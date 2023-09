Prix ​​de l’Arc de Triomphe : Qui s’est imposé comme challenger de l’Ace Impact lors du Trial Day et qui a déçu ? | Nouvelles des courses

Alors que le compte à rebours est bel et bien lancé pour le Prix de l’Arc de Triomphe du dimanche 1er octobre, tous en direct sur Sky Sports Racing, Calum Wilson et Jamie Lynch reviennent sur les principaux enseignements de la Journée Trial à ParisLongchamp.

Le Procès – Qatar Prix Foy

Qu’avons-nous appris ?…

Premier des trois concours informatifs prévus, le Qatar Prix Foy s’est déroulé à un rythme visiblement piéton, provoquant un sprint important jusqu’à la ligne.

Le positionnement s’est avéré essentiel Place du Carrousel a obtenu la première place sur Iresine, la favorite 4/7, qui ne détient pas d’entrée à l’Arc.

L’avantage de Place Du Carrousel se rétrécissait à mesure que les deux premiers passaient le poteau, mais montrait qu’elle avait l’endurance sur un kilomètre et demi – la première fois qu’elle était essayée lors de ce trajet – en repoussant une rivale très utile.

Ce serait un pas assez grand pour passer de là à la gloire de l’Arc, mais elle reste un prix précieux dans chaque sens.

Jamie Lynch, analyste principal des formulaires…

« Place Du Carrousel n’est peut-être pas un meilleur cheval qu’Irésine mais aurait très bien pu être plus en forme et plus rapide.

« Cette course était plus de deux secondes plus lente que le Prix Niel et quatre secondes plus lente que le Prix Vermeille, donc ils en ont vraiment fait une course à pied après un rythme soutenu au début.

« Il s’agissait simplement d’être premier sur la Place Du Carrousel, alors qu’Irésine est partie trop tard. Je pardonnerais beaucoup à Irésine. »

Cotes d’arc… Place Du Carrousel – 33/1 (à partir des années 40)

Le Procès – Qatar Prix Vermeille

Qu’avons-nous appris ?…

L’Arc n’était peut-être pas, et n’est toujours pas, à l’ordre du jour Coeur chaud mais elle a au moins prouvé qu’elle était capable de le mêler aux meilleurs de sa classe.

La pouliche d’Aidan O’Brien, désormais cinquième sur sept cette saison après avoir déjà remporté le Ribblesdale et les Yorkshire Oaks, a fait preuve d’une belle attitude pour remporter le Qatar Prix Vermeille, même si son parcours n’a pas été des plus fluides.

Un faux pas hors des portes a conduit James Doyle à se retrouver dans une position loin d’être idéale à l’intérieur de son principal rival. Rose Bleue Cenmais le cavalier et le cheval avaient suffisamment de qualités pour s’en sortir.

Ayant alors semblé vulnérable face au défi de Melo Melo à l’extérieur, Warm Heart a tendu le cou pour s’imposer d’une courte tête.

Connections compte déjà neuf compagnons d’écurie de Warm Heart inscrits dans l’Arc et devra donc la compléter pour le grand mois prochain.

Image:

Warm Heart a remporté cinq de ses sept départs pour Aidan O’Brien cette année





Jamie Lynch, analyste principal des formulaires…

« Si vous regardez le début, vous verrez la tête de Warm Heart embrasser le gazon alors qu’elle trébuchait et perdait son élan. Heureusement, elle a récupéré rapidement car elle est très directe.

« Lors du virage à domicile, James Doyle a eu un petit écart pour amener Warm Heart à l’intérieur de Blue Rose Cen et a bien fait de sortir de la poche.

« A un mètre et demi, j’aurais qualifié Melo Melo de gagnante parce qu’elle arrivait avec le plus d’élan à l’extérieur.

« Alors, comment Warm Heart a-t-elle réussi à en tirer un peu plus ? Eh bien, cela tient en grande partie à ce que James Doyle dit à propos de la façon dont elle attend juste devant et vous pouvez le voir lorsqu’elle bougeait ses oreilles d’avant en arrière lors de la finale. Il lui en restait encore beaucoup dans le réservoir en cas de besoin.

« C’est soudain une pouliche de demi-fond vraiment intéressante. Elle ne fait pas partie de l’équipe Arc de Ballydoyle pour le moment mais elle pourrait être leur meilleure option maintenant.

« Blue Rose Cen a reçu le plus d’attention parce qu’elle avait remporté les Guinées et les Chênes en France.

« Je ne pense pas qu’elle ait jamais voyagé aussi bien qu’elle en est capable. Si elle l’avait fait, elle aurait pu garder Warm Heart dans ce trou derrière elle. »

Cotes d’arc… Warm Heart – 12/1 (doit être complété) Rose Bleue Cen – 25/1 (à partir de 18 ans)

Le Procès – Qatar Prix Niel

Qu’avons-nous appris ?…

L’attraction principale du Trial Day, Nourrir la flamme n’a subi que sa deuxième défaite en carrière dans le Qatar Prix Niel, l’ancien vainqueur du Grand Prix de Paris n’ayant pas réussi à atteindre Lune fantastique dans une course désordonnée.

Le coupable de ce gâchis semblait être l’outsider King Of Records, qui avait clairement été chargé de donner le ton au 1/2 favori de Pascal Bary, mais qui a fini par se lancer seul et devenir trop détaché de Feed The Flame.

Comme cela avait été le cas plus tôt dans le Prix Foy, le positionnement s’est avéré essentiel puisque Fantastic Moon s’est imposé en premier parmi les poursuivants.

Feed The Flame, à son honneur, a fait des progrès accrocheurs depuis l’arrière mais a manqué de temps et d’herbe, devant se contenter de la deuxième place.

Défaite, oui, mais pas de déflation totale pour ceux qui ont soutenu Feed The Flame for the Arc le mois prochain. Si vous gardez la foi, le 12/1 ressemble à un cadeau d’en haut.

Jamie Lynch, analyste principal des formulaires…

« Feed The Flame a été éliminé parce qu’ils avaient confiance dans le stimulateur cardiaque King Of Records, mais il n’a finalement pas partagé leurs plans.

« Le favori s’est ouvert au fur et à mesure qu’ils se rapprochaient, mais à mesure que la distance avec le peloton augmentait, il devenait moins connecté avec le cheval qu’il était censé aider.

« Feed The Flame a couru sept longueurs plus vite que Fantastic Moon dans les quatre derniers stades. Il est clairement le meilleur cheval de cette course, mais il n’a tout simplement pas pu le montrer.

« Fantastic Moon était en tête du peloton et dans la position idéale pour reprendre là où Feed The Flame ne pouvait pas, cinq longueurs d’avance sur son rival en haut de la ligne droite. Il est vainqueur du Derby allemand sur une course avec 20 coureurs donc il a la qualité.

« L’essentiel pour Feed The Flame est que cela s’est produit lors du procès et non lors de l’événement principal. Des leçons en seront tirées. »