Prix ​​CMA 2023 : la liste complète des gagnants

La 57e cérémonie annuelle des CMA Awards a débuté mercredi soir à la Bridgestone Arena de Nashville, Tennessee, en présence de certains des plus grands noms de la musique country pour célébrer le meilleur du genre.

Mais quelques heures plus tôt, sur ABC Bonjour Amérique, Robuste et Lainey Wilson ont reçu des trophées avant la grande soirée pour l’événement musical CMA de l’année et le vidéoclip CMA de l’année pour leur collaboration « wait in the truck ».

Bonjour Amérique l’animatrice Lara Spencer a partagé la nouvelle en direct du centre-ville de Nashville, en tant qu’hôte des CMA Awards Luc Bryan et Peyton Manning offert un un aperçu des coulisses de ce qui allait se passer pendant la cérémonie.

À l’approche des CMA Awards 2023, Wilson était en tête du peloton en ce qui concerne le nombre total de nominations, notamment Artiste de l’année, Chanteuse de l’année, Single de l’année et Chanson de l’année pour sa chanson “Heart Like A Truck”. ainsi que l’album de l’année pour Bell Bottom Country, entre autres.

Cette année, plusieurs nominés pour la première fois ont également été présentés, dont Jelly Roll, Kane Brunl’épouse de Katelyn Brown et Tracy Chapman, dont la chanson de 1988 “Voiture rapide” est redevenu célèbre grâce à sa reprise par Luke Combs. ” Fast Car ” – dont Chapman est le seul auteur – est en lice pour le single de l’année et la chanson de l’année.

Alors qui a gagné gros et qui est rentré les mains vides mercredi ? Revenez régulièrement sur ET pour connaître la liste complète des gagnants – marqué en gras — ci-dessous:

ANIMATEUR DE L’ANNÉE

Luc Combs

Chris Stapleton

Carrie Underwood

Morgane Wallen

*Lainey Wilson – GAGNANT !

UNIQUE DE L’ANNÉE

*”Fast Car” – Luke Combs – GAGNANT !

“Un cœur comme un camion” – Lainey Wilson

“Besoin d’une faveur” – Jelly Roll

“La prochaine chose que vous savez” – Jordan Davis

“attends dans le camion” – HARDY (feat. Lainey Wilson)

ALBUM DE L’ANNÉE

Ashley McBryde présente : Lindeville -Ashley McBryde

* Pays du bas de la cloche – Lainey Wilson – GAGNANT !

Devenir vieux – Luke Combs

Une chose à la fois -Morgan Wallen

Enrouler le tapis de bienvenue – Kelsea Ballerini

CHANSON DE L’ANNÉE

* “Fast Car” – Auteur-compositeur : Tracy Chapman – GAGNANT !

“Heart Like A Truck” – Auteurs-compositeurs : Trannie Anderson, Dallas Wilson, Lainey Wilson

“Next Thing You Know” – Auteurs-compositeurs : Jordan Davis, Greylan James, Chase McGill, Josh Osborne

“Tennessee Orange” – Auteurs-compositeurs : David Fanning, Paul Jenkins, Megan Moroney, Ben Williams

“Attends dans le camion” – Auteurs-compositeurs : Renee Blair, Michael Hardy, Hunter Phelps, Jordan Schmidt

CHANTEURE FÉMININE DE L’ANNÉE

Kelsea Ballerini

Miranda Lambert

Ashley McBryde

Carly Pearce

*Lainey Wilson – GAGNANT !

CHANTEUR MASCULIN DE L’ANNÉE

Luc Combs

Rouleau de gelée

Cody Johnson

*Chris Stapleton – GAGNANT !

Morgane Wallen

GROUPE VOCAL DE L’ANNÉE

Dame A

Petite grande ville

Midland

*Old Dominion – GAGNANT !

Bande Zac Brown

DUO VOCAL DE L’ANNÉE

Brooks et Dunn

*Frères Osborne – GAGNANT !

Dan + Shay

Maddie et Tae

La guerre et le traité

ÉVÉNEMENT MUSICAL DE L’ANNÉE

“Save Me” – Jelly Roll (avec Lainey Wilson)

“Elle m’a eu à la tête de Caroline (Remix)” – Cole Swindell et Jo Dee Messina

“Dieu merci” – Kane Brown (avec Katelyn Brown)

*”attendez dans le camion” – HARDY (feat. Lainey Wilson) — GAGNANT !

“Nous ne nous battons plus” – Carly Pearce (avec Chris Stapleton)

MUSICIEN DE L’ANNÉE

*Jenee Fleenor – GAGNANT !

Paul Franklin

Rob McNelley

Derek Wells

Charlie Worsham

VIDÉO MUSICAL DE L’ANNÉE

« Lumière allumée dans la cuisine » – Ashley McBryde/Réalisateur : Reid Long

“Memory Lane” – Old Dominion/Réalisateurs : Mason Allen, Nicki Fletcher

“Besoin d’une faveur” – Jelly Roll/Réalisateur : Patrick Tohill

“La prochaine chose que vous savez” – Jordan Davis/Réalisateur : Running Bear

*”attendez dans le camion” – HARDY (feat. Lainey Wilson)/Réalisateur : Justin Clough — GAGNANT !

NOUVEL ARTISTE DE L’ANNÉE

Zach Bryan

*Jelly Roll – GAGNANT !

