Prix ​​Rajiv Gandhi Khel Ratna renommé Prix Major Dhyan Chand Khel Ratna

Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé que le Rajiv Gandhi Khel Ratna Award sera désormais connu sous le nom de Major Dhyan Chand Khel Ratna Award.

« Le prix Khel Ratna s’appellera par la présente le prix Major Dhyan Chand Khel Ratna en respectant les sentiments des citoyens de tout le pays », a annoncé le Premier ministre Modi.

Modi a déclaré qu’il avait reçu de nombreuses demandes de citoyens de toute l’Inde pour nommer le prix Khel Ratna en l’honneur du major Dhyan Chand.

« En respectant leur sentiment, le prix Khel Ratna s’appellera par la présente le prix Major Dhyan Chand Khel Ratna ! Le major Dhyan Chand était l’un des plus grands sportifs indiens qui ont apporté honneur et fierté à l’Inde. Il est normal que la plus haute distinction sportive de notre pays porte son nom », a-t-il tweeté.

J’ai reçu de nombreuses demandes de citoyens de toute l’Inde pour nommer le prix Khel Ratna en l’honneur du major Dhyan Chand. Je les remercie pour leurs points de vue. Respectant leur sentiment, le Prix Khel Ratna s’appellera par la présente le Prix Major Dhyan Chand Khel Ratna ! Jai Hind ! pic.twitter.com/zbStlMNHdq – Narendra Modi (@narendramodi) 6 août 2021

« Le major Dhyan Chand était l’un des plus grands sportifs indiens qui ont apporté honneur et fierté à l’Inde. Il est normal que la plus haute distinction sportive de notre pays porte son nom », a-t-il ajouté dans un autre tweet.

Les performances exceptionnelles de l’équipe de hockey masculine et féminine ont captivé l’imagination de notre pays tout entier, a déclaré le Premier ministre, ajoutant qu’il existe un intérêt renouvelé pour le sport qui émerge dans toute l’Inde. C’est un signe très positif pour les temps à venir, a-t-il déclaré.

Réagissant à la nouvelle, le capitaine de l’équipe indienne de hockey masculin, qui a mené son équipe à une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo, a déclaré à CNN News18 Exclusivement: « L’annonce de Dhyanchand est un moment énorme pour le hockey et l’Inde. »

« Une médaille a tellement changé pour nous. C’est un gros problème pour nous en tant que joueurs », a déclaré Gurjant Singh à CNN News.18.

Le prix prestigieux porte un prix en argent de Rs 25 lakh.

