Prix ​​de lancement des consoles de jeux ajustés en fonction de l’inflation (1975-2024)

Prix ​​de lancement des consoles de jeux vidéo au fil du temps

Alors que la part des jeux sur console de salon sur le marché de l’industrie du jeu vidéo a diminué au fil des années, de nombreux joueurs se tournent toujours vers des favoris de confiance comme la PS5 ou la Nintendo Switch pour se plonger dans les meilleurs jeux du marché.

Cette visualisation montre les prix de lancement de diverses consoles de jeux, ajustés à l’inflation et classés par fabricant (Atari, Sega, Nintendo, Sony, Microsoft et autres), à l’aide des données de Station de gonflageainsi que des données supplémentaires sur les prix de modèles de consoles spécifiques de Nintendo, Sony, Microsoft et Valve. L’inflation a été calculée en août 2024, à l’aide des données du Bureau of Labor Statistics des États-Unis.

Les années de sortie concernent l’Amérique du Nord et les prix des consoles concernent les versions de lancement des consoles, sauf indication contraire.

Pour la Xbox 360 et la PlayStation 3, les versions 20 Go ont été utilisées.

Pour la PlayStation 5, la version compatible disque a été utilisée.

Pour le Steam Deck, la version 64 Go a été utilisée.

Quelle console avait le prix de lancement le plus cher ?

Ci-dessous, nous indiquons le prix de lancement de chaque console dans son prix d’origine et en dollars 2024, ainsi que son année de sortie et son fabricant.

Console Année de sortie Prix ​​d’origine Prix ​​ajusté (août 2024) Fabricant Atari2600 1977 199 $ 1 020 $ Atari Intellivision 1980 299 $ 1 193 $ Mattel Atari 5200 1982 269 $ 864 $ Atari ColecoVision 1982 175 $ 564 $ Coléco NES 1985 199 $ 576 $ Nintendo Système maître 1986 200 $ 571 $ Séga Atari7800 1986 139 $ 402 $ Atari TurboGrafx-16 1989 199 $ 503 $ Hudson Soft & Nec Électronique pour la maison Sega Genèse 1989 189 $ 477 $ Séga Atari Lynx 1989 179 $ 451 $ Atari Gameboy 1989 89 $ 225 $ Nintendo Néo Géo 1990 649 $ 1 552 $ SNK Turbo-Express 1990 249 $ 586 $ NEC SNES 1991 199 $ 459 $ Nintendo Équipement de jeu 1991 149 $ 347 $ Séga Multijoueur interactif 3DO 1993 699 $ 1 510 $ 3DO Atari-Jaguar 1993 249 $ 538 $ Atari Sega Saturne 1995 399 $ 825 $ Séga PlayStation 1995 299 $ 613 $ Sony Garçon virtuel 1995 179 $ 369 $ Nintendo Sega Nomade 1995 180 $ 369 $ Séga Nintendo 64 1996 199 $ 397 $ Nintendo Couleur Game Boy 1998 79 $ 153 $ Nintendo Dreamcast 1999 199 $ 373 $ Séga PlayStation 2 2000 299 $ 541 $ Sony Xbox 2001 299 $ 531 $ Microsoft GameCube 2001 199 $ 353 $ Nintendo Game Boy Avance 2001 99 $ 175 $ Nintendo N-Gage 2003 299 $ 509 $ Nokia Nintendo-DS 2004 149 $ 246 $ Nintendo Xbox360 2005 399 $ 643 $ Microsoft Playstation Portable 2005 249 $ 406 $ Sony PlayStation 3 2006 499 $ 780 $ Sony Wii 2006 249 $ 389 $ Nintendo Nintendo 3DS 2011 249 $ 351 $ Nintendo WiiU 2012 349 $ 477 $ Nintendo Playstation Vita 2012 249 $ 344 $ Sony Xbox Un 2013 499 $ 674 $ Microsoft PlayStation 4 2013 399 $ 539 $ Sony PlayStation 4 Pro 2016 399 $ 524 $ Sony Nintendo Switch 2017 299 $ 386 $ Nintendo Nintendo Switch Lite 2019 199 $ 244 $ Nintendo PlayStation 5 2020 499 $ 604 $ Sony Xbox Série X 2020 499 $ 604 $ Microsoft Xbox Série S 2020 299 $ 362 $ Microsoft Nintendo Switch (OLED) 2021 349 $ 397 $ Nintendo Pont à vapeur 2022 399 $ 429 $ Soupape PlayStation 5 Pro 2024 699 $ 699 $ Sony

Avec le recul, certaines des premières consoles étaient assez chères une fois ajustées à l’inflation, ce qui en faisait des articles de luxe pour de nombreux foyers à une époque où les consoles rivalisaient avec la domination des arcades en termes de popularité et de qualité.

Corrigée de l’inflation, la console Neo Geo de SNK était la console de jeu vidéo la plus chère au lancement. Sortie en 1990, la console japonaise s’est vendue 649 dollars, soit environ 1 552 dollars en dollars de 2024.

Le système de jeu Neo Geo faisait à la fois référence au système d’arcade et à la console de jeu vidéo domestique de la société, et était à l’époque loué pour son matériel de haute qualité et ses graphismes 2D. Les titres de jeux vidéo Neo Geo souvent vendu au détail pour plus de 200 $ chacun à l’époque, et étaient censés être exactement les mêmes que ses homologues d’arcade.

La console multijoueur interactive de la société 3DO arrive juste derrière, se vendant 699 dollars en 1993, soit environ 1 510 dollars aujourd’hui, corrigé de l’inflation. La société 3DO était une société américaine de jeux vidéo fondée en 1991 par le fondateur d’Electronic Arts, Trip Hawkins, et a fait faillite en 2003.

La console de jeu vidéo la plus abordable au lancement était la Game Boy Color de Nintendo, une console portable 8 bits sortie en 1998 pour 79 $, soit environ 153 $ en dollars de 2024.

La Game Boy Color était le successeur de la Game Boy originale à succès, et sa nouvelle fonctionnalité la plus notable était l’introduction d’un gameplay en couleur.

La PS5 Pro est livrée avec un prix élevé

La prochaine PlayStation 5 Pro est au prix de 699 $ce qui en fait la console la plus chère de la gamme PlayStation, nettement plus élevée que la PS5, lancée à 499 $, et la PS4 Pro, qui a fait ses débuts à 399 $.

En comparaison, la PS4 et la PS4 Pro ont été commercialisées au même prix de 399 $, ce qui met en évidence une forte augmentation des prix pour la dernière génération de consoles.

Même en ajustant les prix à l’inflation, le prix de lancement de la PS5 Pro n’est battu que par la Playstation 3, qui avait un prix de lancement notoirement élevé en 2006 de 499 $ (780 $ après ajustement à l’inflation).

