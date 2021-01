Le nouveau Mi 10i de Xiaomi verra sa première vente en Inde aujourd’hui via Amazon India et les canaux en ligne et hors ligne de Mi. La société de technologie chinoise qui a lancé le smartphone plus tôt cette semaine avait déclaré que le dernier appareil était conçu pour les consommateurs indiens où le «i» dans le surnom signifie l’Inde. Il sera en concurrence avec des offres populaires à budget moyen telles que le OnePlus Nord et le Samsung Galaxy M51 qui coûtent également moins de Rs 25000. Les fonctionnalités notables du Mi 10i incluent la caméra principale de 108 mégapixels, le SoC Qualcomm Snapdragon 750G et la prise en charge de la 5G.

Son prix en Inde commence à Rs 20 999 pour l’option de stockage de base 6 Go + 64 Go. Des options de stockage de 6 Go + 128 Go et 8 Go + 128 Go sont également disponibles à Rs 21 999 et Rs 23 999, respectivement. Sa vente flash est maintenant en ligne en Inde et Amazon et Mi Stores proposent un tas d’offres de vente. Les clients qui envisagent d’acheter le Mi 10i peuvent bénéficier d’offres telles que l’EMI sans frais auprès des banques nationales et internationales, une offre d’échange d’une valeur allant jusqu’à 11200 Rs et une réduction instantanée allant jusqu’à 10% avec les cartes de débit AU Bank et la carte de remboursement HSBC. La plate-forme de commerce électronique propose également une offre Jio Xiaomi Mi 10i qui donne droit à un remboursement de 3000 Rs pour les appareils éligibles sur le réseau Jio pour la première fois en effectuant une recharge de Rs 349. D’autre part, le magasin Mi offre 2000 Rs. remise instantanée avec les cartes bancaires ICICI et un haut-parleur intelligent Mi Wi-Fi d’une valeur de 1 999 Rs. Les clients peuvent choisir entre ses options de couleurs Pacific Sunrise, Atlantic Blue et Midnight Black.

En termes de fonctionnalités, un écran Full HD + de 6,67 pouces (1 080 x 2 400 pixels) avec une luminosité de pointe de 450 nits, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une protection Corning Gorilla Glass 5. Le panneau d’affichage est également doté de la technologie Adaptive Sync pour ajuster automatiquement les images par seconde, en fonction du contenu. Sous le capot, il y a le SoC Qualcomm Snapdragon 750G octa-core accompagné du GPU Andreno 619, jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage UFS2.2. Xiaomi dit que le téléphone utilise une technologie exclusive WriteBooster qui augmente les vitesses de lecture et d’écriture du stockage.

La configuration de la caméra arrière quadruple du Mi 10i comprend une caméra principale de 108 mégapixels qui utilise le capteur HM2 de 1 / 1,52 pouce de Samsung. Le capteur principal de l’appareil photo est accompagné d’un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels avec un champ de vision de 120 degrés, d’un appareil photo macro de 2 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, il y a un appareil photo de 16 mégapixels qui prend en charge l’enregistrement vidéo Full HD. Il peut capturer des images avec le mode embellissement AI, l’obturateur de paume et le mode nuit. Le Mi 10i prend également en charge la connectivité 5G et le mode de lecture de papier électronique. Les autres caractéristiques notables du smartphone comprennent deux haut-parleurs stéréo avec prise jack 3,5 mm, un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté, un IR Blaster, une navigation par satellite bi-bande. Il contient une batterie de 4820 mAh prenant en charge une charge rapide de 33 W.