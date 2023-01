Prix ​​Best of CES 2023 du conseiller technique

Le CES reste le plus grand salon professionnel du calendrier technologique, alors que l’industrie se rend à Las Vegas chaque janvier pour dévoiler les dernières et meilleures technologies pour la maison intelligente, l’automobile et les ordinateurs, et bien plus encore.

C’est rarement la semaine la plus mouvementée pour les lancements de smartphones, mais pour à peu près tout le reste avec des fils (ou sans, car la technologie sans fil ne cesse de s’améliorer), cela ne va pas mieux que cela.

Tech Advisor n’a pas pu se rendre à Vegas en personne cette année, mais nous avons quand même couvert tout ce qui a été dévoilé lors du salon, et il y a des points forts. Alors sans plus tarder, rencontrez nos lauréats du prix Best in Show pour le CES 2023.

Asus ProArt Studiobook 16 OLED 3D

Asus

Vous pensiez que la technologie 3D appartenait au passé ? Détrompez-vous. Asus a de nouveaux ordinateurs portables avec la technologie intégrée, bien que cette fois vous n’ayez pas besoin de porter de lunettes.

Le ProArt Studiobook 16 3D OLED vous permet de basculer entre les modes 2D et 3D d’une simple pression sur un bouton, ce dernier étant vraiment impressionnant lors de nos tests. Outre un écran OLED 120 Hz et des spécifications de performances haut de gamme, il ressemble à un ordinateur portable du futur.

Il convient également de mentionner le Vivobook Pro 16X 3D OLED, qui est fonctionnellement identique à l’exception d’un trackpad haptique et d’un cadran physique – et d’un prix légèrement inférieur.

HTC Vive XR Élite

HTC

Le HTC Vive XR Elite a le Meta Quest Pro en vue, offrant un casque VR et AR autonome avec du matériel comme un capteur de profondeur dédié qui pourrait permettre un positionnement plus précis que l’option de Meta.

Il dispose également d’une conception modulaire qui lui permet de passer d’un casque VR standard à une paire de lunettes de soleil comme le Vive Flow, et la batterie est remplaçable à chaud pour vous emmener également au-delà des deux heures d’utilisation nominales. HTC prévoit de produire des modules de suivi supplémentaires plus tard cette année, afin que vous puissiez économiser de l’argent et n’obtenir que les mises à niveau qui vous intéressent le plus.

Notre seule préoccupation est le contenu, avec HTC Viverse à la traîne de l’énorme bibliothèque d’applications et de jeux dans le Meta Store, même avec une promesse de 100 nouvelles applications et jeux pour coïncider avec son lancement dans quelques mois.

Sony PlayStation Project Léonardo

Sony

Mieux vaut tard que jamais, Sony a enfin dévoilé sa réponse au Xbox Adaptive Controller, une manette conçue pour améliorer l’accessibilité : Project Leonardo.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un travail en cours, et les fonctionnalités finales (sans parler de la date de sortie et des prix) sont toujours en suspens. Mais ce que nous pouvons voir jusqu’à présent est prometteur, avec un contrôleur qui peut s’asseoir à plat sur une variété de surfaces, comporte des boutons personnalisables et remappables, et permet également de connecter des entrées externes.

Le meilleur de tous, comme l’a souligné le défenseur de l’accessibilité Steven Spohnc’est un totalement approche différente de celle de Microsoft – ce qui ne veut pas dire qu’une est meilleure, mais que cela ouvre maintenant de nouvelles façons de jouer pour les gens, ce qui ne peut être qu’une bonne chose.

LG Gram Style

LG

Dans un monde où tant d’ordinateurs portables à clapet se ressemblent, le tout nouveau Gram Style de LG ose être différent.

Disponible en modèles 14 pouces et 16 pouces, le verre irisé à l’arrière et le clavier lui confèrent une apparence attrayante qui change de couleur lorsqu’il est déplacé. Le trackpad haptique est également complètement caché, ne s’allumant que lorsque vous le touchez.

Combiné avec des écrans OLED détaillés à 90 ou 120 Hz et de nouveaux processeurs Intel (également annoncés au CES), le Gram Style ne fait aucun compromis ailleurs.

Caméra de voiture en anneau

Bague

Annoncée il y a plus de deux ans, la Ring Car Cam est enfin un vrai produit et est désormais disponible en précommande aux États-Unis.

Même si cela peut ressembler à un, ce n’est pas une caméra de tableau de bord. Au lieu de cela, comme les autres Ring Cams, ce gadget est une caméra de sécurité pour votre voiture. Il se trouve sur votre tableau de bord et dispose de caméras orientées vers l’avant et vers l’arrière qui offrent une vue proche de 360° autour de votre véhicule.

Les enregistrements sont stockés localement, mais ce qui différencie la Car Cam de la plupart des caméras de tableau de bord traditionnelles est une connexion LTE en option, ce qui signifie que vous pouvez recevoir des alertes en temps réel sur votre téléphone et regarder la vidéo à distance, tout comme une caméra de sécurité domestique intelligente. Ainsi, si quelqu’un fait marche arrière dans votre voiture ou tente de s’introduire par effraction, vous le saurez immédiatement.

