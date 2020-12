HMD Global a orienté l’activité de téléphonie de Nokia pour qu’elle devienne une marque convaincante dans l’espace abordable, à la fois pour ses téléphones multifonctions et ses smartphones, et le Nokia 5.4 récemment annoncé semble être une nouvelle offre budgétaire intéressante dans son carquois.

Faisant suite au récent dévoilement du Nokia C1 Plus encore plus abordable et du premier ordinateur portable de marque Nokia ces dernières années – le PureBook X14 – le Nokia 5.4 est une mise à jour opportune du Nokia 5.3, lancé au premier semestre 2020. .

Quand le Nokia 5.4 est-il lancé?

Annoncé le 15 décembre 2020, le Nokia 5.4 commencera à apparaître sur divers marchés européens et au Royaume-Uni à partir du 18 décembre (dans Polar Night, avec le coloris Dusk à venir en janvier 2021).

Quant aux revendeurs tiers au Royaume-Uni – comme Amazon et Argos – le Nokia 5.4 ne sera disponible qu’en janvier 2021.

Combien coûte le Nokia 5.4

Le Nokia 5.4 coûte une fraction de plus que son prédécesseur – 159,99 £ par rapport à 149,99 £. Mais pour cela, vous obtenez un peu plus de punch, une expérience de caméra améliorée et un design plus épuré.

Il sera également disponible dans le cadre d’une offre groupée avec le casque Essential Wireless Headphones E1200 de la société pour un total de 194,98 £.

Quelles sont les fonctionnalités du Nokia 5.4?

Ce design nordique emblématique est présent et correct sur le 5.4, avec deux finitions métalliques sombres au choix et un entourage de caméra arrière circulaire signature. La caméra frontale en goutte de rosée du 5.3 est maintenant une face avant perforée, située dans le coin supérieur gauche de l’écran du téléphone.







Outre une mise à niveau de la résolution des caméras, le téléphone promet également un contrôle amélioré du grain fin lors de la prise de vue vidéo, y compris l’étalonnage des couleurs – apparemment issu du produit phare actuel de la société – le Nokia 8.3 5G.

Fait intéressant, vous pourrez également ajouter des filigranes intégrés à l’appareil photo de votre propre design sur vos clichés (par opposition à un «cliché sur Nokia» rudimentaire, par exemple). HMD promet également un « décalage d’obturation nul » lorsque vous appuyez pour prendre un cliché.

Spécifications du Nokia 5.4:

Écran LCD IPS 6,39 pouces 19,5: 9 HD + (1560 x 720)

Processeur Qualcomm Snapdragon 662

4 Go ou 6 Go de RAM (varie selon la région)

Stockage de 64 Go ou 128 Go (varie selon la région)

Prise en charge microSD jusqu’à 512 Go

Caméras arrière: 48Mp principal 5Mp ultra large Macro 2Mp Profondeur 2MP

Caméra perforée frontale 16Mp

Android 10 (prêt pour Android 11)

Capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière

Bouton Assistant Google

Bluetooth 4.2

4G

radio FM

Double SIM (nano)

USB-C

Batterie de 4000 mAh («jusqu’à 2 jours d’autonomie»)

Charge de 10 W

160,97 mm x 75,99 mm x 8,7 mm

181 grammes

Couleurs: Polar Night, Dusk

Le prix mentionné ci-dessus fait référence à un SKU de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage, mais, comme indiqué, le téléphone sera disponible dans un certain nombre de configurations en fonction du marché de lancement.

