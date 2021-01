2020 a été une année brutale, mais elle n’a pas empêché les fabricants de lancer de nouveaux appareils. Nous avons été en mesure de continuer à examiner ces appareils, bien que chez nous plutôt qu’au bureau, et certains produits vraiment exceptionnels nous ont impressionnés cette année.

Choisir un seul téléphone ou un ordinateur portable comme favori de l’équipe n’est cependant pas une tâche facile, mais les 10 produits ci-dessous ont été élus à l’unanimité comme les meilleurs de leur type.

Du meilleur appareil portable au meilleur appareil, ce sont les dix meilleurs appareils technologiques de l’année.







Construire le meilleur smartphone est un exercice d’équilibre – un exercice qui devient plus difficile à réaliser lorsque vous passez du budget, au milieu de gamme, au produit phare.

Le OnePlus 8 Pro n’est peut-être pas le meilleur dans un domaine particulier, mais il parvient à tout faire à un niveau aussi élevé tout en réduisant les téléphones plusieurs centaines de plus chers sans véritable compromis.

Il dispose d’un superbe écran 120 Hz, d’une charge sans fil rapide, de superbes caméras (y compris la caméra à rayons X), d’une résistance IP68 à l’eau et à la poussière, 5G et d’excellentes performances pour démarrer.

Achetez un OnePlus 8:

Le OnePlus 8 Pro est une bonne affaire si vous recherchez un téléphone phare, mais le Nord applique la même recette au milieu de gamme, offrant des spécifications étonnamment bonnes pour peu d’argent.

En fait, personne ne pourrait vraiment affirmer que le OnePlus Nord est autre chose qu’un tour de force de conception de téléphone abordable.

Il a une sensation de qualité supérieure, un superbe écran 90 Hz, 5G et un processeur Snapdragon 765G, et l’expérience logicielle Android raffinée de OnePlus est toujours la meilleure du secteur.

Vraiment, presque tous les autres téléphones lancés en 2020 semblent avoir un mauvais rapport qualité-prix.

Achetez un OnePlus Nord:

Pour ceux qui ont un budget plus serré, le Poco X3 est le téléphone idéal. À partir de moins de 200 £, vous seriez pardonné de penser que l’écran 120 Hz était une faute de frappe. Mais les surprises continuent avec une configuration à quatre caméras qui n’est pas une foutaise (loin de là) et un processeur Snapdragon de la série 7 qui alimente tout.

Le seul inconvénient est que la peau Android de Xiaomi n’est pas la meilleure, et vous pourriez faire exception avec la conception de l’arrière du téléphone. Mais si vous recherchez une valeur ajoutée, vous ne trouverez pas mieux: la batterie du Poco X3 a suffisamment de jus pour durer deux jours en moyenne.

Achetez un Poco X3:

Choisir notre ordinateur portable préféré n’a pas été du tout facile, mais la valeur l’a encore emporté. Bien sûr, il existe des options mieux équipées et plus puissantes que le MagicBook 14. Mais pour un prix raisonnable, il fait tout ce dont la plupart des gens ont besoin d’un ordinateur portable, et avec un peu de style aussi.

L’honneur n’est pas bien connu dans les cercles d’ordinateurs portables, mais c’est parce que 2020 a été la première année où il en a fait un. Il est beaucoup mieux connu pour ses téléphones de grande valeur, mais il a utilisé l’expérience de l’ancienne société mère Huawei pour produire d’impressionnantes machines Windows dès le départ.

Le châssis en aluminium le rend léger mais robuste, et il dispose d’un écran Full HD de 14 pouces décent. Le plus utile de tous, la batterie dure toute la journée: plus de 13 heures dans nos tests. Pourtant, les performances ne sont pas complètement sacrifiées: un AMD Ryzen 4500U est associé à 8 Go de RAM et à 256 Go ou 512 Go de stockage SSD.

Achetez un MagicBook 14:

L’iPad Air de quatrième génération d’Apple a subi une refonte complète, abandonnant le look vieillissant de son prédécesseur pour des lignes plus modernes qui correspondent à l’iPad Pro plus cher.

Le bouton d’accueil a disparu, le cadre de l’écran est plus mince, les deux permettant un écran plus grand de 10,9 pouces. Il est également disponible dans une gamme de couleurs vives qui le rendent tout sauf ennuyeux et prévisible.

Mieux encore, il est compatible avec le Magic Keyboard et l’Apple Pencil de deuxième génération, ce qui le rend beaucoup plus utile sans vider votre portefeuille.

Les performances sont très bonnes, sinon de niveau Pro, et il n’y a pas d’écran 120Hz. Mais à ce prix, ces compromis sont plus qu’acceptables et il n’y a vraiment aucune autre tablette qui s’approche de contester l’iPad Air pour la tablette de l’année 2020.

Achetez un iPad Air de 4e génération:

Si vous vous attendiez à ce que l’Apple Watch 6 remporte ce prix, vous pourriez être surpris par notre choix pour la meilleure technologie portable de cette année.

