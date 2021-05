Prix ​​rumeur du Samsung Galaxy Z Fold S, spécifications, date de sortie et plus

Alors que le Galaxy Z Fold 2 est le roi pliable actuel de Samsung, on parle d’un pliable plus ambitieux sur la feuille de route de Samsung pour 2021 – le Galaxy Z Fold S.

Contrairement au Z Fold 2, le Fold S devrait se vanter d’une conception de charnière adaptée et permettre une gamme complète de mouvements de 360 ​​degrés; créer un appareil qui associe les fonctionnalités des pliables existants (comme le Huawei Mate X2) avec des « pseudo-pliables », comme le Surface Duo de Microsoft.

Provenant d’un pronostiqueur relativement inconnu Plier l’univers (ce qui signifie que nous ne pouvons pas garantir la validité des informations à ce stade), le Z Fold S est décrit comme possédant une charnière à 360 degrés, lui permettant de se plier à la fois vers l’intérieur et vers l’extérieur, de la même manière que le Surface Duo de Microsoft.

Selon la rumeur, Samsung aurait un troisième membre de la famille pliable l’année prochaine, provisoirement connu sous le nom de Z Fold S. Il a une charnière à 360 ° qui permet le dépliage et le repliage et fonctionne de la même manière que le Surface Duo. Le Fold S est un écran OLED flexible entièrement unique contrairement au double écran Surface Duo. pic.twitter.com/S9HtkMQh20 – Plier l’univers (@folduniverse)

5 septembre 2020

Contrairement au Duo, cependant, on dit que le Fold S arbore un seul écran OLED continu, plutôt que deux écrans séparés – un peu comme le Galaxy Z Fold 2 existant – donnant à l’utilisateur une plus grande toile transparente qui, une fois pliée, peut soit s’enrouler. l’extérieur de l’appareil ou restent protégés comme la face intérieure.

Fold Universe a également partagé un clip du fabricant chinois d’écrans Visionox, qui montre un concept pliable démontrant le facteur de forme « Innie + Outie » tel que décrit pour être utilisé par le Galaxy Z Fold S.

Visionox a fait la une des journaux l’année dernière en s’associant à Huawei sur les futurs produits pliables, et en aidant ZTE à lancer l’Axon 20 5G – le premier smartphone disponible dans le commerce avec une caméra frontale sous écran.

Alors que les rumeurs sont restées calmes depuis que les rumeurs ci-dessus de 2020 sont apparues pour la première fois, et face aux informations croissantes sur les autres pliables de Samsung à la place – le Galaxy Z Flip 2/3, le Fold 3 et le potentiel Galaxy Z Fold Scroll – la vitrine de Samsung Display pendant la semaine d’affichage L’exposition 2021 en mai indique un certain nombre de futurs appareils pliables sur lesquels l’entreprise travaille potentiellement.







Tel que repéré par SamMobile, Samsung Display a présenté une gamme de concepts, et bien qu’aucun ne présente une conception de charnière à 360 degrés, il y avait des configurations OLED qui ne sont pas encore attachées à l’un des autres pliables supposés de Samsung.







Un design pliable qui est censé s’étendre jusqu’à un panneau de 7,2 pouces a été vu, enveloppé sous l’apparence d’un appareil mobile, tandis qu’un écran pliable de style livre plus grand est passé d’une tablette à un moniteur. Un concept déroulant et un concept d’ordinateur portable avec une UPC (caméra sous le panneau) étaient également exposés.

Reste à savoir si ce design pliable est ce qu’il est advenu du Galaxy Fold S, mais d’autres fuites confirment au moins qu’il n’est pas destiné à être le Galaxy Z Fold 3.

