Prix ​​​​des œufs élevés en raison d’un «schéma collusoire» des fournisseurs, réclamations du groupe

En savoir plus sur les finances personnelles : La saison des impôts commence avec une augmentation de la main-d’œuvre de l’IRS et de nouvelles technologies Ce qu’il faut savoir sur la demande d’allocations chômage après un licenciement Les idées fausses courantes peuvent vous empêcher d’avoir une cote de crédit parfaite

Les prix des œufs ont atteint des niveaux historiquement élevés en 2022 – et un groupe affirme que la tendance est due à quelque chose de plus néfaste que la simple économie.

Max Bowman, vice-président et directeur financier de Cal-Maine, a nié les allégations, qualifiant le marché américain des œufs de “intensément concurrentiel et très volatil, même dans des circonstances normales”.

Par exemple, les bénéfices de Cal-Maine Foods – le plus grand producteur d’œufs du pays et un indicateur de l’industrie – “ont augmenté parallèlement à la hausse des prix des œufs tout au long de chaque trimestre de l’année”, a déclaré Farm Action. La société a signalé une multiplication par dix de ses bénéfices au cours de la période de 26 semaines terminée le 26 novembre, par exemple, a déclaré Farm Action.

L’impact significatif de la grippe aviaire sur l’approvisionnement en poules a été le moteur le plus notable, tandis que la demande d’œufs est restée forte, a déclaré Bowman dans un communiqué écrit.

Les dépenses pour les aliments pour animaux, la main-d’œuvre, le carburant et l’emballage ont également “considérablement augmenté”, entraînant une augmentation des coûts de production globaux et, en fin de compte, des prix de gros et de détail des œufs, a-t-il déclaré. Cal-Maine ne vend pas non plus d’œufs directement aux consommateurs ni ne fixe les prix de détail, a ajouté Bowman.