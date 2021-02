Prix ​​rumeurs, spécifications et plus

La marque de smartphones de jeu iQoo s’apprête à lancer son prochain smartphone, l’iQoo Neo 5, le 16 mars, a annoncé la société dans un teaser publié sur les réseaux sociaux. Le nouveau smartphone sera le successeur de l’iQoo Neo 3 5G qui a été lancé en Chine en avril de l’année dernière. L’iQoo Neo 5 est supposé être alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 870, avec un écran AMOLED et une configuration multi-caméras à l’arrière.

Le lancement d’iQoo Neo 5 a été annoncé par la marque dérivée Vivo sur son compte officiel Weibo. L’image d’accroche partagée par iQoo montre un design d’affichage perforé. L’image ne montre rien à part le panneau avant de l’iQoo Neo 5. On ne sait rien de l’iQoo Neo 5 mais on s’attend à ce que les détails continuent à venir avant le lancement. Bien qu’il n’y ait pas d’informations officielles sur l’iQoo Neo 5, le smartphone fait partie du moulin à rumeurs depuis un certain temps.

Plus tôt ce mois-ci, un pronostiqueur avait fait allusion aux prix possibles de l’iQoo Neo 5. Le pronostiqueur avait alors déclaré que l’iQoo Neo 5 serait facturé à partir de 2 998 CNY (environ 34 000 Rs) pour la variante de stockage 8 Go de RAM + 128 Go, 3298 CNY. (environ 37500 Rs) pour la variante de stockage 8 Go de RAM + 256 Go, 3398 CNY (environ 38600 Rs) pour la variante de stockage 12 Go de RAM + 128 Go, et 3698 CNY (environ 46000 Rs) pour la RAM 12 Go + 256 Go de stockage haut de gamme une variante.

Selon les rumeurs, l’iQoo Neo 5 serait équipé d’un écran Super AMOLED 120 Hz de Samsung et d’une caméra frontale de 16 mégapixels. À l’arrière, l’iQoo Neo 5 serait livré avec une configuration de triple caméra arrière avec un tireur principal Sony IMX598 de 48 mégapixels, un jeu de tir ultra grand angle de 13 mégapixels et un objectif macro à 2 pixels. Le smartphone devrait également être alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 870 associé à jusqu’à 12 Go de RAM. L’iQoo Neo 5 devrait également être livré avec une charge filaire rapide de 88 W et une charge sans fil de 66 W.