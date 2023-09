Prix ​​alimentaires, changement climatique et aide mondiale

WASHINGTON — La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a présenté lundi un programme ambitieux visant à s’attaquer aux facteurs clés de la reprise économique mondiale quelques semaines seulement avant une éventuelle fermeture du gouvernement américain en raison de conflits de financement au Congrès.

« Nous avons une initiative pour permettre à la Banque mondiale et aux autres banques multilatérales de développement d’augmenter considérablement leur fourniture de ressources et de mobiliser des capitaux privés pour le changement climatique », a déclaré Yellen à Sara Eisen de CNBC dans une interview.

S’exprimant depuis l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, le secrétaire au Trésor a ajouté que la guerre continue entre la Russie et l’Ukraine exerce une pression sur les prix alimentaires mondiaux, en particulier après sa sortie en juillet de l’Initiative céréalière de la mer Noire, qui avait permis aux exportations de céréales ukrainiennes de se développer. transiter en toute sécurité via les ports de la mer Noire.

« La guerre brutale et continue de la Russie en Ukraine a un impact très négatif », a déclaré Yellen. « Et nous passons du temps cette semaine à discuter des prix des denrées alimentaires et de ce que nous pouvons faire pour atténuer la faim et les pénuries alimentaires. »