Prix, culture, désillusion. Les républicains de Central Valley affirment que les gains latino-américains ont du sens

Famille, travail acharné, fierté de son héritage : ce ne sont là que quelques-unes des valeurs avec lesquelles Jerry Reyes dit avoir été élevé et qui le rendent « extrêmement fier » de ses racines.

Il a grandi à Selma, dans le comté de Fresno, et est issu d’une famille d’immigrants mexicains qui ont traversé la frontière sans papiers et ont travaillé dans les champs agricoles, les usines de conditionnement de viande et les chantiers de construction de la vallée centrale.

« Je suis fier de savoir que c’est de là que je viens », a-t-il déclaré.

Le diplômé de l’État de Fresno et vendeur d’assurance-vie, âgé de 24 ans, votera lors de sa toute première élection présidentielle le 5 novembre et il est déterminé à soutenir l’ancien président Donald Trump.

Mais avant même de voter, Reyes et sa famille reflètent la division au sein de sa famille et d’autres familles latino-américaines : ceux qui soutiennent les politiques conservatrices et Trump, et d’autres qui adhèrent à des idéologies politiques plus libérales.

Reyes a déclaré qu’être fier de ses origines mexicaines et être républicain ne sont pas des positions mutuellement exclusives. Pour lui, les politiques conservatrices reflètent plus fidèlement les valeurs immigrées de sa famille. Il est également un aspirant homme d’affaires et a déclaré que l’économie était l’une des principales raisons pour lesquelles il soutenait Trump. Et même s’il ressent aujourd’hui un certain conflit interne à propos du traitement disparate réservé aux immigrés, il estime que sa famille a adopté un style de vie américain que des lois frontalières strictes servent à protéger.

« Voter pour Trump, surtout quand tu es Latino, mec, les gens te détestent », a déclaré Reyes. « Mais vous savez ce que vous représentez. »

Mais toute sa famille ne ressent pas la même chose. Les grands-parents et la sœur aînée de Reyes, a-t-il déclaré, ne sont pas des fans de l’ancien président. Et son père ne sait pas vraiment qui serait le meilleur président entre Trump et la vice-présidente Kamala Harris.

Bien que les sondages montrent que Harris continue de détenir une forte majorité de soutien latino-américain, la famille Reyes est un exemple du manque de consensus politique, même au sein des familles latino-américaines individuelles. Reyes lui-même est un exemple plus spécifique de ce que de nombreux sondages ont révélé au sujet des Latinos ces dernières années : un pourcentage plus élevé d’entre eux expriment désormais leur soutien à Trump et au Parti républicain.

L’ampleur réelle du changement à droite parmi les Latinos reste à voir, mais il y a des indices subtils, même dans le bleu profond de la Californie. UN analyse récente de l’inscription des électeurs par le Public Policy Institute of California a révélé que, depuis 2022, les Latinos ont quitté le Parti démocrate et rejoint le Parti républicain à des taux plus élevés que tout autre groupe ethnique de l’État.

Pour Lisa Moreno, vice-présidente du Parti républicain de Californie dans la Central Valley, les raisons de ce changement sont très simples : ce sont les prix. C’est la culture. Ce sont des années de désillusion à l’égard du Parti démocrate.

« Il y a un facteur de fierté à propos de qui nous sommes en tant que peuple », a déclaré Moreno, qui était autrefois démocrate. « Nous avons été élevés pour travailler dur, aimer Dieu, aimer nos familles et faire ce qui est juste.

Et même si Moreno a déclaré que les deux principaux partis politiques du pays avaient « négligé » les Latinos, ce sont les Républicains qui les accueillent désormais. Une présidente latino, Jessica Millan Patterson, est à la tête du GOP de Californie depuis 2019. Patterson a exprimé la nécessité du parti de courtiser les électeurs latinos – et il l’a fait en Californie, sous sa direction.

« Si nous voulions développer notre parti et recommencer à gagner, nous n’allions pas le faire en nous parlant uniquement à nous-mêmes », a écrit Patterson dans un récent communiqué. article d’opinion publié dans The Bee.

Lisa Moreno est vice-présidente du Parti républicain de Californie dans la Central Valley.

