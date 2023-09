Prix ​​des aliments au Canada : les PDG d’épiceries à Ottawa pour des discussions

Les dirigeants des plus grandes chaînes d’épicerie du Canada étaient à Ottawa lundi pour une réunion convoquée à la hâte avec deux principaux ministres du cabinet afin de discuter de la demande du gouvernement libéral fédéral que les épiciers présentent un plan pour « stabiliser » les prix.

La vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland et le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie François-Philippe Champagne ont tenu une réunion d’environ deux heures avec des dirigeants de grandes sociétés d’alimentation du centre-ville d’Ottawa.

La réunion fait suite à la déclaration vendredi du premier ministre Justin Trudeau qu’il convoquait de hauts responsables de Loblaw, Metro, Empire, Walmart et Costco pour entamer des discussions sur ce qu’un comité de la Chambre étudie depuis longtemps : la hausse des prix de l’épicerie au Canada. .

L’ultimatum de Trudeau était le suivant : présentez un plan crédible d’ici Thanksgiving, sinon il envisagera « le recours à des mesures fiscales afin de rétablir la stabilité des prix des produits alimentaires à laquelle les Canadiens s’attendent ».

« De telles actions ne doivent pas avoir d’impact négatif sur les petits fournisseurs ou sur le prix que les agriculteurs reçoivent pour leurs produits, ni avoir d’impact sur les mécanismes de prix déterminés par les industries soumises à la gestion de l’offre », a déclaré lundi le bureau de Champagne, précisant les attentes du gouvernement.

À la sortie de la réunion, les PDG de Sobeys et de Metro ont été les seuls dirigeants d’épiceries à passer devant les journalistes en attente. Ni l’un ni l’autre n’ont signalé qu’une baisse des prix était imminente, mais ont déclaré que les membres de la table étaient tous déterminés à trouver des solutions.

Le PDG de Sobeys, Michael Medline, l’a décrit comme une réunion « formidable » et « très constructive », mais s’en est remis aux politiciens pour les questions sur ce qui avait été discuté.

« Toute conversation doit inclure tous les fabricants, producteurs, agriculteurs… Il ne s’agit pas seulement des détaillants. Le ministre le comprend très bien », a déclaré le PDG de Metro, Eric La Flèche, niant que son entreprise profite de l’inflation.

« Bien sûr, nous voulons que les prix baissent. C’est un problème de chaîne d’approvisionnement mondiale. Nous avons reçu des milliers d’augmentations de coûts, et c’est pourquoi les prix ont augmenté dans le commerce de détail », a déclaré La Flèche. « Nous voulons offrir de la valeur aux consommateurs au quotidien dans tous nos magasins. »

Cela fait écho à l’argument avancé par le Conseil canadien du commerce de détail dans une déclaration la semaine dernière, en réponse à la décision de Trudeau de sévir contre la montée en flèche des prix des aliments.

« Plutôt que de rejeter le blâme là où les experts conviennent que cela n’a pas sa place, le gouvernement fédéral devrait se regarder dans le miroir. Le gouvernement pourrait prendre un certain nombre de mesures pour rendre la nourriture plus abordable », a déclaré le conseil.

Le groupe de défense des détaillants a déclaré que les épiciers « continuent de faire ce qu’ils peuvent… pour stabiliser les prix des denrées alimentaires », tout en affirmant que la cause des prix élevés des denrées alimentaires est « motivée par l’augmentation des coûts de vente des fabricants et des producteurs de produits alimentaires » causée par des facteurs mondiaux, notamment l’inflation.

Le chef conservateur Pierre Poilievre et le chef du NPD Jagmeet Singh ont tous deux remis en question la capacité du gouvernement à obtenir des résultats, soulignant que les libéraux savaient depuis près de deux ans que le taux d’inflation des produits alimentaires dépassait l’inflation générale et qu’ils avaient « refusé d’agir », comme l’a dit Singh. cela, au-delà de la remise unique sur les produits d’épicerie offerte cet été aux Canadiens à faible revenu.

S’adressant aux journalistes sur la Colline du Parlement, Champagne a qualifié la réunion d’historique et a déclaré que les discussions étaient « difficiles » mais « indispensables ».

« Je leur ai fait part sans équivoque du sentiment de millions de Canadiens qui veulent voir des actions. Je suis heureux d’avoir constaté le ton constructif de la discussion… En fin de compte, ils ont convenu d’appuyer le gouvernement du Canada dans ses efforts. pour stabiliser les prix des aliments au Canada », a déclaré Champagne.

Cependant, le ministre a déclaré que la réunion de lundi n’avait pas encore abouti à des changements concrets.

« C’est un pas dans la bonne direction, nous allons continuer à les pousser, croyez-moi. Ce n’est que le début », a-t-il déclaré.

À l’approche de la période des questions, M. Trudeau a déclaré que la nourriture était « trop chère pour un trop grand nombre de familles » et que, étant donné que ces grandes chaînes d’épicerie réalisent des « bénéfices records », il prévoyait de « leur demander des comptes ».

CTV News était sur place alors que les dirigeants des épiceries et les ministres tenaient leur séance. Récapitulons ce qu’ils avaient à dire en arrivant :

Craig Medline- Sobeys est de la partie – il a raté le coup de feu – mais @CTVNews Les équipages ENG l’auront pic.twitter.com/YL3ueUlPLh – Judy Trinh (@judyatrinh) 18 septembre 2023

Voici le PDG de Metro, Eric LaFleche, qui arrive et qui pose des questions sur la baisse des prix des aliments. pic.twitter.com/xNtCgvp2Um – Judy Trinh (@judyatrinh) 18 septembre 2023