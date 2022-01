prix, date de sortie et fonctionnalités

Samsung a mis à jour sa garde-robe à vapeur. La nouvelle itération de l’AirDresser reçoit le traitement Samsung Bespoke. Cela signifie que, comme sa gamme de réfrigérateurs, son aspirateur Bespoke Jet et d’autres gammes d’électroménagers, l’AirDresser sera bientôt disponible dans une gamme de couleurs et de finitions.

Et, si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez l’acheter maintenant. Eh bien – en quelque sorte.

Le Bespoke AirDresser est disponible à l’achat sur le site Web américain de Samsung dans les tailles standard (1 199 $, contre 1 599 $) et Grand (1 399 $, contre 1 899 $).

Mais il y a un hic. Pour le moment, il n’est disponible qu’en finition miroir, de sorte que les acheteurs n’ont pas actuellement le choix entre six finitions de matériaux et de couleurs qui sont censées le rendre sur mesure.

Qu’est-ce que l’AirDresser sur mesure ?

L’AirDresser sur mesure est une mise à niveau de l’AirDresser d’origine, qui est un nouveau type d’appareil de blanchisserie. Comme le produit concurrent de LG, le Styler, c’est une armoire à vapeur. Il ne remplacera pas une machine à laver, un sèche-linge ou un fer à repasser, mais il vous donnera un autre moyen de rafraîchir les vêtements, de nettoyer à la vapeur la literie et les jouets des enfants, d’éliminer les plis des vêtements, de sécher les manteaux humides et plus encore.

Il s’agit essentiellement d’une armoire avec un espace pour suspendre les vêtements qui seront agités et cuits à la vapeur pour éliminer les odeurs et les plis, une étagère sur laquelle vous pouvez mettre des oreillers ou des jouets pour les désinfecter et une presse à pantalons à l’intérieur de la porte.

Il n’a besoin que d’un point de prise pour fonctionner. Il n’a pas besoin d’être raccordé car il dispose d’un réservoir d’eau que vous remplissez vous-même. Il a cependant des fonctionnalités intelligentes. Téléchargez l’application SmartThings de Samsung et elle suggérera des cycles de nettoyage et stockera les détails de vos vêtements pour les programmes de nettoyage à une touche.

Si vous laissez la porte ouverte, l’AirDresser agira également comme un déshumidificateur de pièce.

Quand pouvez-vous acheter le Bespoke AirDresser de Samsung ?

La gamme complète de couleurs n’est pas encore disponible, mais si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez acheter le miroir Bespoke AirDresser. Si vous êtes au Royaume-Uni, vous devrez encore attendre.

Cela suggère que des problèmes de chaîne d’approvisionnement ont peut-être retardé le lancement. Dans un communiqué de presse de septembre, Samsung a déclaré que le Bespoke AirDresser serait d’abord lancé aux États-Unis et en Europe, avant d’être mis à disposition dans d’autres régions avant la fin de 2021.

Combien coûtera le Bespoke AirDresser ?

L’AirDresser d’origine coûte 1 999 £ au Royaume-Uni pour l’appareil de taille standard.

Aux États-Unis, il existe en deux tailles. La norme, qui peut accueillir trois vêtements, coûte 1 599 $ bien qu’au moment de la rédaction, elle soit en vente pour 1 439 $ directement auprès de Samsung. Le plus grand modèle, le Grand, a un RRP de 1 899 $, mais vous pouvez actuellement l’acheter pour 1 709 $.

Selon le site Web de Samsung, le nouveau Bespoke AirDresser Grand a également un RRP de 1 899 $, tandis que la taille standard est au prix de 1 599 $. Cependant, nous ne savons pas si ce sera la même chose pour toutes les options de couleurs et finitions.

Nous nous attendons à ce que les modèles sur mesure coûtent un peu plus cher que l’appareil standard. Sur son site Web sud-coréen, Samsung vend l’AirDresser sur mesure de taille standard pour 1 439 000 won. La version plus grande coûte 1 799 000 won.

Ces prix se convertiraient en 1 053 €/ 1 224 $/ 889 £ pour le standard et 1 316 €/ 1 530 $/ 1 111 £ pour le Grand. Les prix convertis sont en fait inférieurs à ceux auxquels nous nous attendions.

Quelles sont les caractéristiques du Bespoke AirDresser ?

Le Bespoke AirDresser sera également disponible en deux tailles, bien que nous ne sachions pas si les deux seront disponibles sur tous les marchés. Il aura également une zone vestimentaire longue, ce qui vous permettra de rafraîchir des vêtements plus longs.

Il a eu une mise à niveau intelligente des fonctionnalités, par rapport à l’appareil d’origine. Si vous possédez également une laveuse intelligente Samsung, les deux peuvent « se parler » via l’application SmartThings, et la laveuse recommandera un cycle de séchage approprié.

Cependant, la vraie raison d’acheter le Bespoke est ses nouvelles options de couleur.

Dans quelles couleurs le Bespoke AirDresser sera-t-il disponible ?

Le Bespoke AirDresser sera disponible en six options de couleurs et de matériaux, bien que nous ne sachions pas si toutes les options seront disponibles dans tous les territoires. Les options de couleur sont appelées Crystal Mirror, Glam White, Glam Pink, Satin Beige, Cotta White et Cotta Charcoal. Il semble que certaines de ces options aient une finition mate plutôt qu’une finition miroir.

La façon dont vous choisissez votre option de couleur dépend de la taille du modèle que vous achetez. Optez pour l’AirDresser standard de 18 pouces et vous pouvez choisir parmi un choix de couleurs et de finitions. Le 24 pouces est livré avec la finition Crystal Mirror en standard, mais vous pouvez acheter un panneau supplémentaire et l’échanger.

Si vous souhaitez investir dans une armoire à vapeur, consultez notre article sur l’achat du Samsung AirDresser ou du LG Styler. Ou vous pouvez lire notre critique du LG Styler.