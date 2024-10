Prix ​​des billets de concert de Taylor Swift à la Nouvelle-Orléans

Les prix des billets pour la tournée Eras Tour de Taylor Swift baissent considérablement quelques heures avant le premier concert Mise à jour : 15 h 35 HAC le 25 octobre 2024

OUI, S’IL VOUS PLAÎT, RESTEZ EN SÉCURITÉ. TOUT LE MONDE. MARGARE, MERCI. Eh bien, certains Swifties de la Nouvelle-Orléans ont maintenant leurs billets tant convoités pour les concerts de pop stars. LE PREMIER LOT DE BILLETS EN PRÉVENTE POUR SES SPECTACLES AU SUPERDOME A ÉTÉ MISE EN VENTE AUJOURD’HUI. J’ai parlé à l’un des chanceux et j’ai étudié plus profondément l’impact que cet événement aura sur notre économie locale. NOUS AVONS DES BILLETS. C’est que nous avons quatre billets. CE N’EST PAS UN ÉTÉ CRUEL POUR AMINDA AMAYA OBTENANT DES BILLETS POUR L’UN DES SPECTACLES DE TAYLOR SWIFT LES 20 ET 24 OCTOBRE AU SUPERDOME DE CAESARS L’ANNÉE PROCHAINE. NOUS SOMMES DANS LA QUEUE. AMANDA A APPORTÉ SON ORDINATEUR PORTABLE POUR TRAVAILLER DANS CE SALON DE COIFFURE DE TERRYTOWN, PRÉPARANT TOUT DES HEURES À L’AVANCE POUR BRANCHIR SON CODE DE BILLET CONVOITÉ. Et après beaucoup d’anticipation, je tremble. ELLE ET SES FILLES ALLERA MAINTENANT AU SPECTACLE DU VENDREDI SOIR. TRÈS INTENSE. Je ne peux vraiment pas respirer en ce moment, mais c’est juste plus excité parce que mes enfants vont être excités quand ils rentreront de l’école. CELA VA ÊTRE LE PARLAGE DE LA VILLE. ET PENDANT QU’ILS VIVENT LEURS RÊVES LES PLUS FOLLES, ALORS QUE LES OFFICIELS DU TOURISME ATTENDENT AVEC IMPATIENCE L’ÉNORME BOOM, LA SUPERSTAR DEVRAIT L’APPORTER PENDANT SON LONG WEEK-END ICI. CELA VA ÊTRE FANTASTIQUE. Je veux dire, nous avons entendu de manière anecdotique d’autres villes à quel point cela a fait leur année économique pour ce qu’il apporte à la ville. ET SUR TROIS NUITS, CELA VA VRAIMENT ÊTRE SPECTACULAIRE ICI. Nous prévoyons une vente dans la ville pendant la durée de sa présence. CELA VA ÊTRE UNE PRIME POUR NOUS EN 2024, TROIS NUITS DANS LE DÔME C’EST TRÈS INSOLITE. ET LA NOUVELLE-ORLÉANS ET SA COMPAGNIE DIT QUE CELA RÉPOND À LA DEMANDE QUI SE TRADUIRA SI POSITIVEMENT AUX HÔTELS, AUX RESTAURANTS ET À LA VILLE ENTIÈRE. ENTRE-TEMPS, LES FANS CHANCEUX POUSSERONT JUSTE UN SOUFFLAGE DE SOULAGEMENT ET S’EXCITÉENT. ED, je suis contente que nous soyons dans le bâtiment. Je m’en fiche d’où sont les sièges. Ça va être génial, peu importe où nous soyons. CELA VA ÊTRE EXTATIQUE. SA SCÈNE A L’AIR IMMENSE. Donc je pense que n’importe où dans le bâtiment sera génial. CELA VA ÊTRE IMPRESSIONNANT. ET PLUS DE GRANDES NOUVELLES MAINTENANT DE TAYLOR SWIFT. LA POP STAR JUSTE D’ANNONCER QU’ELLE RÉéditera 1989. LA VERSION DE TAYLOR LE 27 OCTOBRE. C’EST UN AN AVANT SES SPECTACLES ICI À LA NOUVELLE-ORLÉANS. ET NOUS VOUS AVONS COUVERT DE TOUTES CHOSES TAYLOR SWIFT RIGHT