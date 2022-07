Prix ​​des loyers au Canada : voici ce qu’il y a sur le marché

Le taux d’inflation du Canada a bondi à 8,1 % pour le mois de juin, selon les données publiées mercredi par Statistique Canada. Le prix des biens et des services étant en constante augmentation, les Canadiens constatent également une hausse du prix moyen des logements locatifs dans la plupart des grandes villes.

Selon Zumper, une plate-forme d’annonces de location, les trois quarts des grandes villes canadiennes incluses dans le rapport de juillet de la société ont enregistré une augmentation du prix moyen des loyers pour un appartement d’une chambre d’un mois à l’autre.

À Vancouver, par exemple, le prix moyen d’un appartement d’une chambre a atteint 2 300 $ par mois en juillet, soit le prix le plus élevé pour un appartement d’une chambre au pays. Les logements locatifs à Toronto affichaient le deuxième prix moyen mensuel le plus élevé, soit 2 100 $ pour un logement d’une chambre. Le prix moyen d’un appartement de deux chambres dans la ville la plus peuplée du pays est de 2 700 dollars par mois. Burnaby, en Colombie-Britannique, Victoria, en Colombie-Britannique et Oshawa, en Ontario, complètent les cinq marchés les plus chers au Canada.

Selon Zumper, la combinaison de faibles niveaux de chômage et de taux d’intérêt en hausse devrait stimuler la concurrence sur le marché locatif, alimentant la tendance à la hausse des prix des loyers observée par les Canadiens au cours des derniers mois.

Sur la base des prix de location moyens calculés par Zumper, CTVNews.ca a rassemblé une liste d’appartements actuellement disponibles à la location à travers le Canada.

VANCOUVER

(Lawrence Lu Photography / Baxter Welch, Vancouver Luxury Realty)

Taper: Appartement

Prix: 2 950 $ par mois

Année de construction: 2021

Taille de la propriété: 92,9 m²

Cette unité privée au rez-de-jardin comprend trois chambres et deux salles de bains. La cuisine à aire ouverte est complète avec des électroménagers en acier inoxydable et beaucoup d’espace de rangement, tandis que la chambre principale est dotée d’un walk-in et d’une salle de bains attenante. Situé dans le quartier South Main de Vancouver, l’appartement se trouve à distance de marche des magasins, des restaurants et plus encore.

KELOWNA

(Photographie Mansa / Skyline Living)

Taper: Appartement

Prix: à partir de 1 955 $ par mois

Année de construction: 2021

Taille de la propriété: 78,5 m²

Avec des comptoirs en quartz dans la cuisine et un sol en planches de vinyle partout, cet appartement de West Kelowna a une allure moderne. Le plan d’étage se compose d’une disposition ouverte qui comprend deux chambres, deux salles de bains, ainsi qu’un spacieux salon et salle à manger. Le logement est également doté d’un balcon privé et d’une buanderie privative.

CALGARY

(Avenue Living Communities)

Taper: Appartement

Prix: à partir de 1 368 $ par mois

Année de construction: 1927 et 1971

Taille de la propriété: 55,4 à 68,7 m²

Ce logement d’une chambre se trouve à 15 minutes en voiture du centre-ville de Calgary. En plus d’un salon et d’une salle à manger combinés, l’appartement dispose également d’une salle de bain de quatre pièces. Le bâtiment est entouré de verdure et les résidents ont accès à une piscine et à des courts de tennis communautaires sur place. La station LRT à proximité permet également des déplacements faciles dans la ville.

EDMONTON

(Kamen Photos / Emily Loomis, Le groupe immobilier Loomis)

Taper: Appartement

Prix: 1 199 $ par mois

Année de construction: 1983

Taille de la propriété: 66,9 m²

Situé au rez-de-chaussée, cet appartement d’Edmonton dispose d’une chambre et d’une salle de bains, ainsi que d’une buanderie en suite. Un sol brun riche traverse la majeure partie de l’unité, qui comprend également une cuisine récemment rénovée. Autour de l’immeuble, vous trouverez un certain nombre de boutiques, de cafés et de restaurants. Les résidents sont également autorisés à emménager avec leurs animaux de compagnie sans frais supplémentaires.

