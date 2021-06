Prix ​​iQOO Z3 en Inde selon la rumeur

Nous savons déjà que la sous-marque vivo iQOO va officialiser le smartphone Z3 pour le marché indien le 8 juin, avec le SoC Qualcomm Snapdragon 768G à bord.

Vous vous êtes peut-être toutefois posé des questions sur son prix. Selon une nouvelle fuite, le téléphone commencera à 19 990 INR pour la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, bien que cela puisse également être 1 000 INR de plus.

La version 8/128 Go serait au prix de 21 990 INR, tandis que la variante haut de gamme avec 8/256 Go est censée aller pour 23 990 INR.

C’est un prix assez compétitif d’iQOO, à condition bien sûr que cette rumeur se réalise. Cela proviendrait de « sources solides », mais comme d’habitude, nous devrons attendre l’événement réel pour en être sûr.

Pour rappel, l’iQOO Z3 dispose d’un écran tactile LCD 6,58 pouces 120Hz 1080×2408, d’un triple système de caméra arrière (64 MP principal + 8 MP ultra-large + 2 MP macro), d’une caméra selfie de 16 MP, et d’une batterie de 4 400 mAh avec une charge de 55W . Il fonctionne sous Android 11.

La source | Passant par