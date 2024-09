Prix ​​Braun 2024 : soumettez votre conception innovante pour une récompense de 50 000 $

Le prix Braun, créé pour la première fois en 1968, est un concours de design de renommée internationale qui célèbre le pouvoir de l’innovation et du savoir-faire dans le design industriel. Braun, la puissance du design allemand à l’origine de ce prix, est depuis longtemps synonyme de design emblématique, minimaliste et sensé. Connu pour ses lignes épurées, son esthétique fonctionnelle et ses produits qui allient forme et fonctionnalité, Braun a façonné le paysage de la conception de produits depuis des décennies. Son influence est profondément ancrée dans le monde du design, inspirant des générations de designers à privilégier la simplicité, l’utilité et l’intemporalité. Avec un riche héritage dans la création de tout, des rasoirs aux radios, le dévouement de Braun envers l’excellence du design s’étend au prix Braun, qui est devenu une référence pour reconnaître les talents créatifs à travers le monde.

Un élément clé qui souligne l’importance du Prix Braun est son jury distingué, qui a, dans le passé, inclus des légendes du design comme Dieter Rams, l’ancien responsable du design de Braun. Rams, l’une des figures les plus influentes du design moderne, a présidé le concours pendant plusieurs années, mettant au premier plan sa célèbre philosophie « moins, mais mieux ». D’autres personnalités notables, telles que Peter Schneider et le Dr Fritz Eichler, ont également façonné le concours grâce à leur expertise. Cette tradition se poursuit en 2024 sous la direction du professeur Oliver Grabes, actuel responsable du design chez Braun, garantissant que le concours maintient ses normes élevées d’évaluation des idées innovantes qui allient fonctionnalité et créativité.

Pour l’édition 2024, sous le thème « Des idées à conserver », Braun invite les designers et les inventeurs à participer en soumettant des projets qui mettent en valeur à la fois des principes de conception intemporels et des solutions avant-gardistes. Ouvert aux étudiants et aux jeunes professionnels du monde entier et organisé une fois tous les 2 à 3 ans, les participants ont la chance de présenter leur travail sur la scène internationale et de concourir pour une cagnotte totalisant 50 000 $ US. Les designers peuvent soumettre leurs candidatures via la plateforme du Braun Prize, ou si vous êtes à la recherche d’inspiration, faites défiler vers le bas pour jeter un œil à certains gagnants du Braun Prize de l’édition précédente.

Cliquez ici pour soumettre maintenant. Date limite : 14 octobre 2024.

Gagnants du prix Braun 2021

Systèmes de ciblage de forage (DTS) par Mehmet Mehmetalioglu (étudiant)

Les systèmes de ciblage de forage (DTS) de Mehmet Mehmetalioglu établissent une nouvelle norme en matière d’assemblage aérospatial. Avec l’augmentation de la production aéronautique, DTS fournit une solution indispensable pour la tâche complexe d’assemblage du fuselage et des nervures, améliorant ainsi les flux de travail et réduisant le besoin de main-d’œuvre hautement qualifiée. Le système utilise la technologie ultrasonique dans son unité cible modulaire pour localiser avec précision les points de forage, tandis que l’unité de forage effectue la tâche avec précision, garantissant que la surface reste intacte. Cette innovation minimise non seulement les erreurs humaines, mais améliore également la sécurité dans la construction aéronautique. Le juré Stefan Schamberg félicite le DTS pour sa conception intelligente, son prototypage de premier ordre et son potentiel à élever les normes de l’industrie, soulignant le dévouement de Mehmetalioglu à un savoir-faire méticuleux et à des solutions avant-gardistes.

Lampadaire éolien PAPILIO par Tobias Trübenbacher (étudiant)

Le lampadaire innovant de Tobias Trübenbacher, PAPILIO, répond au problème croissant de la pollution lumineuse et de la consommation d’énergie. À mesure que nos villes deviennent plus hautes et plus venteuses, les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés augmentent également, notamment l’augmentation annuelle de 6 % de la lumière artificielle dans le monde. PAPILIO s’attaque de front à ces problèmes avec un rotor éolien Savonius qui génère sa propre électricité, réduisant considérablement les émissions de CO2 liées à l’éclairage public. Conçu pour être à la fois écologique et efficace, PAPILIO est doté d’une lumière à coupure totale qui dirige l’éclairage vers le bas, réduisant ainsi considérablement son impact sur les insectes et l’environnement. Un capteur infrarouge garantit que la lumière s’active uniquement lorsque cela est nécessaire, minimisant ainsi l’éclairage inutile. La jurée Johanna Schoemaker admire le design équilibré, soulignant la façon dont le mouvement gracieux des éoliennes ajoute un élément esthétique rappelant un simple moulin à vent en papier. PAPILIO offre non seulement une solution fonctionnelle mais enrichit également les espaces publics de jour comme de nuit, faisant de la production d’énergie un spectacle élégant.