Commandes Sense+ de Nanoleaf et Nala Learning Bridge

Nanofeuille

Nanoleaf est surtout connue pour ses appliques murales décoratives, mais comme les derniers mois l’ont prouvé, la marque a bien plus à offrir. En novembre, c’était l’une des premières entreprises à lancer des lampes intelligentes certifiées Matter.

Maintenant, il lance une autre première : un système d’éclairage intelligent vraiment intelligent (qui est également compatible avec Matter). Parmi les lancements de nouveaux produits figurent Nanoleaf 4D, une configuration de miroir d’écran de télévision ; interrupteurs d’éclairage intelligents avec et sans fil; et un plafonnier modulable. Mais ce qui le distingue des autres systèmes, c’est l’assistant d’apprentissage automatisé de Nanoleaf, Nala.

Procurez-vous le pont d’apprentissage Nala, qui sert également de veilleuse, et vous pouvez non seulement contrôler toutes vos lumières Nanoleaf ensemble – oui, y compris vos panneaux muraux décoratifs, qui recevront une mise à jour logicielle – mais Nala apprendra également vos habitudes et prédira l’éclairage vous apprécierez. Nanoleaf l’appelle “la toute première expérience d’éclairage intelligent mains libres au monde”.

Lenovo Yoga Livre 9i

Lenovo

Bien que les téléphones pliables décollent, il y a eu un certain cynisme autour de l’utilité des appareils à double écran. Nous sommes cependant fans, ayant apprécié l’utilisation du Microsoft Surface Duo 2 et du LG V60.

Si vous êtes d’accord, vous adorerez cet ordinateur portable/tablette à double écran un peu fou de Lenovo, le Yoga Book 9i. C’est un ordinateur haut de gamme qui ressemble à un ordinateur portable mais qui possède deux écrans 2K de 13,3 pouces au lieu d’un clavier – le clavier est livré avec un étui folio et vous pouvez organiser l’appareil dans plusieurs positions.

Cela pourrait être exagéré, mais cela pourrait également être un bon moyen d’afficher plus de texte et de données, ou d’exécuter deux applications Windows complètes à la fois.

Motorola ThinkPhone

Motorola

Si vous avez des sentiments nostalgiques pour les ordinateurs portables ThinkBook de Lenovo, avec leur look austère ponctué d’un petit bouton rouge plus difficile à utiliser comme souris que vous ne vous en souvenez, alors ce téléphone pourrait être fait pour vous.

Motorola, propriété de Lenovo, a fabriqué le tout premier ThinkPhone – et il s’agit essentiellement d’un Motorola Edge 30 Fusion avec une finition en fibre de carbone Think-ish, une batterie plus grosse et de nombreux avantages logiciels professionnels ajoutés. Heureusement, nous avons adoré le Edge 30 Fusion.

Il est destiné aux entreprises que Moto espère en acheter des flottes, mais il sera disponible à l’achat pour tout le monde si vous creusez le look. Le prix n’est pas confirmé.

Nvidia GeForce maintenant ultime

Nvidia

Nvidia a peut-être conquis le cœur des joueurs sur PC avec la révélation (ou devrait-elle être à nouveau révélée ?) Du RTX 4070 Ti, mais ce qui a attiré notre attention, c’est l’annonce de Nvidia GeForce Now Ultimate, un nouveau niveau à venir sur le cloud de Nvidia. basé sur un service de streaming de jeux PC dans les prochains mois.

Avec une promesse de performances et de puissance RTX 4080, un nouveau mode de streaming qui prend en charge un gameplay à 240 ips avec moins de latence qu’une console et une mise à niveau gratuite pour les abonnés RTX 3080 existants, c’est un pas passionnant dans l’espace de jeu en nuage.

LG Signature OLED M3

LG

L’avenir de la télévision est sans fil. Le LG Signature OLED M3 de 97 pouces nécessite toujours un câble d’alimentation, mais toutes ses entrées multimédias peuvent être branchées sur le boîtier “Zero Connect”, qui peut être placé jusqu’à 50 pieds et diffuse du contenu sur le téléviseur sans un seul câble, même jusqu’à 4K à 120Hz.

Il est idéal pour le montage mural et résout vos problèmes de gestion des câbles – ou à tout le moins les déplace ailleurs.

Nous avons également vu un même Suite télévision sans fil de Déplacer, qui n’a même pas besoin du câble d’alimentation car il utilise des piles, avec des semaines d’utilisation sur une charge complète. Il adhère même magnétiquement aux murs et aux fenêtres, ce qui permet de gagner du temps lors de l’installation, mais on a l’impression qu’il est conçu pour les entreprises – la plupart d’entre nous ne veulent pas éteindre le téléviseur une fois par mois pour le recharger.