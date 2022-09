Prix ​​Best of IFA 2022 du conseiller technique

L’un des plus anciens salons technologiques d’Allemagne est revenu cette année, de retour à son agitation totale et nous n’avions pas moins de quatre membres de l’équipe Tech Advisor à la recherche haut et bas des meilleurs produits autour de l’IFA 2022.

Bien que ce soit formidable d’être de retour à de grands événements comme celui-ci en voyant des appareils dans la chair, toutes les grandes marques n’exposaient pas de la même manière qu’avant – Sony étant le plus évident, malgré le lancement du Xperia 5 IV il y a à peine deux jours.

Pourtant, il y avait beaucoup de quatre membres de notre équipe sur le terrain pour admirer des téléviseurs flexibles aux fours qui prennent vie lorsque vous êtes à proximité et tout le reste.

Ce sont les éléments technologiques les plus innovants, excitants et souvent dingues que nous ayons pu trouver, alors voyons ce qui a remporté nos meilleurs prix IFA 2022.

Honneur 70

Honneur

Le Honor 70 impressionne au-delà de sa beauté et devrait être une solide option de milieu de gamme pour 2022.

C’est le premier téléphone à utiliser le capteur Sony IMX800 pour son appareil photo principal 54Mp, et l’ultra large 50Mp n’est pas trop mal non plus.

L’écran 120 Hz est très bon pour le prix, qui est de 479 £ / 549 €. Maintenant, Honor n’est plus redevable à Huawei, ce sont des téléphones comme celui-ci qui, espérons-le, verront l’entreprise faire plus de percées sur le marché européen.

LG OLED flexible

Chris Martin / Fonderie

La technologie Bendy TV n’est pas nouvelle, mais chaque fois que nous l’avons vue lors d’un grand spectacle, c’était juste quelque chose pour le plaisir de se montrer plutôt que quelque chose avec un véritable objectif.

Cette année, LG a changé cela pour de bon avec l’OLED Flex (LX3) qui est un téléviseur hybride qui peut passer de plat à incurvé en appuyant simplement sur un bouton. Non seulement il peut se plier à un 900R aux courbes impressionnantes, mais vous pouvez également choisir 20 niveaux de courbe différents à votre goût.

Il peut également redimensionner rapidement l’image de 42 à 32 ou 27 pouces si vous le souhaitez. Il s’agit essentiellement du téléviseur OLED C2, donc la qualité est haut de gamme et le support est réglable de différentes manières, ce qui signifie qu’il peut facilement s’asseoir dans un salon ou sur un bureau, plus il y a un éclairage LED et un hub USB intégré également.

LG a vraiment réfléchi à cela pour créer quelque chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs. En savoir plus sur l’OLED Flex dans la fonction d’impressions pratiques de notre éditeur d’avis.

Haier Chef@Home série 6

Haier

L’IFA regorge toujours de nouveaux appareils, car le nouveau Chef @ Home Series 6 de Haier est un four débordant de technologie, de l’écran tactile pleine grandeur de style tablette sur sa porte qui prend vie lorsqu’il détecte votre présence, à la caméra qui permet de voir l’intérieur du four.

Vous pouvez également utiliser le Chef@Home à l’aide de commandes vocales.

Mais toutes ces cloches et sifflets ne sont pas seulement de la technologie pour la technologie. C’est ce qu’il fait avec eux qui est impressionnant. Vous pouvez simplement mettre de la nourriture à l’intérieur et vous promener et le four prendra le relais et le fera cuire.

La caméra est exploitée par AI pour identifier ce qui est pour le dîner et elle choisira ensuite le programme idéal et commencera. Et pendant la cuisson, il gardera un œil sur la progression de la nourriture, ajustant les réglages si nécessaire pour s’assurer que votre plat est parfaitement doré mais jamais noirci.

Huawei MateBook X Pro 2022

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Les ordinateurs portables de Huawei se sont toujours avérés populaires auprès de l’équipe Tech Advisor, et la mise à jour fin 2022 du MateBook X Pro ne fait pas exception.

C’est aussi haut de gamme qu’un ordinateur portable, avec une puce Intel i7 de 12e génération, 16 Go de RAM et 1 To de stockage – le tout enveloppé dans un châssis mince et svelte, maintenu léger grâce à un nouveau matériau en alliage de magnésium.

Ce que nous aimons vraiment, c’est le trackpad haptique, qui regorge de raccourcis et d’astuces supplémentaires, qu’il s’agisse de glisser sur le côté pour modifier le volume, de taper avec vos doigts pour prendre une capture d’écran ou d’appuyer dans le coin pour minimiser les fenêtres.

Amazfit GTS et GTR 4

Dominic Preston / Fonderie

Les montres intelligentes Amazfit ont toujours intégré plus de fonctionnalités que ce à quoi vous vous attendiez pour le prix, et les derniers GTS 4 et GTR 4 ne font pas exception.

Que vous préfériez votre smartwatch ronde (GTR) ou carrée (GTS), vous obtenez un écran AMOLED, un design léger et une grosse batterie – jusqu’à 14 jours dans le plus grand GTR 4 – ainsi que la fréquence cardiaque, l’oxygène sanguin , le stress et le suivi du sommeil.

Nous sommes cependant plus enthousiasmés par l’inclusion de modes de remise en forme mis à jour, avec une technologie GPS améliorée et un suivi intelligent des exercices d’haltérophilie et de musculation – quelque chose que la plupart des montres intelligentes manquent.

Lenovo ThinkPad X1 pliable

Dominic Preston / Fonderie

Les téléphones pliables sont une grosse affaire depuis un certain temps maintenant, mais nous n’avons pas encore vu cette technologie se généraliser pour les écrans plus grands.

Le Lenovo ThinkPad X1 Fold de deuxième génération est une tentative pour que cela se produise. Il s’agit d’une tablette Windows 16 pouces qui se plie en deux pour devenir un ordinateur portable 12 pouces, avec un clavier magnétique que vous pouvez fixer à la moitié inférieure de l’écran pour une expérience portable traditionnelle.

Ce n’est pas bon marché à 2 499 $ / 2 999 €, mais il est moins cher que l’Asus ZenBook 17 Fold OLED similaire, également annoncé à l’IFA, ce qui donne à Lenovo l’avantage – et la meilleure chance de mettre cette technologie entre les mains de vrais consommateurs.

Huawei MatePad Pro 2022

Huawei

Huawei affirme que son MatePad Pro 11 pouces est la tablette la plus légère au monde de sa taille. C’est certainement une technologie svelte, mais l’écran OLED 120 Hz lumineux et net est plus impressionnant que sa lecture à l’échelle.

La société n’est peut-être pas en mesure d’exécuter les services Google ou le Play Store, mais l’AppGallery de Huawei s’améliore véritablement, avec un accès complet aux services Microsoft, ce qui signifie qu’il s’agit d’une machine très viable pour le travail si vous ajoutez l’accessoire clavier.

Le système vous permet également de charger n’importe quelle application et prend désormais en charge les mises à jour automatiques. Le logiciel Harmony OS 3.0, basé sur Android, a fière allure et les performances sont au top grâce au processeur Snapdragon 888.

Ajoutez le support M-Pencil pour le dessin ou la prise de notes et cela ressemble à une excellente option de tablette, en particulier avec un prix de départ de 649 €.

LG Styler ShoeCare & ShoeCase

Chris Martin / Fonderie

L’un des appareils les plus bizarres et les plus inhabituels de l’IFA 2022 cette année était le Styler ShoeCare et le ShoeCase. Essentiellement une solution de stockage de chaussures intelligente qui nettoie ou affiche votre collection de coups de pied.

La plus grande partie est le ShoeCare, une sorte de garde-robe pour chaussures qui utilise la technologie TrueSteam de LG pour « rafraîchir » une gamme de différents types de tissus grâce à 10 « cours » différents et peut également les sécher avec un système de buses multiples réglable.

Vous pouvez installer jusqu’à quatre paires, un cours ne prend que 37 minutes et il peut le faire à un niveau très silencieux de 37 dB.

Chris Martin / Fonderie

Le ShoeCase est la boîte de rangement la plus fantaisiste que vous ayez jamais vue pour vos précieuses baskets de collection, avec une lumière intégrée et un plateau tournant. Il les protège également des rayons UV et de l’humidité et peut être placé au-dessus de l’armoire ShoeCare ou quatre d’entre eux empilés ensemble.

Le seul problème est qu’ils sont lancés exclusivement en Corée pour le moment et que LG n’a pas révélé les prix.

Toshiba QA5D

Chris Martin / Fonderie

Toshiba a annoncé cette année une gamme de nouveaux téléviseurs à petit budget et c’est le QA5D qui a le plus attiré notre attention. Littéralement, car il s’agit du premier modèle de l’entreprise doté de la technologie Quantum Dot.

Pour tous ceux qui recherchent une qualité d’image décente mais qui ne peuvent pas se permettre un modèle haut de gamme, Toshiba propose une expérience QLED colorée et vibrante pour un prix demandé raisonnable.

Seulement 399 £ vous permettront d’obtenir le modèle 43 pouces et il a aussi d’autres choses à faire, y compris Android TV intégré, un design élégant et la prise en charge de Dolby Atmos et Dolby Vision.

Kobo Clara 2E

Kobo

Kobo a fabriqué sa première liseuse écologique et ce sera la première d’une longue série, selon la société. Le Kobo Clara 2E est fabriqué à partir de 85 % de plastique recyclé, dont 10 % était lié à l’océan.

Au prix de 129,99 $ / 129,99 £ / 149,99 € pour concurrencer directement le Amazon Kindle Paperwhite, le Clara 2E est le Kobo le moins cher à être entièrement étanche. Il gagne également la compatibilité des livres audio précédemment vue sur les modèles plus chers.

Avec un stockage de 16 Go, un rétroéclairage, des semaines d’autonomie de la batterie et l’accès à l’excellent système de prêt de livres électroniques OverDrive, Kobo envisage un gagnant abordable et durable.