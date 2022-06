Prix ​​des fuites de Motorola Moto Edge 30 Fusion, Edge 30 Lite, Moto G32 et Moto E12

Le Motorola Razr 3 va être cher, mais au moins il devrait coûter moins cher que son prédécesseur. Les prix de plusieurs autres téléphones Motorola qui n’ont pas encore été annoncés ont été divulgués et on ne peut pas en dire autant d’eux.

Le Motorola Edge 30 Fusion se vendra 680 € en Europe, selon CompareDial et OnLeaks. C’est un gros supplément par rapport à l’Edge 30 de 450 €. Le Fusion comporterait un chipset Dimensity 900 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais c’est tout ce que l’on sait sur le téléphone.

Motorola Edge 30 Lite

Le Motorola Edge 30 Lite se vendra 400 € (le Edge 20 Lite était à 350 € au lancement). Ce téléphone aura un chipset Snapdragon 695, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. À l’avant, un panneau OLED de 6,28 pouces (FHD+, 120 Hz) et une caméra selfie de 32 MP, à l’arrière une caméra principale de 64 MP et une caméra ultra large de 13 MP. Il aura une batterie de 4 020 mAh avec une charge rapide de 30 W ainsi qu’une prise casque de 3,5 mm.

Le Motorola Moto G32 descend plus bas dans l’échelle des prix, il sera de 230 € pour une unité de 3/32 Go (il devrait également y avoir des capacités de mémoire plus importantes). Ce sera un téléphone 4G avec un chipset Unisoc T606, un écran LCD IPS de 6,5 pouces (HD+, 90Hz) et une caméra selfie 8MP, plus des caméras arrière 16+2MP. Celui-ci aura une batterie plus grande de 5000 mAh, plus une prise jack 3,5 mm et un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté. Cela ne semble pas loin du Moto E32, qui ne coûte que 150 € (il a été lancé le mois dernier).



Motorola Moto G32

Enfin, il y a le Motorola Moto E12, un appareil d’entrée de gamme à 140 € avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Ce sera très probablement un téléphone Android Go edition. On ne sait pas à quel point il est similaire au Moto E30, mais il convient de souligner que le E30 ne coûte que 100 €.

On sait relativement peu de choses sur ces quatre téléphones et les informations dont nous disposons jusqu’à présent n’ont pas été confirmées. Nous serons à l’affût de nouvelles fuites, peut-être que le matériel est plus impressionnant que ce que les rumeurs initiales suggèrent.

