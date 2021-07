Prix ​​Honor Magic3 et 3 Pro révélés avec quelques fonctionnalités clés

Honor a déjà confirmé la date d’annonce de son prochain duo phare – les Magic3 et 3 Pro et ce sera le 12 août. Nous avons également une assez bonne idée du matériel que les deux téléphones offriraient grâce aux fuites et rumeurs précédentes. mais celui-ci semble être le plus complet à ce jour.

Celui-ci vient tout droit de Chine et nous donne une idée de ce que le prix des deux combinés est censé être. Le modèle vanille commencerait à environ 4 000 CNY (620 $) tandis que la variante Pro plus costaud demandera 5 000 CNY (770 $).

De plus, le Pro utilisera une caméra selfie sous l’écran nichée sous un panneau 1228p avec des bords incurvés tandis que le Magic3 disposera d’un écran de 6,76 pouces 1334 x 2772px. Deux caméras selfie seront placées à l’intérieur d’une découpe en forme de pilule.

On ne sait toujours pas si les deux appareils ou simplement le Pro seraient dotés du SoC Snapdragon 888+. Le rapport semble certain que le Pro propose une charge rapide filaire de 100 W et une charge sans fil de 50 W.

Et en ce qui concerne les appareils photo, le 3 Pro aura un téléobjectif périscope avec prise en charge du zoom hybride jusqu’à 100x accompagné d’un appareil photo principal haute résolution avec un grand capteur. Le bon Magic3 serait livré avec quatre caméras à l’arrière et c’est à peu près tout ce que nous savons pour le moment.

