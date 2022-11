Prix ​​des denrées alimentaires : les bénéfices des épiciers en 2022 sont supérieurs à la moyenne quinquennale

Les trois principaux épiciers du Canada ont tous affiché des bénéfices plus élevés cette année par rapport à leurs performances moyennes au cours des cinq dernières années, selon une nouvelle étude de l’Université Dalhousie.

Les critiques ont accusé les épiciers de soi-disant cupidité, suggérant qu’ils profitent à un moment où les prix des denrées alimentaires augmentent au rythme le plus rapide depuis plus de 40 ans, et les chercheurs disent que le manque de transparence de leurs résultats financiers n’aide pas.

“Ces entreprises sont massives et assez diversifiées du point de vue de la vente au détail, nous recommandons donc de séparer les ventes d’aliments des autres ventes”, a déclaré Sylvain Charlebois, co-auteur du rapport du laboratoire d’analyse agro-alimentaire et professeur de Dalhousie.

Loblaw Companies Ltd. était particulièrement remarquable, selon le rapport, car elle a non seulement dépassé sa performance moyenne sur cinq ans, mais a fait mieux que n’importe laquelle de ces années individuellement.

Le bénéfice brut de la chaîne d’épiceries au premier semestre 2022 a battu ses meilleurs résultats précédents de 180 millions de dollars, ce qui équivaut à environ un million de dollars supplémentaires par jour, selon la recherche.

En comparaison, le bénéfice brut récent de Metro Inc. était de 11 millions de dollars inférieur à sa meilleure performance au cours des cinq dernières années, tandis que la société mère de Sobeys Inc., Empire Co. Ltd., a réalisé 37 millions de dollars de moins au premier semestre par rapport à ses meilleurs résultats, dit le rapport.

Mais les auteurs du rapport ont déclaré que le manque de données financières plus détaillées rend difficile d’expliquer pourquoi les trois sociétés de supermarchés dépassent leurs performances moyennes cette année.

“Nous voulions voir si les épiciers profitaient des périodes d’inflation élevée pour facturer une somme d’argent excessive pour la nourriture”, a déclaré Samantha Taylor, enseignante principale en comptabilité à la Rowe School of Business de Dalhousie et co-auteur du rapport.

“Mais ce n’est pas concluant. Nous n’avons pas ces données.”

Selon les normes internationales d’information financière, les sociétés cotées en bourse peuvent regrouper des secteurs d’exploitation présentant des caractéristiques similaires.

Le segment de détail de Loblaw, par exemple, comprend les ventes des épiceries, des pharmacies, y compris sa chaîne Shoppers Drug Mart et d’autres ventes de produits de santé, de beauté et de marchandises générales.

Il n’est donc pas clair si la croissance des ventes est due à la nourriture ou à d’autres articles tels que les vêtements pour bébés ou le maquillage.

Charlebois a déclaré que les conclusions du rapport soulignent la nécessité d’une plus grande transparence dans le secteur canadien de l’alimentation.

“Vendre de la nourriture n’est pas la même chose que vendre du rouge à lèvres.”

Il est tout à fait possible que les consommateurs dépensent plus d’argent sur des produits qui ont une marge bénéficiaire brute plus élevée comme les cosmétiques et les vêtements, a déclaré Taylor.

“Il est également possible que les épiciers aient augmenté leurs marges sur les aliments. Nous ne savons tout simplement pas.”

Le rapport survient alors que l’inflation des aliments au Canada continue de monter en flèche. Les prix des produits d’épicerie ont bondi de 11,4 % en septembre par rapport à l’année précédente, la plus forte augmentation depuis 1981, selon Statistique Canada.

La flambée des prix des aliments a incité le Bureau de la concurrence du Canada à lancer une étude sur la concurrence dans l’industrie de l’épicerie.

Mais les épiciers ont défendu leurs bénéfices, affirmant que leurs marges n’avaient pas changé.

La vice-présidente de Loblaw, Catherine Thomas, a déclaré que le commerce de détail est “le visage de l’inflation, mais nous n’en sommes pas la cause”.

“L’inflation est un problème mondial, pas uniquement canadien, et le prix sur notre étagère représente de nombreux coûts et de nombreuses entreprises en amont de la chaîne d’approvisionnement”, a-t-elle déclaré. “Il s’agit d’une étude de plus qui examine les prix des denrées alimentaires sans regarder même un pas plus haut dans la chaîne, y compris les principales augmentations de prix des fabricants mondiaux.”

La marge bénéficiaire de Loblaw sur la nourriture est restée stable depuis que l’inflation s’est installée, a ajouté Thomas.

Charlebois a suggéré que la meilleure façon pour Loblaw de défendre sa position serait de publier les données complètes.

“D’un côté, vous avez des gens qui essaient de trouver un bouc émissaire et pointent du doigt les épiciers”, a-t-il déclaré. “De l’autre côté, vous avez des épiciers qui se défendent mais sans vraiment beaucoup de transparence.”

La vice-présidente aux affaires publiques et aux communications de Metro, Marie-Claude Bacon, a déclaré que les marges bénéficiaires brutes de l’épicier montréalais étaient stables depuis de nombreuses années.

“Malgré les affirmations trompeuses de certains, nous travaillons dur tous les jours pour apporter de la valeur à nos clients et les aider dans le contexte actuel d’inflation mondiale”, a-t-elle déclaré.

Sobeys n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La porte-parole nationale du Conseil canadien du commerce de détail, Michelle Wasylyshen, a déclaré que même si les revenus globaux des épiciers ont augmenté pendant la pandémie, car davantage de personnes mangeaient à la maison, les marges bénéficiaires ont été relativement constantes.

“L’industrie de l’épicerie est une entreprise à marge relativement faible”, a-t-elle déclaré. “En règle générale, les bénéfices des épiceries correspondent à trois ou quatre pour cent des revenus.”

Le moteur écrasant des augmentations de prix dans les rayons des magasins est les augmentations de prix sans précédent auxquelles les épiciers eux-mêmes sont confrontés de la part de leurs fournisseurs tels que les fabricants de produits alimentaires, les transformateurs et les grossistes, a déclaré Wasylyshen.

Le Canada a également une inflation alimentaire plus faible que de nombreux autres pays, avec des augmentations des prix alimentaires atteignant 13% aux États-Unis et 14,5% au Royaume-Uni, a-t-elle déclaré.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 3 novembre 2022.