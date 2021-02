Le Samsung Galaxy F62 sera lancé en Inde le 15 février, selon le teaser officiel du smartphone. Le teaser officiel, publié sur Flipkart, a été mis à jour pour annoncer la date de lancement du smartphone milieu de gamme. La page Flipkart du Galaxy F62 montre une caméra arrière quadruple et confirme que le smartphone sera alimenté par un chipset Exynos 9825. Bien que Samsung n’ait pas fourni tous les détails du Galaxy F62 pour le moment, il fait partie de la rumeur depuis un certain temps, nous donnant une idée juste de ce à quoi s’attendre en termes de spécifications.

Le teaser révèle également le design du Samsung Galaxy F62, qui montre un écran Infinity-O Hole Punch et un module de caméra de forme carrée à l’arrière. Le panneau arrière du Samsung Galaxy F62 a une finition dégradée turquoise, sur ce qui semble être un panneau arrière à motifs. En termes de spécifications, le Samsung Galaxy F62 sera alimenté par le chipset Exynos 9825 de Samsung. En dehors de cela, il a déjà été rapporté que le smartphone arborera un écran SAMOLED de 6,7 pouces et que le SoC Exynos 9825 pourrait être associé à 6 Go de RAM. Il a été suggéré que le smartphone soit livré avec Android 11 prêt à l’emploi et dispose d’une batterie de 7 000 mAh. Il a également été rapporté précédemment que le smartphone aurait des options de couleur verte et bleue et pourrait coûter moins de Rs 25000 en Inde.

Si le prix du Samsung Galaxy F62 avoisine les 25000 roupies, il entrera en concurrence avec des offres populaires telles que le Xiaomi Mi 10i, OnePlus Nord et le Realme X7 5G Pro récemment lancé.