Les organisateurs du prix Bad Sex In Fiction ont annulé la cérémonie de cette année, affirmant que les gens avaient suffisamment souffert en 2020.

Créé en 1993 par la Literary Review, le prix annuel récompense la «scène la plus remarquablement horrible de description sexuelle dans un roman par ailleurs bon».

Mais alors que le monde reste sous l’emprise du COVID-19[feminine pandémie, on a estimé qu’un prix cette année serait un pas de trop.

Image:

Joan Collins a annoncé le lauréat du prix Bad Sex In Fiction de la Literary Review en 2013



Les gagnants précédents (qui sont presque tous des hommes, en disant simplement) incluent Morrissey, Tom Wolfe, Giles Coren, AA Gill et Melvyn Bragg.

Même si Sky News aimerait présenter son travail primé ici, tout est peut-être un peu trop sexy pour un public familial.

Ou pas.

Disons simplement que les références à une « salutation bulbeuse » (Morrissey) et la répétition de « slither slither slither slither » (Wolfe) ont été impliquées.

Dans un communiqué, la Revue littéraire a déclaré qu’après des semaines de délibérations, les juges ont pris la « décision difficile » d’annuler le prix pour 2020, estimant que « le public avait été soumis à trop de mauvaises choses cette année pour justifier son exposition au mauvais sexe. ainsi que ».

Cependant, ce n’est pas une excuse pour une augmentation du mauvais sexe par écrit l’année prochaine, ont-ils déclaré.

Image:

Morrissey a remporté le prix de son premier roman, List Of The Lost



« Les règles de verrouillage donnant lieu à toutes sortes de nouvelles pratiques sexuelles, les juges anticipent une vague d’entrées l’année prochaine », a déclaré un porte-parole.

«Il est rappelé aux auteurs que le cybersexe et les autres formes de divertissement à domicile relèvent de ce prix.

« Les scènes se déroulant dans les champs, les parcs ou les cours arrière, ou à l’intérieur avec les fenêtres ouvertes et moins de six personnes présentes ne seront pas non plus exemptes d’un examen. »

Désolé, les auteurs espèrent la gloire fictive du mauvais sexe en 2020. Plus de chance en 2021.