Le prix indien supposé de l’ensemble de la gamme Galaxy S21 a été divulgué plus tôt ce mois-ci et il a conclu qu’il n’y aurait pas de changement majeur par rapport aux prix de lancement de la gamme Galaxy S20 de cette année. Cependant, des sources dignes de confiance affirment que les prix en Europe seront très différents d’avant.

La bonne nouvelle est que le S21 vanille et le S21 + seront moins chers tandis que la mauvaise nouvelle est que l’Ultra coûtera plus cher. Le Galaxy 21 démarrera à 849 €, le S21 + demandera 1049 € et l’Ultra vous coûtera 1349 €. C’est le prix des configurations standard de 128 Go. En comparaison, la série S20 a été lancée respectivement à 999 €, 1099 € et 1299 €.

Les prix des configurations de mémoire améliorées ont également été révélés. Pour 50 €, vous obtenez le double du stockage sur tous les modèles tandis que l’ultime itération de 512 Go de l’Ultra demande 1529 €.

Si ce rapport est correct, nous soupçonnons que la fuite de prix indienne antérieure n’est pas exacte car les prix changent rarement pour des marchés spécifiques uniquement à moins qu’ils ne soient causés par un changement de taxes ou des fluctuations de devises. Nous serons à l’affût d’autres indices avant de savoir à qui faire confiance.

Source 1 (en allemand) | Source 2