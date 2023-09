Prix ​​de l’Arc de Triomphe en direct sur Sky Sports Racing : Westover de retour plus grand et meilleur, déclare Barry Mahon de Juddmonte | Nouvelles des courses

Westover, l’un des principaux prétendants britanniques au Prix de l’Arc de Triomphe, tourne à plein régime et devrait profiter d’une météo inhabituellement sèche à Paris.

Le poulain de Ralph Beckett, qui a terminé sixième de la course de l’année dernière sur un terrain extrêmement meuble, a été directement visé par le spectaculaire de fin de saison, qui voit les meilleures stars du mile et demi du monde se rassembler le 1er octobre, en direct sur Sky. Courses sportives.

Le concours de cette année considère Ace Impact comme celui à battre, selon le marché des paris, mais comprend également une revanche fascinante entre Westover et Hukum, ce dernier s’imposant lors d’un King George épique à Ascot en juillet.

S’adressant à Sky Sports Racing jeudi, Barry Mahon, directeur des courses auprès des propriétaires Juddmonte, a déclaré : « Westover est en bonne forme. Il est allé à Salisbury la semaine dernière et Ralph et Rob [Hornby] étaient ravis de la façon dont il s’est déroulé. Cela lui aura fait beaucoup avancer.

« Je reçois quotidiennement une mise à jour des prévisions en provenance de France disant qu’il n’y a plus de pluie prévue, donc le terrain est plutôt correct.

« Nous avons montré que nous pouvons être très polyvalents sur le terrain, nous ne voulons tout simplement pas que cela devienne lourd comme l’année dernière. Rob était catégorique, le cheval était resté coincé dans la boue. Quelque chose de mieux que cela nous conviendra très bien. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ace Impact, favori du Prix de l’Arc de Triomphe, a impressionné les spectateurs en intensifiant sa préparation pour ParisLongchamp le 1er octobre, en direct sur Sky Sports Racing



La campagne a été constante pour Westover, revenant avec un bel effort derrière la superstar japonaise Equinox lors de la Dubai Sheema Classic avant de remplir à nouveau la deuxième place de la Coronation Cup.

Il a ensuite effectué un voyage réussi en France en juillet, remportant le Grand Prix Groupe 1 de Saint-Cloud avant de terminer une tête derrière Hukum à Ascot la dernière fois.

« Chacune de ses courses cette année a été une amélioration », a déclaré Mahon. « Sa dernière course a été la meilleure en carrière, nous espérons donc qu’il continue de s’améliorer.

« C’était un très gros enfant de trois ans et nous pensions qu’il s’améliorerait encore à quatre ans. »

Hukum (9/2) a été bien soutenu pour la gloire de l’Arc, Westover étant un peu plus négligé à 9/1, mais Mahon pense qu’ils pourraient inverser la forme.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sky Sports Racing est allé rendre visite à l’entraîneur Owen Burrows alors qu’il prépare Hukum, vainqueur du King George, en vue du Prix de l’Arc de Triomphe à ParisLongchamp en octobre.



« Il n’y avait rien dedans et nous savons que Hukum est un cheval de première classe », a déclaré Mahon. « Nous espérons qu’avec une piste différente un jour différent, nous pourrons obtenir un résultat différent.

« Ce n’est pas acquis et c’est le Prix de l’Arc de Triomphe donc il y a des chevaux de haut niveau de haut en bas. Cela va être un renouveau de grande classe et nous avons la chance d’en faire partie. »

Les dernières nouvelles sur les stars de Juddmonte…

Arrêter

« J’étais ravi de lui [in the Leger, second]. Finir deuxième d’une Classique n’est jamais une mauvaise chose.

« Un peu comme Westover, c’est une grosse carapace de cheval et il sera un bien meilleur enfant de quatre ans. Frankie [Dettori] je l’ai ressenti aussi lorsqu’il est descendu de cheval.

« On dirait qu’il a terminé l’année. Il a beaucoup de renforcement à faire. Je dirais qu’il commencera à un mile et demi et jusqu’à un mile et six. » [furlongs]tout ira bien. »

Image:

Ryan Moore et Continu se dégagent d’Arrest (à gauche) pour remporter le St Leger à Doncaster





Chaldéen

« Tout est en place pour le QEII [at Ascot]. J’ai parlé à Andrew [Balding, trainer] hier et il est très content de lui.

« Nous aurons un galop sur l’hippodrome dans les prochaines semaines juste pour le mettre dans le mille. Il avait besoin d’une pause après la France mais il est frais et en bonne santé maintenant. »

Ordre grec – Cambridgeshire

« Il est en bonne forme. C’est un beau et grand cheval. Nous étions un peu frustrés en début de saison quand cela ne se produisait pas pour lui, mais Ryan Moore n’arrêtait pas de dire de garder la foi et c’est enfin arrivé.

« Nous en avons besoin de quelques-uns pour sortir de la course, mais tout est en place pour le Cambridgeshire. »

Panacée

« Nous n’avons rien de prévu pour le moment. Il avait assez mal après York donc il avait besoin d’un peu de repos et de soins. Il est de retour au galop mais nous allons prendre notre temps.

« Son revers en début d’année nous a mis un peu en retrait. »

Image:

Nostrum se dégage pour remporter les Sir Henry Cecil Stakes à Newmarket





Tableau

« Il est à Mill Reef ce week-end. Je ne pense pas que le terrain sera un problème pour lui parce que j’ai toujours pensé qu’il y roulerait avec un peu de facilité, donc il semble en bonne voie pour Newbury samedi. »

Des noms à surveiller ?

« Je ne veux leur faire du mal, mais nous avons de jolis chevaux de deux ans et quelques pouliches Frankel à diriger.

« Nous avons élevé une belle pouliche la semaine dernière appelée Signe ascendant pour Ger Lyons à Punchestown et un joli 2 ans pour Andre Fabre appelé Zandy qui est susceptible d’aller chez Marcel Boussac.