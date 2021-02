Le Realme X7 5G nouvellement lancé est maintenant disponible à l’achat en Inde via Flipkart et la boutique en ligne Realme. Le smartphone qui a fait ses débuts en Chine l’année dernière a été lancé aux côtés du Realme X7 Pro en Inde, plus tôt ce mois-ci. Le Realme X7 est équipé du SoC MediaTek Dimensity 800U et de trois caméras à l’arrière. Il est disponible en deux options de stockage.

Le prix du Realme X7 en Inde commence à Rs 19 999 pour la variante de stockage de base 6 Go + 128 Go, tandis que l’option de stockage 8 Go + 128 Go coûte Rs. 21.999. Il est disponible dans les options de couleur Nebula et Space Silver. Actuellement, Flipkart propose des offres comme une offre d’échange d’une valeur allant jusqu’à 16 500 Rs. Les utilisateurs de cartes de crédit ICICI Bank peuvent profiter d’une remise instantanée de 2000 Rs via le site Web de Realme India, lors de transactions régulières et EMI.

En termes de spécifications, le Realme X7 vanille arbore un écran Super AMOLED Full HD + de 6,4 pouces (1 080 x 2400 pixels) avec une fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz et une luminosité de pointe de 600 nits. Il contient le SoC MediaTek Dimensity 800U 5G, le GPU Mali-G57 MC3 et jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4x. La configuration de la triple caméra arrière du smartphone comprend une caméra principale de 64 mégapixels avec une ouverture f / 1,8, une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture f / 2,3 et un macro-tireur de 2 mégapixels avec une ouverture f / 2,4. À l’avant, il y a un capteur de 16 mégapixels avec un objectif f / 2,5.

Le Realme X7 prend également en charge la 5G et est livré avec une connexion Wi-Fi double bande, Bluetooth 5.1, un GPS et un capteur d’empreintes digitales intégré. Il contient une batterie de 4310 mAh prenant en charge une charge rapide de 50 W. Notamment, le Realme X7 Pro a vu sa première vente en Inde le 10 février. Le modèle Pro est proposé dans un seul modèle de stockage de 8 Go + 128 Go pour 29 999 Rs. Le Realme X7 Pro est équipé du processeur Dimensity 1000+ et de quatre caméras à l’arrière. La configuration de la caméra arrière est soulignée par une caméra principale de 64 mégapixels.