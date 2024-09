Prix ​​de musique Polaris : Jeremy Dutcher entre dans l’histoire de la musique canadienne

Jeremy Dutcher a marqué l’histoire de la musique canadienne mardi soir en remportant un deuxième prix de musique Polaris pour son deuxième album, Motewolonuwok.

Dutcher est le premier artiste à remporter le prix de 50 000 $ à deux reprises, après avoir remporté le prestigieux prix en 2018 pour son album Wolastoqiyik Lintuwakonawa.

« Hier soir, c’était la plus belle des célébrations et la fermeture d’un cercle qui a duré au moins cinq ans. Peut-être 33 ans », a déclaré Dutcher. « Je suis tout simplement au sommet du monde. »

L’artiste, qui est membre de la Première Nation Tobique au Nouveau-Brunswick, a été choisie parmi une liste de dix finalistes acclamés, dont The Beaches, Allison Russell et Charlotte Cardin. La gagnante a été choisie par un jury composé de journalistes, de diffuseurs et de blogueurs de partout au Canada.

« J’adore le format de création d’albums et donc pour moi, quand une industrie entière vous montre du doigt et dit : « Eh bien, c’est celui que nous voulons mettre en avant cette année », cela me fait vraiment du bien », a déclaré Dutcher.

Le premier disque de Dutcher, Wolastoqiyik Lintuwakonawa, a été chanté en Wolastoqey, une langue qu’il souhaite vivement revitaliser. Son deuxième album est la première fois qu’il chante en anglais et en Wolastoqey.

« Même si je chante en anglais pour la première fois, cela reste ancré dans ma vision, qui est de voir la prolifération et l’épanouissement de nos langues, les langues autochtones ici au Canada », a-t-il déclaré.

Dutcher a déclaré qu’il espère que ce disque aidera les gens à considérer que la perte, la joie, la douleur et la célébration font toutes partie de la vie.

« Pour moi, il y a une dualité qui est nécessaire dans la vie. Et je pense que nos proches queer, nos personnes LGBTQ, nos personnes bispirituelles, nous le montrent », a déclaré Dutcher, qui s’identifie comme bispirituelle.

Le prix de musique Polaris est doté d’une récompense de 50 000 $. Dutcher note qu’il a quelques factures à payer, mais qu’il a également l’intention de faire don du plus grand montant possible à l’organisation. École d’immersion linguistique Kehkimin Wolastoqey à Fredericton.

L’école, créée par la mère de Dutcher, vise à enseigner la langue Wolastoqey aux jeunes avant qu’elle ne soit perdue.

Son site Internet indique que presque tous les locuteurs courants du Wolastoqey ont 65 ans et plus.

« Bien sûr, je suis un peu partial, mais ce qui se passe là-bas est tellement beau. Et chaque fois que je visite cette école, je me rappelle le pouvoir de la langue, qu’elle peut réellement transformer la vie des jeunes », a déclaré Dutcher.

« Lorsque nous partageons notre langue les uns avec les autres, cela renforce notre identité mutuelle. »