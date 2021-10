Prix ​​du Cadran : le propriétaire de Stradivarius, Bjorn Nielsen, envisage des options de retraite alors que le star stayer perd sa domination | Nouvelles de course

Le propriétaire de Stradivarius, Bjorn Nielsen, tient à éviter que son star stayer se batte comme un « vieux boxeur » alors qu’il envisage des options pour la retraite de l’enfant de sept ans.

Le vainqueur de la Doncaster Cup et de la Lonsdale Cup a été battu par Trueshan lors du Prix du Cadran de samedi à ParisLongchamp, alors que les conditions molles sont tombées en faveur des cinq ans d’Alan King.

Nielsen espère que Stradivarius, qui a été battu lors de l’Ascot Gold Cup plus tôt cette saison, restera en Angleterre lorsqu’il se dirigera finalement vers le haras.

Lorsqu’on lui a demandé si Stradivarius reviendrait la saison prochaine, Nielsen a déclaré: « Je ne sais pas. Je dois parler à John et Thady [Gosden, trainers] et voir ce qu’ils en pensent.

« Il y va depuis longtemps et était tellement dominant en 2018, 2019 et 2020.

Image:

Bjorn Nielsen embrasse Frankie Dettori après la quatrième victoire de Stradivarius en Gold Cup à Ascot l’année dernière



« L’âge finira par vous atteindre et il n’est évidemment plus aussi dominant qu’avant. Vous devez y penser, vous détendre et tout assimiler.

« Il y a quelques étalons intéressés et je n’ai pas pris de décision parce que sa carrière est en cours. Je n’ai pas finalisé où il va, mais j’aimerais le voir rester en Angleterre.

Image:

Dettori effectue sa célèbre descente volante de Stradivarius après avoir remporté la Doncaster Cup



« Je ne veux pas qu’il soit comme un vieux boxeur qui pense toujours qu’il peut continuer. Je ne veux pas dire » oui, nous continuerons, il court bien et nous avons des excuses à cause du terrain » .

« À un moment donné, vous devez dessiner des souches et dire » il n’est pas ce qu’il était « .

Image:

Nielsen devrait parler à l’entraîneur John Gosden de la prochaine étape avec Stradivarius



« Je ne dis pas que c’est là où nous en sommes aujourd’hui, mais ce jour viendra pour chaque cheval et il se rapproche évidemment.

« Nous verrons comment il va. John dit toujours que le lendemain d’une course, il commence à crier et à crier et à dire à tous ses amis à quel point il est bon. Je suis sûr qu’à son retour demain, il dira à tout le monde à quel point il n’a pas de chance. était! »

Le propriétaire Andrew Gemmell a profité d’un voyage réussi à ParisLongchamp alors que Trueshan a remporté le Prix du Cadran avec classe.



Lors de la défaite contre Trueshan, Nielsen a ajouté : « Nous avons été battus par un meilleur cheval ce jour-là, mais il a fait une excellente course.

« Il existe depuis longtemps, il connaît le jeu et il a un grand cœur.

« Je dois parler à John, mais je dirais qu’il ne le fera probablement pas (courir à Ascot). C’est dans deux semaines et il a eu une course difficile aujourd’hui.

« Vous êtes assuré que le terrain sera du côté mou à Ascot. La Journée des champions est probablement l’endroit où il a le moins réussi à cause du terrain. »