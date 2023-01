Prix ​​​​de l’ingénieur du Tamil Nadu qui a conservé 100 sacs de races de chiens indigènes

Les aboiements d’un groupe de chiens étouffent le bourdonnement des oiseaux dans les magnifiques et vastes champs qui entourent le village de Pothampatti, près d’Usilampatti, dans le district de Madurai au Tamil Nadu. Vous avez peut-être rencontré de nombreux amoureux des chiens, mais A. Sathish d’Usilampatti le porte à un tout autre niveau. L’homme de 37 ans possède plus de 100 chiens indigènes sur un acre de Dolly’s Kennel, la ferme canine de son village. Diplômé en génie, sa passion pour l’élevage de chiens indigènes lui a valu le prix national appelé ‘Breed Conservation Award 2022’ le 23 décembre 2022.

Sathish Kumar est le plus jeune fils d’Arul et de Padmavathi. Arul était policier à Usilampatti Taluk dans le village de Pothampatti du district de Madurai. Sathish a été employé par une entreprise privée à Chennai après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur. Il y a deux ans, lorsque Covid-19 a frappé le pays, Sathish a commencé à travailler à domicile depuis son village natal de Madurai. Sathish, ingénieur de profession, est également très engagé dans l’élevage de chiens indigènes. Contrairement à l’élevage de chiens étrangers, il s’intéresse davantage à l’élevage de chiens indigènes traditionnels. Il a également construit un chenil sur un acre de terrain dans le village pour élever les chiens indigènes.

Il élève de nombreuses variétés de chiens indigènes, dont ‘Rajapalayam’, ‘Chippiparai’, ‘Kanni’, ‘Kombai’, ‘Ramanathapuram Mandai’ – les chiens traditionnels du Tamil Nadu. De plus, dans Dolly’s Kennel, chaque chien est correctement soigné et logé dans un enclos séparé, selon Sathish.

S’adressant à News18 Tamil Nadu, Sathish a déclaré: «Être ingénieur peut répondre à mes exigences, mais la conservation des chiens de race indigène remplit mon âme. Tout a commencé avec un chien de race ‘Rajapalayam’ acheté par mon père quand j’avais sept ans et cela s’est ensuite transformé en un intérêt sérieux pour les conserver lorsqu’il a disparu », a-t-il ajouté. Après avoir terminé ses études supérieures, Sathish a développé un intérêt pour l’élevage de chiens indigènes et l’achat et l’élevage de chiens domestiques de races «Rajapalayam», «Kombai» et «Chippiparai».

Il élève les chiens sur sa terre à 20 cents. Il a dit que sa famille avait mis de côté un acre de terre agricole dans la ville pour l’élevage de chiens, car de plus grands espaces étaient nécessaires pour l’entretien des chiens.

“Tous les chiens que j’élève sont des chiens indigènes traditionnels du Tamil Nadu, et seuls les résidents du sud du Tamil Nadu connaissent ces races. Cependant, les habitants du nord du Tamil Nadu les ignorent pour la plupart. En effet, ces races de chiens indigènes se trouvent principalement dans le sud du Tamil Nadu. Il existe des races ‘Kanni’ et ‘Chippiparai’ dans le district de Tirunelveli et Thoothukudi, ‘Kombai’ dans le hameau de ‘Kombai’ dans le district de Theni. Il va sans dire que ‘Rajapalayam’ et ‘Ramanathapuram Madai’ existent. Il y a plus de races indigènes dans notre État que dans tout autre », a déclaré Sathish.

Créé il y a trois ans, le chenil abrite 8 mâles et 22 femelles dans chacune des races ‘Rajapalayam’ et ‘Kombai’, 4 mâles et 11 femelles dans chacune des races ‘Kanni’ et ‘Chippiparai’ et 10 dans ‘Ramanathapuram Madaï’. Ils reçoivent des soins quotidiens de quatre membres du personnel de la ferme. De plus, Sathish a ajouté que l’élevage des chiens peut coûter jusqu’à 50 000 roupies par mois.

Les petits chiens reçoivent de la nourriture pour chiens deux fois par jour, le soir et le matin. Sathish vend les chiots qu’il élève à un prix modique entre Rs 6 000 et Rs 15 000 aux acheteurs intéressés afin de promouvoir la croissance des races de chiens indigènes.

Sathish a déclaré que recevoir un prix national pour l’élevage et la préservation des chiens indigènes lui a donné une nouvelle inspiration. Ainsi, finalement, ses efforts l’ont aidé à recevoir le «Breed Conservation Award 2022» dans la catégorie individuelle du Bureau national des ressources génétiques animales, Karnal, sous l’égide du Conseil indien de la recherche agricole.

(Avec les contributions de Sivakumar)

