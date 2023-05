Prix ​​d’Ispahan : Anmaat se bat pour battre l’Infanterie légère à ParisLongchamp et décrocher un premier prix de Groupe 1 | Nouvelles de la course

Anmaat a une fois de plus montré ses qualités de combattant en remportant un premier succès dans le Groupe 1 en menant à domicile un doublé britannique dans le Prix d’Ispahan à ParisLongchamp.

Le joueur de cinq ans a progressé rapidement tout au long d’une année 2022 invaincue qui a abouti à un succès dans le Groupe Deux du Prix Dollar sur la même piste le week-end de l’Arc.

Et après un retour agréable derrière Adayar dans les Gordon Richards Stakes réorganisés à Newmarket, le coureur formé par Owen Burrows a de nouveau montré son goût pour la capitale française lundi après-midi.

Monté avec patience par Jim Crowley dans le concours de 10 stades alors que l’infanterie légère de David Simcock dictait les conditions à l’avant du Buckaroo de Joseph O’Brien, Anmaat a été invité à passer à travers les engrenages et à relever son défi lorsqu’il a été incliné par son cavalier dans le droit à la maison.

Mais avec Light Infantry et Buckaroo refusant de s’allonger, ainsi que les prétendants à domicile Erevann et Facteur Cheval accélérant avec Anmaat, le hongre de Burrows a dû tout mettre en œuvre pour remporter l’or dans une fantastique course à cinq pour le poteau gagnant, avec Light L’infanterie tient pour la médaille d’argent.

Image:

Anmaat se bat à l’extérieur pour remporter le Groupe 1 Prix d’Ispahan





Les terriers ont dit Sky Sport Racing: « C’est un cheval tellement dur et très progressif.

« Il a bien fait de gagner d’où il était et a montré ses tripes pour résister à nouveau.

« Qui sait jusqu’où il peut progresser !