RÉGINE

(Avenue Living Communities)

Taper: Appartement

Prix: à partir de 947$ par mois

Année de construction: 1928

Taille de la propriété: 46,5 à 52,5 m²

D’une superficie d’environ 50 mètres carrés, cet appartement au cœur de Regina dispose d’un grand salon, d’une cuisine et d’une salle de bains à quatre pièces. La chambre principale possède également son propre walk-in. Grâce aux transports en commun à proximité, les résidents peuvent facilement se déplacer dans la ville. L’unité acceptant les animaux domestiques dispose également de nombreuses fenêtres offrant une vue sur Central Park de l’autre côté de la rue.

SASKATOON

(Avenue Living Communities)

Taper: Appartement

Prix: à partir de 1 047 $ par mois

Année de construction: 1976

Taille de la propriété: 69,7 m²

Cet appartement de deux chambres et une salle de bain à Saskatoon comprend beaucoup d’espace de rangement pour le rangement. L’aménagement à aire ouverte comprend une cuisine qui se jette dans la salle à manger et le salon, tandis que les murs blancs et le sol gris donnent à l’unité un nouveau look. L’immeuble est situé à distance de marche des parcs, des écoles et du transport en commun.

WINNIPEG

(Sandy Shindleman, Shindico Realty)

Taper: Appartement

Prix: 1 020 $ par mois

Année de construction: 1957

Taille de la propriété: 74,3 m²

D’une superficie d’environ 74 mètres carrés, cet appartement situé dans le quartier Osborne Village de Winnipeg comprend une chambre et une salle de bains. Les suites récemment rénovées sont dotées de planchers de bois franc revernis, ainsi que de hauts plafonds et de grandes fenêtres partout. L’unité dispose également de plinthes chauffantes électriques et de la climatisation pour aider à gérer les températures intérieures.

TORONTO

(Houssmax / Kylie Solway, Royal LePage Signature, Groupe Camber)

Taper: Appartement

Prix: 2 500 $ par mois

Année de construction: 2002

Taille de la propriété: 54,6 m²

Entièrement meublée, cette suite peu élevée est située au cœur du centre-ville de Toronto. Dans la cuisine se trouve un îlot central avec un comptoir allongé pour un bar à petit-déjeuner, ainsi que des appareils électroménagers en acier inoxydable. Les coins salon et salle à manger s’ouvrent sur un balcon privé. Pour compléter le reste de l’unité, une chambre principale avec un placard à miroir et une salle de bain de quatre pièces.

OTTAWA

(Karen Power / Monu Arora, Groupe immobilier Re/Max Hallmark)

Taper: Appartement

Prix: 2 000 $ par mois

Année de construction: 2005

Taille de la propriété: 63,5 m²

Cet appartement d’une chambre et d’une salle de bains présente un agencement contemporain avec de grandes fenêtres et un plan de concert ouvert. Des planchers en érable clair et des finitions modernes se retrouvent dans toute l’unité, qui dispose également d’un balcon offrant une vue sur le quartier Glebe d’Ottawa. Le bâtiment comprend une terrasse sur le toit avec des barbecues à gaz et un centre de conditionnement physique.

MONTRÉAL

(David Malka, Groupe Sutton-Clodem)

Taper: Appartement

Prix: 1 600 $ par mois

Année de construction: 1922

Taille de la propriété: 76,2 m²

Située dans le Vieux-Montréal, cette unité spacieuse d’une chambre et d’une salle de bain possède de grandes fenêtres partout, idéales pour laisser entrer la lumière dans l’appartement. L’unité est logée dans un immeuble de 11 étages avec un accès facile au service de métro. Les équipements du bâtiment comprennent une terrasse sur le toit avec vue sur la ville.

ST. JOHN’S

(Killam Apartment REIT)

Taper: Appartement

Prix: à partir de 860$ par mois

Année de construction: 1976

Taille de la propriété: 55 m²

Avec une chambre et une salle de bain, cet appartement de 55 mètres carrés dispose également d’un salon spacieux et d’une cuisine récemment rénovée. Le bâtiment dispose d’une laverie sur place ainsi que d’un parking et est situé en face du parc Bowring à St. John’s, NL Un arrêt d’autobus à proximité signifie que les résidents ont un accès facile aux services de transport en commun afin de se rendre au centre-ville de leur ville.