L’une des principales caractéristiques de la Charge 4 est le GPS intégré et, bien que vous payiez une prime pour sa présence, c’est l’un des rares trackers (c’est-à-dire pas des montres intelligentes) à offrir une telle fonctionnalité et à en faire un si bon usage.

Le Fitbit Charge 4 a également introduit Active Zone Minutes en tant que nouvelle métrique – un défi de remise en forme personnalisé qui compte toutes les activités qui font augmenter votre fréquence cardiaque – en attribuant des points en retour et en constituant un nouveau stimulant formidable.

Il a également Spotify Connect & Control – ce qui signifie que changer de piste ou mettre en pause vos morceaux est encore moins compliqué à mi-entraînement.

L’excellente application compagnon de Fitbit et l’expérience utilisateur globale sont l’autre point fort, offrant une quantité impressionnante d’informations sur vos entraînements, accompagnées d’une finesse difficile à trouver parmi de nombreuses offres plus abordables.

Achetez un Fitbit Charge 4:

L’audio est une autre catégorie si large qu’il est presque impossible de choisir un seul produit comme le meilleur.

Et bien que Sony ait besoin d’un système de dénomination plus convivial, il a encore une fois fait un travail remarquable en améliorant la suppression active du bruit (ANC) du XM3. Cela signifie que malgré le fait que les XM4 n’ajoutent pas beaucoup aux XM3, il est difficile de rendre encore meilleurs les écouteurs déjà les meilleurs de leur catégorie.

La qualité sonore est donc une donnée, mais il existe également un tas de nouvelles fonctionnalités intelligentes d’IA, à commencer par le contrôle adaptatif du son, qui peut automatiquement modifier vos paramètres en fonction de l’endroit où vous vous trouvez, à la maison ou au bureau.

Ces écouteurs peuvent également apprendre votre voix, de sorte que la musique est automatiquement mise en pause lorsque vous commencez à parler. DSEE Extreme (le moteur d’amélioration du son numérique de Sony) peut également analyser la musique en temps réel, en reconnaissant les instruments, les genres musicaux et même les éléments musicaux individuels, restaurant efficacement les sons haute fréquence.

Achetez le Sony WH-1000XM4:

Les téléviseurs Samsung sont un choix populaire depuis longtemps avec le mélange de style, de matériel de qualité et d’interface facile à utiliser. Il existe de nombreux modèles parmi lesquels choisir, mais nous avons senti que le Q80T atteignait cet objectif idéal.

Ce n’est pas l’option la moins chère de la gamme QLED de Samsung, mais le Q80T est le modèle le moins cher avec FALD (Full Array Local Dimming). Il contient également d’autres spécifications techniques souhaitables telles qu’une prise en charge HDR décente, une luminosité percutante et une prise en charge de 4K à 120 ips pour les consoles de nouvelle génération comme la PS5 et la Xbox Series X.

Les images sont époustouflantes à partir de n’importe quelle source, et la plate-forme intelligente Tizen de Samsung vous offre tellement d’options de diffusion en continu que vous n’aurez peut-être pas besoin d’un boîtier ou d’un dongle séparé tel qu’un Fire TV.

Achetez un Samsung Q80T:

Nous aurions pu choisir quelque chose de plus sexy pour cette catégorie, mais toute l’équipe a estimé qu’il était tout à fait approprié d’envisager des systèmes Wi-Fi maillés, étant donné que 2020 était une année où des millions de personnes dans le monde sont passés du travail au bureau au travail à domicile et avaient besoin d’un rapide , connexion Internet fiable.

Ce qui sépare le Deco P9 d’une mer de systèmes Wi-Fi maillés, c’est le fait qu’il ne repose pas uniquement sur le Wi-Fi pour que chacune des unités communique entre elles. Au lieu de cela, il utilise une combinaison de technologies sans fil et CPL, ce qui signifie que le Deco P9 n’a pas à faire face à des problèmes tels que des murs épais et d’autres obstacles mentionnés précédemment, car il peut envoyer des données entre les points d’accès en utilisant le câblage secteur de votre maison.

Ajoutez des performances et des fonctionnalités exceptionnelles telles qu’un réseau Wi-Fi invité, des contrôles parentaux et des applications compagnons bien conçues pour iOS et Android et c’est un gagnant méritant.

Achetez le TP-Link Deco P9:

La capsule Halo est apparemment sortie de nulle part pour perturber le monde de l’aspirateur cette année. Non seulement c’est un excellent produit de nettoyage, mais peut-être plus important encore, il prend son impact environnemental au sérieux.

La capsule Halo est conçue pour durer et laisser très peu de traces d’elle-même dans le monde par la suite.

Exceptionnellement, il utilise des sacs plutôt que la conception sans sac attendue, mais ceux-ci sont en papier et complètement compostables.

Grâce à sa coque innovante en fibre de carbone, c’est le nettoyeur sans fil le plus léger que nous ayons testé, ne pesant que 2,6 kg. Il a une excellente aspiration et une énorme capacité de poussière de 1,6 litre, soit plus du double de celle du Dyson V11.

La cerise sur le gâteau est le prix: à 250 £, il est moins cher que beaucoup de ses rivaux.

Achetez une capsule Halo: