiaque désormais disponible. À cela s’ajoutent la mesure du niveau d’oxygène dans le sang, les zones de fréquence cardiaque, la détection automatique des entraînements et les estimations de la condition physique cardiovasculaire à l’aide de VO2 Max, le tout regroupé dans la nouvelle application Wellness.

Sinon, pas trop changé. Il n’est disponible que dans un boîtier de 44 mm, mais offre les mêmes spécifications de base que les anciens modèles Gen 6 : puce Snapdragon Wear 4100+, écran AMOLED 1,28 pouces, 1 Go de RAM et 8 Go de stockage.

Découvrez notre meilleur tour d’horizon des montres intelligentes pour voir à quoi la Gen 6 est également confrontée et revenez pour plus d’informations sur les prix et la disponibilité dès qu’elles seront disponibles.