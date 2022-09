Prix ​​de l’essence : ces villes ont connu les plus fortes baisses depuis juin

Les prix à la pompe ont connu une baisse notable au cours des dernières semaines, le coût de l’essence ordinaire ayant chuté de plus d’un cinquième au Canada par rapport aux sommets observés plus tôt cet été, selon les données du gouvernement fédéral. Les chiffres de Ressources naturelles Canada montrent que le prix mensuel moyen de l’essence ordinaire au Canada a chuté de 22,8 % le 1er septembre à 161,1 cents le litre, en baisse par rapport au sommet annuel de 208,6 cents le litre en moyenne pour le mois de juin. Cependant, les prix de l’essence au Canada sont en moyenne encore près ou bien au-dessus de ce qu’ils étaient en janvier, lorsque le coût par litre d’essence était le plus bas, à 149,2 cents le litre en moyenne à l’échelle nationale. Le prix de l’essence a considérablement augmenté pendant la majeure partie de 2022 et a été un facteur majeur de la hausse du taux d’inflation au Canada, en partie imputable à la guerre du président russe Vladimir Poutine en Ukraine. Les États-Unis ont également connu récemment leur propre tendance à la baisse du prix de l’essence. Mais alors que l’inflation a peut-être atteint un sommet en juin, certaines grandes banques prévoient une autre hausse des taux d’intérêt ce mois-ci de la part de la Banque du Canada. Des 71 villes pour lesquelles les prix de l’essence étaient disponibles dans les données de Ressources naturelles Canada, toutes ont atteint leurs sommets mensuels les plus élevés en juin. Et parmi ces villes, environ un tiers ont connu des baisses de prix supérieures à la moyenne nationale. Elles comprennent certaines des grandes villes du Canada, ainsi que de plus petites municipalités de l’Ontario, de l’Alberta, du Québec et de la Saskatchewan. Red Deer, en Alberta, a connu la plus forte baisse de prix à 31,2 %, tombant à 129,7 cents le litre le 1er septembre, contre 188,5 cents le litre en moyenne en juin. Au cours de la même période, Fort St. John, en Colombie-Britannique, a enregistré la plus faible variation à 10,8 %, le prix de l’essence chutant à 189,9 cents le litre le 1er septembre, contre 213 cents le litre en juin. Voici les villes qui ont connu des baisses supérieures à la moyenne du prix de l’essence du mois de juin au 1er septembre : Canada (22,8 %)

Barrie, Ont. (26,4 %)

Brantford, Ont. (26,1 %)

Calgary (23,9 %)

Edmonton (26 %)

Gatineau, Qué. (22,9 %)

Guelph, Ont. (26,2 %)

Hamilton, Ont. (26,3 %)

Kingston, Ont. (25,6 %)

Kitchener, Ont. (26,2 %)

Lloydminster, Alb./Sask. (24,8 %)

Londres, Ont. (26,4 %)

North Bay, Ont. (25,7 %)

Oshawa, Ont. (26,4 %)

Ottawa (26,3 %)

Peterborough, Ont. (25,9 %)

Red Deer, Alb. (31,2 %)

Régina (23,5 %)

Sarnia, Ont. (26,6 %)

Saskatoon (26,4 %)

Sault Ste. Marie, Ont. (25,3 %)

St. Catharines, Ont. (25,9 %)

Thunder Bay, Ont. (24,8 %)

Toronto (25,7 %)

Windsor, Ont. (26 %) Avec des fichiers de La Presse canadienne et de l’Associated Press