Une famille divisée politiquement

Reyes a déclaré que ses grands-parents appelaient Trump « trompas », un surnom qui compare la bouche de l’ancien président à la trompe d’un animal.

Ce surnom est le type d’humour que l’on retrouve couramment dans la communauté mexicaine, a déclaré Reyes. « Mais ils ne l’aiment vraiment pas. »

Sa sœur, qui a fréquenté l’UC Davis, est également de tendance démocrate, a-t-il déclaré.

Reyes a déclaré que Trump n’était pas parfait, mais que c’était un homme d’affaires qui maintiendrait les nations étrangères sous contrôle, donnerait la priorité aux Américains et réparerait l’économie du pays. Reyes estime également que les démocrates sont allés trop à gauche sur les questions sociales. Il a fait écho à Moreno, vice-président du Parti républicain de Californie dans la vallée centrale, dans l’idée selon laquelle les Latinos ont tendance à être religieux.

« À mon avis, le Parti démocrate ne s’aligne pas vraiment sur cela », a déclaré Reyes.

Concernant l’immigration et la frontière, Reyes a déclaré qu’il comprend que de nombreux Latinos ont une réponse émotionnelle à cette question.

« Je comprends d’où viennent mes racines », a-t-il déclaré, mais « en fin de compte, vous êtes américain. Que vous soyez né au Mexique ou aux États-Unis, vous êtes américain parce que vous vivez dans ce pays, vous payez des impôts, votre héritage est là maintenant.

Son père, Floriberto Reyes, a un passé politiquement actif. Il a manifesté pour les droits des immigrants à Fresno sous l’administration Obama. Il a déclaré que lui et son fils avaient longuement discuté de politique et qu’il comprenait la nécessité d’assurer la sécurité des frontières et la raison pour laquelle certains Latinos ont quitté le Parti démocrate.

Mais Floriberto Reyes a également déclaré qu’il pensait que Trump avait utilisé le racisme pour gagner du soutien. Cependant, lui aussi ne sait pas si les Latinos devraient donner leur vote à Harris et aux démocrates lors de cette élection. Et il a reconnu qu’il n’y avait pas de consensus politique dans sa famille.

« Je respecte les décisions de mes enfants et ils ont tous des convictions différentes », a-t-il déclaré.

Jessica Millan Patterson, présidente du Parti républicain de Californie.

L’avenir du parti ?

Les conférences du parti ont commencé, notamment des événements d’engagement hispanique. Le Comité national républicain a aidé le GOP de Californie à ouvrir trois centres d’engagement communautaire latino-américain dans l’État. Le parti contacte les Latinos en espagnol et dans leurs quartiers, a écrit Patterson, présidente du GOP de Californie, dans son récent éditorial.

« Au total, nous avons remporté cinq sièges à la Chambre des représentants des États-Unis au cours de cycles électoraux consécutifs, dont deux sièges où la majorité des électeurs sont des Latinos », a-t-elle écrit.

Pour Moreno, ce n’est que le début.

Le Parti républicain du comté de Fresno a ouvert son nouveau siège cet été avec une fête. Là, Moreno s’est tournée vers un journaliste de Bee, a montré son propre visage et a déclaré : « Ce visage sera le visage du Parti républicain. »

Elle voulait dire que les Latinos sont l’avenir du parti. « Dans notre parti, il est important d’avoir un leadership latino », a-t-elle déclaré à The Bee le mois dernier. « Je le dirai haut et fort. »

Moreno s’est décrite comme une républicaine de centre-droit. Elle pense qu’il y a de la place dans le parti pour « répondre aux besoins » des bénéficiaires du DACA qui étudient et travaillent dur. Pour elle, cela illustrerait un dévouement envers la classe ouvrière.

Elle a déclaré qu’elle savait que tout le monde dans le parti n’était pas d’accord avec elle et qu’il existe différents niveaux de conservatisme au sein du GOP. « C’est ma fête, et j’en fais ce que je veux », a-t-elle déclaré à The Bee le mois dernier.

Cette histoire a été rapportée en collaboration avec PBS VOCES : Latino Vote 2024.