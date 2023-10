Prix ​​alimentaires : le ministre affirme que la stabilisation des prix pourrait prendre des mois

Le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a déclaré que le processus de stabilisation des prix alimentaires n’est « pas comme un interrupteur que l’on peut actionner », mais plutôt un processus qui prendra probablement des semaines et des mois, après avoir annoncé cette semaine un accord avec les principaux épiciers qu’il a promis de mener. à des prix plus stables «bientôt».

Champagne et le gouvernement fédéral promettent depuis des semaines des mesures pour réduire les coûts d’épicerie et ont fixé une date limite aux PDG des cinq plus grandes chaînes d’épicerie du Canada pour présenter un plan visant à « stabiliser » les prix d’ici Thanksgiving.

Cette semaine, Champagne a déclaré que les Canadiens commenceraient « bientôt » à voir les épiciers prendre certaines mesures pour réduire les prix – y compris le gel des prix, l’alignement des prix et les rabais sur certains produits – mais il n’a pas précisé par quelle mesure les acheteurs peuvent juger si le plan est efficace. fonctionnement.

Champagne a également déclaré à Vassy Kapelos, animateur de la période des questions de CTV, dans une interview diffusée dimanche, que le processus de baisse des prix se poursuivrait probablement « pendant des mois ».

« Ce n’est pas comme si vous actionniez un interrupteur et disiez : ‘oh, c’est Thanksgiving, et tout d’un coup, tout est résolu' », a-t-il déclaré. « Je serai sur leur dos pendant des mois. »

« C’est le quatrième jour », a-t-il ajouté. « Il ne s’agit que d’un premier ensemble de mesures. Ceci est un processus continu. »

Champagne a souligné que la date limite de Thanksgiving était celle où les épiciers devaient élaborer un plan, et non atteindre des prix stabilisés d’ici ce week-end.

L’année dernière à la même époque, l’inflation alimentaire a atteint 11,4 pour cent, soit le taux de croissance annuel le plus rapide depuis plus de 40 ans. Depuis, elle a ralenti – à 6,9 pour cent en août – mais elle reste bien supérieure à l’inflation globale, qui a atteint 4 pour cent pour le même mois.

Pendant ce temps, les libéraux font avancer les changements à la Loi sur la concurrence du Canada par le biais du projet de loi C-56, dite Loi sur le logement et l’épicerie abordables, qui vise à renforcer la protection des Canadiens face à la concurrence dans le secteur alimentaire du pays.

Il est également prévu d’établir un « code de conduite » pour les épiceries afin de soutenir l’équité et la transparence dans le secteur.

Mais lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement fédéral aurait dû agir plus tôt pour mettre en œuvre ces mesures, compte tenu du temps passé par les prix des denrées alimentaires à des niveaux records et du fait qu’ils semblent maintenant baisser lentement, Champagne a déclaré que ce n’était « pas le cas ». sur le crédit.

« Je dis que si des choses arrivent, et que nous les poussons et que nous continuons à le faire, alors nous nous porterons tous mieux », a-t-il déclaré.

« Si vous dites que les prix baissent, tant mieux », a-t-il ajouté. « Ce que je dis, c’est que nous avons joué un rôle catalyseur pour dire : ‘vous devez faire plus, et vous devez le faire maintenant.' »

Le ministre de l’Industrie a également déclaré que les actions de son gouvernement au cours des dernières semaines n’avaient pas été influencées par la baisse de popularité des libéraux dans les sondages.

Des données récentes de Nanos Research montrent que si des élections fédérales avaient lieu maintenant, les conservateurs remporteraient suffisamment de sièges pour former un gouvernement majoritaire.

Mais Champagne a déclaré que ce ne sont pas les chiffres qui ont poussé son gouvernement à agir.

« C’est à peu près ce que j’entends », a déclaré Champagne. « Nous agissons, mais regardez ce qui se passe dans d’autres pays : il s’agit d’un processus continu et personne ne laisse entendre que nous avons terminé. »



Avec des fichiers de Rachel Aiello, journaliste parlementaire numérique principale de CTVNews.ca