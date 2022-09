Prix ​​des vols au départ des fusées de Moscou – avec de nombreux complets après l’annonce de Poutine | Nouvelles du monde

Les vols qui devaient quitter Moscou pour l’étranger dans les prochains jours se sont vendus, avec le prix de ceux encore disponibles exorbitants.

Il suit le président russe Vladimir Poutine’annonce que la Russie va appeler des troupes de réserve pour combattre en Ukraine.

Les vols de Turkish Airlines à destination d’Istanbul et de Belgrade sont parmi ceux concernés, avec des vols complets vers les deux villes pour les trois prochains jours et ceux répertoriés pour la semaine prochaine coûtant l’équivalent de milliers de livres.

Poutine ordonne une “mobilisation partielle” en Ukraine – mises à jour en direct

Vers minuit hier soir, l’analyste de la défense Konrad Muzyka a partagé une capture d’écran montrant le coût des vols devant quitter Moscou pour Istanbul aujourd’hui à 80 000 roubles, soit un peu moins de 1 200 £.

La capture d’écran montre que les vols programmés le long de cet itinéraire étaient disponibles tous les jours jusqu’à au moins mardi prochain.

Mais vers 8 h 45 aujourd’hui, après le discours de M. Poutine, les vols de mercredi s’étaient vendus tandis que le prix des autres avait considérablement augmenté.

Image:

Ce matin, tous les vols de Turkish Airlines à destination d’Istanbul étaient complets. Photo : Turkish Airlines



Ceux qui partaient pour la ville turque vendredi coûtaient plus de 2 500 £.

À peine 45 minutes plus tard, le site Web de Turkish Airlines a indiqué que les vols pour jeudi et vendredi n’étaient plus disponibles.

Et le prix de ceux des autres jours avait encore augmenté.

Image:

Ce matin, les vols qui devaient quitter Moscou pour Istanbul mercredi, jeudi vendredi s’étaient vendus tandis que d’autres étaient au prix de milliers de livres. Photo : Turkish Airlines



Sky News a également observé une tendance similaire avec des listes de Moscou à Belgrade.

Image:

Les vols vers la capitale serbe sont complets pour les deux prochains jours, ainsi que samedi. Photo : Turkish Airlines



A 9h24 ce matin, les vols d’aujourd’hui à destination de la capitale serbe ainsi que ceux au départ de jeudi, vendredi et dimanche étaient complets sur le site Internet de Turkish Airlines.

Ceux prévus pour samedi ont été répertoriés pour l’équivalent d’environ 3 500 £.

Un peu plus d’une heure plus tard, tous les vols Turkish Airlines qui devaient quitter Moscou pour Belgrade jusqu’à mardi prochain étaient complets.

Image:

Plus tard ce matin, le site de Turkish Airlines n’a montré aucun vol disponible vers Belgrade jusqu’à mardi prochain. Photo : Turkish Airlines



Bien qu’il ne soit pas possible de dire exactement ce qui en est la cause, M. Muzyka pense que l’annonce a joué un rôle.

“La mobilisation introduit une toute nouvelle dynamique dans la société russe. De nombreux hommes voudront quitter le pays dès que possible pour éviter d’être envoyés en Ukraine. La vente de billets pour la Turquie ne fait que le confirmer”, a-t-il déclaré à Sky News.