Chaussure RUEI-01 robotiquement recyclable par Maxwell Ashford (étudiant)

Le RUEI-01 de Maxwell Ashford présente une approche innovante du recyclage des chaussures, résolvant un problème difficile avec précision et créativité. Contrairement aux méthodes de recyclage traditionnelles qui ont du mal à utiliser des matériaux mixtes, RUEI-01 est une chaussure multi-matériaux conçue pour un démontage robotisé. En intégrant des informations numériques directement dans la chaussure, notamment des instructions robotiques G.code et des données détaillées sur les matériaux, les robots peuvent séparer et recycler chaque composant avec précision. Cette méthode garantit la production de matériaux recyclés de haute qualité capables de rivaliser avec les nouveaux, réduisant considérablement les déchets et l’impact environnemental liés à l’extraction et à la production des matériaux. Le juré Sukwoo Lee fait l’éloge de la solution avant-gardiste du projet et de son exécution pratique, soulignant l’utilisation impressionnante de structures de couture pour le recyclage robotisé et la présentation solide de la recherche et des prototypes. RUEI-01 illustre comment des outils contemporains et une conception réfléchie peuvent révolutionner les pratiques de recyclage, en maintenant la durabilité et la fonctionnalité des chaussures multi-matériaux tout en répondant aux préoccupations environnementales pressantes.

Expérience d’apprentissage autodirigée en RCR CANNE par Shuai Li (étudiant)

CANNE de Shuai Li redéfinit la formation en RCR avec une solution autonome et rentable adaptée aux pays en développement. Avec plus de 550 000 morts subites d’origine cardiaque chaque année en Chine et un taux de survie hors hôpital lamentable de moins de 1 %, CANNE répond au besoin urgent d’une formation en RCR accessible et engageante. Ce kit innovant, fabriqué à partir de carton ondulé, permet aux individus de pratiquer la RCR de manière indépendante à l’aide d’une application pour smartphone tirant parti de la technologie AR. L’application offre un retour en temps réel via la caméra et le microphone du téléphone, guidant les utilisateurs dans l’identification d’un arrêt cardiaque, l’exécution de compressions thoraciques et une ventilation adéquate. En rendant la formation en RCR abordable, portable et conviviale, CANNE élimine les obstacles liés au coût, à la disponibilité d’instructeurs qualifiés et à la motivation. Le juré Li Ning Ning félicite CANNE pour sa combinaison ingénieuse de matériaux courants et de technologie de capteurs, soulignant son potentiel à stimuler la participation aux cours de RCR et à sauver des vies. L’approche pratique de CANNE pourrait améliorer considérablement la santé publique en augmentant les taux de survie aux arrêts cardiaques hors de l’hôpital, en particulier dans les régions où la formation traditionnelle en RCR est difficile d’accès.

Coupe Origami LIDfree par Chia Chun Chuang et Pei Chun Hsueh (Jeunes Créatifs)

LIDfree, la création ingénieuse de Chia Chun Chuang et Pei Chun Hsueh, s’attaque au problème croissant des déchets plastiques exacerbé par la pandémie. Dans un monde où l’utilisation de couvercles en plastique est généralisée, LIDfree offre une alternative durable en fusionnant la tasse et le couvercle en une seule unité cohérente en utilisant l’art de l’origami. Ce design révolutionnaire comporte un rebord hexagonal pliable qui se replie vers l’intérieur, éliminant ainsi le besoin d’un couvercle en plastique séparé. Les utilisateurs peuvent ouvrir et fermer la tasse rapidement, éviter les déversements et profiter de la commodité d’une conception écologique qui s’adapte aux pailles de n’importe quelle largeur. En conservant la sensation familière d’un gobelet à emporter typique, LIDfree améliore l’expérience utilisateur tout en encourageant des habitudes respectueuses de l’environnement. Fabriqué à partir d’un seul type de papier, il simplifie le processus de recyclage, permettant une séparation et un aplatissement faciles sans gâchis. Les applaudissements du jury soulignent son empilabilité, sa facilité d’utilisation et l’intégration intelligente de fonctionnalités, des traits qui incarnent la simplicité, l’élégance et l’ingéniosité pratique. LIDfree prouve que la conception durable peut s’intégrer parfaitement à la vie quotidienne, soutenant la protection de l’environnement sans effort, même pendant les périodes difficiles.

Robots IoT MonkeyBots par Georg Kloeck et Mohammad Moradi

MonkeyBots, créé par Georg Kloeck et Mohammad Moradi, révolutionne la façon dont nous interagissons avec les notifications numériques en les transformant en actions physiques. Ces petits robots IoT nous aident à nous libérer du temps d’écran constant en effectuant des tâches tangibles comme cliquer sur des interrupteurs, faire claquer des piluliers ou frapper un gong pour nous rappeler des activités importantes. Conçus pour être sécurisés et discrets, les MonkeyBots se connectent à votre téléphone via Bluetooth-Low-Energy sans microphones ni caméras, garantissant ainsi la confidentialité. Ils comportent des modules complémentaires imprimés en 3D durables qui peuvent saisir, pousser, frapper ou cliquer sur presque tout, ce qui en fait des outils polyvalents pour les routines quotidiennes. Le design, compatible avec LEGO et disponible en PLA organique ou PET recyclé, s’intègre parfaitement dans divers environnements. Le jury a félicité MonkeyBots pour sa capacité à introduire des notifications numériques dans le monde physique de manière ludique et créative, offrant des possibilités infinies sans compromettre la confidentialité des utilisateurs.

