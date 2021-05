Prix ​​de football du lundi soir de Jamie Carragher et Gary Neville: Joueur, signature, équipe de la saison et plus | Actualités du football

Jamie Carragher et Gary Neville ont dévoilé leurs récompenses de fin de saison en finale Football du lundi soir de la campagne.

le Sky Sports les experts ont chacun sélectionné leur joueur de la saison, jeune joueur de la saison, signature de la saison et manager de la saison pour la campagne de Premier League 2020/21.

Ils ont également nommé leurs équipes de la saison, et bien qu’ils comprenaient tous les deux Ruben Dias, Luke Shaw, Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, Phil Foden et Harry Kane, ils différaient sur les cinq autres. Lisez la suite pour voir leurs sélections dans leur intégralité.

Joueur de la saison de Carra: Ruben Dias

«J’ai dit lors de cette émission au début de la saison que si cette signature ne fonctionnait pas, ce serait la fin de City et Pep. Vous pourriez penser que c’est une déclaration énorme, mais il était un défenseur de 65 millions de livres sterling. Ils n’ont jamais remplacé Vincent Kompany et la saison dernière qui a été un coup dur pour eux, mais il est venu et a été le meilleur défenseur de la ligue – et pour moi le meilleur joueur.

« Il est comme Puyol. Le nombre de blocages qu’il a fait lors du match de Ligue des champions l’autre jour, cela m’a rappelé John Terry. De plus, ses qualités de leadership pour un si jeune joueur. Entrer dans cette grande équipe et ressembler au leader. de l’équipe, je pense que c’est assez spécial. «

Ruben Dias a été une révélation pour Man City



Joueur de la saison de Neville: Ruben Dias

« Dias m’a surpris, dominant comme il l’a fait pour quelqu’un de si jeune. J’ai joué avec Jaap Stam, Gary Pallister, Steve Bruce, Nemanja Vidic, Rio Ferdinand … Dias est l’un de ceux qui sécurise le reste de l’équipe.

« L’impact du grand défenseur central n’est pas seulement ce qu’il fait en termes de performance, il a un impact sur tout le monde dans ces quatre arrières et les gens devant eux. Dias est exceptionnel.

« Au début de la saison, je ne pensais pas qu’il y avait un moyen pour que les quatre arrière de City puissent gagner la ligue, donc pour qu’il fasse ce qu’il a fait, il a été le joueur le plus important cette saison. »

Le jeune joueur de la saison de Carra: Phil Foden

« C’est un joueur qui est plus classé comme milieu de terrain, mais large gauche est le poste qu’il a joué pour Pep et ce sont ses performances réelles là-bas où vous pensez » wow « . Ce n’est pas seulement un grand joueur, nous avons beaucoup de bons joueurs, mais il est différent – et pas seulement en termes d’anglais, mais en Premier League. «

Phil Foden a produit une saison exceptionnelle



Le jeune joueur de la saison de Neville: Phil Foden

«À quand remonte la dernière fois que nous avons vu un talent anglais exceptionnel comme Phil Foden? Wayne Rooney? Foden est un joueur de type une fois dans une génération, il est si bon. Il est incroyable.

« N’oublions pas, il a joué à Manchester City, pour entrer dans cette équipe, avec ce manager, vous devez être quelque chose d’incroyablement spécial. Foden pourrait être quelque chose de scandaleux dans les années à venir s’il le fait directement sur et en dehors du terrain. «

Signature de la saison par Carra: Tomas Soucek

Tomas Soucek a marqué neuf buts en Premier League cette saison



« Je pense juste à l’impact de West Ham. Je dois dire qu’il avait déjà goûté à la Premier League, il était prêté la saison dernière. Mais c’est un joueur typique de David Moyes et il a eu un impact énorme.

« Les buts qu’il obtient au milieu de terrain et la combinaison avec Declan Rice. Nous pouvons parler d’équipes ayant de bonnes saisons, mais le revirement à West Ham a été énorme.

« C’est une équipe qui se battait maintenant pour la relégation en Ligue des champions et je pense que pour moi, il est peut-être le joueur le plus important dans ce domaine et ce qu’il est dans les deux boîtes, ce qui est une grande partie du succès de West Ham. «

Signature de la saison par Neville: Edinson Cavani

















14h30



Gary Neville dit que la nouvelle qu’Edinson Cavani a accepté une prolongation de contrat à Man Utd est « massive » et analyse l’impact de l’attaquant cette saison



« Si Cavani n’avait pas fonctionné et que c’était devenu un autre Falcao, alors ils seraient devenus la risée – ‘United s’est encore trompé’. C’était un tel risque, ils devaient être un peu anxieux. Il y avait un risque et cela a été très payant. «

Le manager de la saison de Carra: Pep Guardiola

« Si vous revenez au dernier match de la saison dernière pour Manchester City, cette défaite en Ligue des champions contre Lyon, c’était vraiment mauvais. Tout le monde a blâmé Pep Guardiola pour cela. Ils sont revenus pour la saison suivante sans faire beaucoup de pause.

« Quand Leicester les a battus 5-2, en tant que supporter de Liverpool, je m’attendais vraiment à ce que Liverpool remporte le championnat, les problèmes étaient là pour City et je ne m’attendais pas à voir ce qu’ils ont fait cette saison.

