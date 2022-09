Prix ​​​​des forestiers de l’Okanagan en bois rond – Kelowna Capital News

Être reconnu par ses pairs est assez humiliant pour Mark Tamas de Vernon.

L’ancien forestier en chef de Tolko Industries, basé à Vernon, a été décrit par ses collègues comme “un professionnel forestier axé sur la communauté, un communicateur qualifié et un défenseur d’une gestion forestière saine et durable”.

Tamas est l’une des trois personnes récompensées par un prix pour l’ensemble de ses réalisations de l’Association des produits forestiers du Canada (APFC), qui a organisé son programme de prix d’excellence en conjonction avec la Semaine nationale de la forêt.

Le prix est décerné aux chefs de file actuels ou anciens de l’industrie qui ont apporté des contributions exceptionnelles, soutenues et importantes au secteur des produits forestiers.

« L’APFC a créé le Prix d’excellence pour l’ensemble de ses réalisations afin de rendre hommage aux personnes incroyables qui se sont consacrées au travail de leur vie pour faire avancer la foresterie canadienne », a déclaré le président-directeur général de l’APFC, Derek Nighbor.

À sa retraite après une carrière de 32 ans chez Tolko et ses prédécesseurs, Tamas a occupé de nombreux postes, notamment celui de superviseur de l’exploitation forestière, de forestier de planification et de gestionnaire des forêts. Il a déménagé à Vernon en 2000 et a travaillé comme gestionnaire des forêts et directeur de division à Lumby, ainsi que directeur régional des forêts de l’Okanagan, puis forestier en chef en 2013.

Il a représenté Tolko dans trois provinces auprès du gouvernement fédéral sur des questions liées à la foresterie durable, a dirigé le programme de certification forestière de Tolko et a été le responsable de Tolko dans le dossier des espèces en péril.

“C’est une leçon d’humilité d’être reconnu par vos pairs pour un travail que vous aimez vraiment faire”, a déclaré Tamas. « Je suis vraiment reconnaissante pour les années de mentorat et de conseils que j’ai reçus de mes employeurs et de mes collègues de travail. Travailler pour Tolko et la famille Thorlakson a été un honneur. Toute ma vie d’adulte a été encadrée par deux choses : ma famille et la foresterie.

« Les communautés dans lesquelles j’ai vécu, les amis que j’ai rencontrés et les forêts et les paysages de l’Ouest canadien que j’ai eu le privilège de parcourir et d’aider à gérer ont tous créé des souvenirs inoubliables. ”



roger@vernonmorningstar.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

RécompensesVille de West KelownaforesterieVernon