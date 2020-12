Un smartphone Nokia portant la désignation de modèle TA-1333 est certifié FCC. On dit qu’il s’agit du Nokia 5.4, puisque TA-1223 était l’un des codes modèles du Nokia 5.3.

Un document partagé sur le site Web de la FCC a révélé que le TA-1333 emballerait une batterie de 4000 mAh. Il a également révélé que le smartphone mesurait 161 x 76 mm, ce qui correspond aux dimensions de Nokia 3.4.





Nokia 5.3

Bien que HMD ne connaisse pas encore le Nokia 5.4, les détaillants australiens Acquire et Aus Shop IT ont répertorié le smartphone sur leurs sites Web. Acquire indique que le smartphone arrivera en couleur bleue avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais n’inclut pas son prix. Cependant, il répertorie le modèle Purple avec la même configuration de mémoire avec une étiquette de prix de AUD370.81.







Nokia 5.4 sur le site Web d’Acquire

Aus Shop IT, d’autre part, a répertorié le Nokia 5.4 violet avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage à 349 AUD. Ces prix sont probablement des espaces réservés et ne doivent pas être considérés comme définitifs. Cependant, les options de couleur sont conformes au rapport de la semaine dernière, qui affirmait également que Nokia 5.4 emballera un écran perforé mesurant environ 6,4 « en diagonale et aura deux configurations de mémoire – 4 Go / 64 Go et 4 Go / 128 Go.



Nokia 5.4 sur le site Web d’Aus Shop IT

Source 1, 2, 3 | Via 1, 2