« Je pense en fait que c’est l’une des plus grandes réalisations de Pep parce que la colonne vertébrale de Vincent Kompany, David Silva n’est pas là et même Sergio Aguero n’a pas joué autant de matchs. Les légendes qui ont bâti le succès de City au cours de la dernière décennie ne sont pas là, Pep a créé quelque chose de différent. «

















2:51



Gary Neville et Jamie Carragher choisissent leurs managers de l’année



Le manager de la saison de Neville: Pep Guardiola … ou Thomas Tuchel!

« Si Tuchel remporte la Ligue des champions, la FA Cup et Chelsea finissent dans le top quatre, alors c’est lui. Si vous me disiez il y a trois ou quatre mois que Chelsea gagnerait la FA Cup, la Ligue des champions et finirait dans le top quatre, J’aurais dit « aucune chance ». Gagner une Ligue des champions est une chose énorme.

« Brendan Rodgers a fait avec brio et vous devez équilibrer le budget et les joueurs de ces managers. Rodgers et Sean Dyche sont des performances managériales exceptionnelles – et David Moyes à West Ham a également été exceptionnel.

« Mais j’irais quand même avec Guardiola ou Tuchel parce que gagner la Ligue des champions et la ligue au cours de la même saison demande du travail. »

L’équipe de la saison de Carra

Le XI de Carra: Martinez, Coufal, Stones, Dias, Shaw, Kante, De Bruyne, Fernandes, Foden, Son, Kane.

« Cela aurait été facile pour Ederson de marquer les buts, il a le plus de draps propres, mais je pense qu’il a eu très peu à faire parce que les quatre arrières de City ont été si forts. Mais si je pense à une équipe qui a failli tomber une équipe confortable du top 10, Aston Villa, leur gardien Emiliano Martinez me vient à l’esprit. Il a eu 17 feuilles blanches, le meilleur ratio arrêts / tirs de la ligue et il vient d’être une brillante signature et l’un des meilleurs gardiens de but de la ligue.

«À l’arrière droit, je suis parti pour Vladimir Coufal, Je l’aime. Il joue semaine après semaine, a été brillant et caractérise la saison de West Ham. Puis il y a Luke Shaw à l’arrière gauche, il a été absolument exceptionnel.

« Au milieu de terrain, je suis parti pour N’Golo Kante, qui depuis l’arrivée de Thomas Tuchel a été aussi bon que n’importe quel joueur de la ligue – certaines de ses performances en Ligue des champions ont été scandaleuses!

« Et en haut, je suis allé pour Fils Heung-min. Je sais que Mohamed Salah est le meilleur buteur, mais en termes de buts et de passes décisives, Son a plus. À côté de Son, je suis allé avec Harry Kane, leurs deux chiffres sont brillants étant donné qu’ils ont joué la majeure partie de la saison dans une équipe défensive. «

L’équipe de la saison de Neville

Le XI de Neville: Mendy, Walker, Dias, Maguire, Shaw, Gundogan, De Bruyne, Fernandes, Rashford, Foden, Kane.

« Pour moi, c’est Eduoard Mendy dans le but parce que je pense qu’avec le gardien de but qu’ils avaient, Chelsea avait d’énormes problèmes et ne serait pas là où ils sont maintenant. Depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, leur fortune a changé défensivement et il en a joué un grand rôle.

« Kyle Walker est devenu un artiste exceptionnel dans une position défensive pour Manchester City. Il a été beaucoup plus discipliné dans sa façon de jouer. Je pense qu’il a joué un rôle important dans ce qu’ils ont fait.

« Je pense que John Stones a eu une saison fantastique, mais il est » câliné « par Dias et Walker et c’est un gros problème – le rythme d’un côté et Dias exceptionnel de l’autre. Je pense Harry Maguire est le défenseur central exceptionnel autre que Dias dans la ligue et cela n’a rien à voir avec le fait qu’il est Manchester United. Je pense qu’il a été fiable, il a été cohérent, il a commencé à faire preuve d’autorité et je pense que Manchester United a un très bon joueur là-bas. Si City avait lui et Dias ensemble, ils seraient presque imparables.

« La raison pour laquelle je suis allé Ilkay Gundogan c’est que je pense qu’il a transformé la saison de Manchester City. À l’époque où ils ne jouaient pas bien, dans cette période de deux ou trois mois, je pensais qu’il était l’homme principal. Il était absolument hors de ce monde à cette époque et ce qu’ils ont continué à faire depuis, c’est à cause de lui.

« Sur la gauche, je suis allé pour Marcus Rashford. Quand il faisait toutes ces choses en dehors du terrain, ce qui était incroyable, je pensais qu’il devait y avoir une conséquence de cela sur le terrain, qu’il commencerait à faiblir et que les blessures reprendraient ou il serait distrait. Mais il a continué et a continué à jouer et il est toujours là. Sadio Mane a évidemment été exceptionnel ces trois dernières semaines, Son est un joueur brillant, mais j’ai choisi Rashford en raison de sa contribution globale sur et en dehors du terrain. Peut-être qu’il y a un peu d’émotion là-dedans. «