Parker McCollum

Megan Moroney

Hailey Whitters

PRIX CMA DIFFUSION 2023 – FINALISTES POUR LA PERSONNALITÉ DIFFUSION DE L’ANNÉE (par taille de marché) :

Hebdomadaire National

« Compte à rebours du pays américain » (Kix Brooks) – Cumulus/Westwood One

« Country Countdown USA » (Lon Helton) – Compass Media Networks – GAGNANT !

« Honky Tonkin’ avec Tracy Lawrence » (Tracy Lawrence et Patrick Thomas) – Silverfish Media

«À l’horizon avec Buzz Brainard» (Buzz Brainard) – SiriusXM

« Vous avez tous accès avec Kelly Sutton » (Kelly Sutton) – Firefly Media/Silverfish Media

Quotidien national

*« Angie Ward » – iHeartMedia – GAGNANT !

« The Big D et Bubba Show » (Derek « Big D » Haskins, Sean « Bubba » Powell, Patrick Thomas et Carsen Humphreville) – Silverfish Media

«Katie & Compagnie» (Katie Neal) – Audace

«Nuits avec Elaina» (Elaina Smith) – Westwood One

«Le spectacle Sam Alex» (Sam Alex) – Sam Alex Productions, LLC

Marché majeur

« Chris Carr & Company » (Chris Carr, Kia Becht et Sam Sansevere) – KEEY, Minneapolis-St. Paul, Minnesota.

« Frito & Katy » (Tucker « Frito » Young et Katy Dempsey) – KCYY, San Antonio, Texas

*« Hawkeye le matin avec Hawkeye et Michelle » (« Hawkeye » Mark Louis Rybczyk et Michelle Rodriguez) – KSCS, Dallas-Fort Worth, Texas – GAGNANT !

«Josh, Rachael & Grunwald» (Josh Holleman, Rachael Hunter et Steve Grunwald) – WYCD, Detroit, Michigan.

« Scotty Kay » (Scotty Kay) – WUSN, Chicago, Illinois.

Grand marché

« The Big Dave Show » (« Big Dave » Chandler, Ashley Heiert et Jason « Stattman » Statt) – WUBE, Cincinnati, Ohio

“The Morning Drive avec Mike Kellar et Jenny Matthews” (Mike Kellar et Jenny Matthews) – KBEQ, Kansas City, Missouri.

« Scott et Shannen » (Scott Dolphin et « Shannen O » Oesterreich) – WMIL, Milwaukee-Racine, Wisconsin.

«Tim & Chelsea In The Morning» (Tim Leary et Chelsea Taylor) – WIRK, West Palm Beach-Boca Raton, Floride.

*« The Wayne D Show » (« Wayne D » Danielson et Tay Hamilton) – WSIX, Nashville, Tennessee – GAGNANT !

Marché moyen

«Cait & Bradley Morning Show» (Cait Fisher et Matt Bradley) – KWEN, Tulsa, Okla.

«Clay & Company» (Clay Moden, Rob Banks et Kadie Daye) – WYRK, Buffalo-Niagara Falls, NY

« Ellis et Bradley Show » (Bill Ellis et Beth Bradley) – WSSL, Greenville-Spartanburg, Caroline du Sud

*« Mo & StyckMan » (Melissa « Mo » Wagner et Greg « StyckMan » Owens) – WUSY, Chattanooga, Tennessee – GAGNANT !

«Steve & Gina In The Morning» (Steve Lundy et Gina Melton) – KXKT, Omaha-Council Bluffs, Neb.-Iowa

Petit marché

«L’émission matinale B100 avec Brittney Baily» (Brittney Baily) – WBYT, South Bend, Ind.

«The Eddie Foxx Show» (Eddie Foxx et Amanda Foxx) – WKSF, Asheville, Caroline du Nord

« Officier Don & DeAnn » (« Officier Don » Evans et DeAnn Stephens) – WBUL, Lexington-Fayette, Ky.

«Steve & Tiffany le matin» (Steve Waters et Tiffany Kay) – WFLS, Fredericksburg, Virginie.

* « Steve, Ben et Nikki » (Steve Stroud, Ben Walker et Nikki Thomas) – WXBQ, Johnson City-Kingsport-Bristol, Tennessee-Va. — GAGNANT !

PRIX CMA DIFFUSION 2023 – FINALISTES POUR LA STATION DE RADIO DE L’ANNÉE (par taille de marché) :

Marché majeur

KCYY – San Antonio, Texas

*KEEY – Minneapolis-Saint Paul, Minnesota – GAGNANT !

KKBQ – Houston, Texas

KSCS – Dallas-Fort Worth, Texas

WXTU – Philadelphie, Pennsylvanie.

Grand marché

WIRK – West Palm Beach-Boca Raton, Floride.

WKDF – Nashville, Tennessee.

WMIL – Milwaukee-Racine, Wisconsin.

*WUBE – Cincinnati, Ohio – GAGNANT !

WWKA – Orlando, Floride.

Marché moyen

*KUZZ – Bakersfield, Californie – GAGNANT !

KXKT – Omaha-Council Bluffs, Neb.-Iowa

WGGY – Wilkes Barre-Scranton, Pennsylvanie.

WPCV – Lakeland-Winter Haven, Floride.

WQMX – Akron, Ohio

Petit marché

KCLR – Columbia, Missouri.

WBYT – South Bend, Indiana.

WKML – Fayetteville, Caroline du Nord

*WXBQ – Johnson City-Kingsport-Bristol, Tennessee-Virginie. — GAGNANT !

WYCT – Pensacola, Floride.

Les Prix CMA 2023, animés par Luc Bryan et Peyton Manningdiffusé en direct le mercredi 8 novembre à 20 h HE sur ABC.

