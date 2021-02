Prix ​​prétendus Oppo Find X3 pour une fuite en Europe, le modèle X3 Pro devrait commencer à 1000 €

Oppo a officiellement confirmé que la série Find X3 sera officialisée en mars, mais a essayé (sans succès) de garder secrètes des informations supplémentaires sur les nouveaux téléphones. La dernière fuite révèle les fourchettes de prix des trois téléphones de la série X3 pour l’Europe, ainsi que les prix de quelques mi-rangers de la série A.

Il y aura trois modèles: X3 Pro, X3 Neo et X3 Lite. Ce dernier peut être un Reno5 5G renommé, le Neo pourrait être un Reno5 Pro + renommé (bien que les premiers tests suggèrent qu’il passera au Snapdragon 870, au lieu du S865). Voici leurs prix attendus.

Échelle des prix Mémoire Couleurs Oppo Find X3 Pro 1 000 à 1 200 € 12/256 Go Noir, blanc, bleu, orange Oppo Find X3 Neo 700 à 800 € 12/256 Go Noir argent Oppo Find X3 Lite 400 à 500 € 8/128 Go Noir, bleu Oppo A94 5G 300 à 400 € – Noir, bleu Oppo A54 5G 200 à 300 € – Noir, violet

L’Oppo Find X3 Pro est le leader du peloton. Il utilisera le Snapdragon 888 et établira même un nouveau record AnTuTu. Il devrait comporter deux capteurs d’image IMX766, un pour le principal et un pour les caméras ultra larges. Il s’agit d’un capteur de 50 MP 1 / 1,56 ”également présent sur le Reno5 Pro +.

Fait intéressant – ou peut-être décevant – le X3 Pro devrait sauter l'objectif périscope de son prédécesseur et opter pour un objectif macro avancé à la place (grossissement 25x et un anneau LED autour de l'objectif). Le téléphone aura un téléobjectif 2x de base, mais c'est tout.







Rendus Oppo Find X3 Pro

L’écran sera un panneau OLED de 6,7 pouces avec une résolution de 1440p + et un taux de rafraîchissement adaptatif, 10-120 Hz. Le téléphone sera alimenté par une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 65 W. Il devrait également prendre en charge la charge sans fil de 30 W.

En ce qui concerne les milieu de gamme de la série A, on sait peu de choses sur l’A94 5G. L’Oppo A54 5G a fait une fuite hier, apparaissant au Japon avec une date de sortie en juin. Il sera équipé d’un écran LCD 6,5 ”1080p, d’un chipset Snapdragon 480, d’une configuration de base 4/64 Go, d’un appareil photo principal de 48 MP (plus deux assistants de 2 MP) et d’une batterie de 5 000 mAh.

